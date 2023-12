Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Інвестуємо в

нерухомість закордоном Інвестуємо в нерухомість закордоном + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 821822823824 Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44 akurt



Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!" finuser521

Повідомлень: 64 З нами з: 29.06.22 Подякував: 12 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57 Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.

Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 201 8 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".



Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...



Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"... akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 11:48 akurt написав: Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.

Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 201 8 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".



Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...



Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"... Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 201року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...

Взагалі то в Україні війна - і багатьом не до аеродромів - давайте вже гілку як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину) Взагалі то в Україні війна - і багатьом не до аеродромів - давайте вже гілку як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину) cherchiltank

Повідомлень: 1009 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 13:56 Yes! Час обирати країну для інвестицій!



Саме важке в цій справі - критерії вибору країни для інвестицій.

На цьому форумі висували різні критерії:

- треба інвестувати там, де вологість повітря не перевищує 51%. Думаєте, жартую? Ніт! Авторитетно людина розказувала та доводила.

- треба інвестувати там, де бродять красуні у віці 15 -16 років - найкраще по вулицях Філіппін. Не вибагливі, подарунків не просять. Достаньо витрачати на їх утримання не більше як 800 (вісімсот) гривень на рік.

- не буду втомлювати форумчан, бо пропонували навіть "За МКАД".

Багато було критерієв...



Пропоную інший критерій.



Журнал The Economist оголосив, економіка якої країни працювала краще в 2023 році.



The Economist зібрав дані на основі п’яти економічних і фінансових показників: інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку для 35 (!) країн.



На першому місті виявилася цікава нам Греція.

За нею йдуть Південна Корея, США та Ізраїль.



Ну з Ізраїлем в кінці 2023 року стало все дуже непросто та непередбачувано.

Цікаво, що жоден провидець/шептун/гадалка з Фінансового форуму України не змогли вгадати таку халепу. Яку тільки - вибачайте - "херню" не пророкували, а тут прогавили...



З США теж все не просто: он на гілці "Еміграція, заробітчанство" наші люди, які в житті не були до США на відстані ближче, ніж 10 000 км, чітко довели, що їм гаплик остаточний.

Єдине, чому гаплик ще не наступив - ще не поділилися 100 мільярдами доларів з розумниками.



Південна Корея для нас - однаково, що Марс. Не обговорюємо.



Хм... Греція... Багато хто буде не згодний з першим (!) місцем:

Греція, яку донедавна асоціювали з економічними кризами, два роки поспіль очолювала список. Реальна вартість фондового ринку в країні зросла більш ніж на 40 відсотків.

Оскільки уряд проводить низку проринкових реформ, інвестори знову починають звертати увагу на грецькі компанії.



Незважаючи на те, що країна все ще набагато бідніша, ніж до великого краху на початку 2010-х років, МВФ у своїй нещодавній заяві високо оцінив «цифрову трансформацію економіки» та «посилення ринкової конкуренції».



Цікаво тут таке: останніми двома тижнями стався несподіваний позитивний прорив у відносинах Греція-Туреччина: президент Туреччини особисто прибув в Афіни та підписав низку Угод про поновлення економічного співробітництва. Нагадаю також, що хоча Греція та Туреччина є країнами НАТО, але між ними існують великі проблеми внаслідок несправедливих - на думку Туреччини - Договорів від 1923 року, згідно з якими майже всі острови Середземного моря відійшли до Греції.

Так от Туреччина в тому списку - місце 15. Серед 35-ти країн в огляді...



Ідемо далі:

Люксембург - 5. А ось Канада - 6.

Навіть мене вже назвали на іншій гілці головним експертом по Канаді - після того, як нагороджували почесними посадами Президента та Голови правління міжнародних корпорацій з торгівлі квартирами в Туреччині (хі-хі-хі. Але приємно!).

