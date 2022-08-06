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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44

akurt

Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".

Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...

Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:48

  akurt написав:Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".

Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...

Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...

Взагалі то в Україні війна - і багатьом не до аеродромів - давайте вже гілку як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:01

  akurt написав:Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту.

Зокрема, і вигідність довготривалих депозитів в турецькій лірі.
Правда, чомусь ви забули про цей нюанс і свою "передбачливість"
  cherchiltank написав:як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину)

Пан готовий віддати задарма всю свою нерухомість московитам?
Frant
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