akurt
Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44
akurt
Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57
Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".
Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...
Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:48
Взагалі то в Україні війна - і багатьом не до аеродромів - давайте вже гілку як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину)
Додано: Сер 20 гру, 2023 13:01
Зокрема, і вигідність довготривалих депозитів в турецькій лірі.
Правда, чомусь ви забули про цей нюанс і свою "передбачливість"
Пан готовий віддати задарма всю свою нерухомість московитам?
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