Ну з Канадою не все так просто - не все медом намазано - але я товаришую з багатьма людьми, які переїхали до Канади і будуть будувати - наполегливою працею - своє нове життя... На відміну від теоретиків з цього форуму я все люблю отримуваnи із авторитетних джерел і тому в травні-червні 2023 року здійснив візит до Канади, щоби все побачити на власні очі (рейс з San Francisco в Calgary - а через 2 тижня - із Calgary - в Dublin).



Місця 7...8...9: Чилі, Португалія та Іспанія.

Оскільки я всього 3 тижня тому був в Іспанії, де відвідав Барселону, Валенсію та Мадрид, то скажу, що Іспанію можна рекомендувати для інвестицій.

Правда, "не все золото, що блищить", і якщо Барселона реально вражає, а в Мадриді хочеться побувати ще і ще раз - то майже 75% території - безлюдні, а з нерухомістю не все так просто і не все так безхмарно: всі троє моїх знайомих, які мають там нерухомість, зовсім не в захваті, а мрії про отримання пасивних прибутків від здачі розсипалися як картковий будиночок...

На днях приятель, який мешкає в Стокгольмі та вже є підданим короля Швеції, відмінив своє бажання купити там нерухомість - рішення мабуть обґрунтоване, бо прожив там цілий місяць...



Місце 10 - Польщя! Бінго! Яку країну я знаю та люблю більше всіх - то Польщя!

Прилетів в Катовиці на літаку з Дортмунду та провів 2 дні в серпні цього року - ходив по знайомих та майже рідних місцях... Свого часу розглядав інвестиції і в Люблін, і в Краків, і в Катовиці... Але не інвестував.

Відверто радію за наших форумчан , які все ж таки в ці дні займаються саме Польщею. Ба, більше: у Варшаві зараз мешкає племінник... Ніяк не вирішить напрямок вектора свого подальшого руху, "заякоритися" в Польщі, чи рухатися далі... Я - за "далі"!



Ну далі цікаво і не цікаво: Ірландія (колишній підлеглий отримав громадянство та виїхав у Бельгію: не все так просто в Ірландії. Цікаво, що ініціатором була його жінка, а не він - він мріяв про UK), Данія, Японія, Швейцарія та Естонія...

Для нашої людини найбільш реальною є Естонія. Країна свого часу сильно обпеклася на діях "радянських людей" та будує свій власний світогляд та життя. І для наших - не все там просто...

Дуже великий тягар дій в радянські часи вихованої збоченцями "радянської людини"...

Особисто я в Естонію б поїхав. Давно не був в Таллінні. Але відношення моє - тепле...



Ну ось такий сьогодні критерій, за критеріями "інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку"

А що обирає шановне панство? Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 гру, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 14:01 akurt написав: Yes! Час обирати країну для інвестицій!



Саме важке в цій справі - критерії вибору країни для інвестицій.

На цьому форумі висували різні критерії:

- треба інвестувати там, де вологість повітря не перевищує 51%. Думаєте, жартую? Ніт! Авторитетно людина розказувала та доводила.

- треба інвестувати там, де бродять красуні у віці 15 -16 років - найкраще по вулицях Філіппін. Не вибагливі, подарунків не просять. Достаньо витрачати на їх утримання не більше як 800 (вісімсот) гривень на рік.

- не буду втомлювати форумчан, бо пропонували навіть "За МКАД".

Багато було критерієв...



Пропоную інший критерій.



Журнал The Economist оголосив, економіка якої країни працювала краще в 2023 році.



The Economist зібрав дані на основі п’яти економічних і фінансових показників: інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку для 35 (!) країн.



На першому місті виявилася цікава нам Греція.

За нею йдуть Південна Корея, США та Ізраїль.



Ну з Ізраїлем в кінці 2023 року стало все дуже непросто та непередбачувано.

Цікаво, що жоден провидець/шептун/гадалка з Фінансового форуму України не змогли вгадати таку халепу. Яку тільки - вибачайте - "херню" не пророкували, а тут прогавили...



З США теж все не просто: он на гілці "Еміграція, заробітчанство" наші люди, які в житті не були до США на відстані ближче, ніж 10 000 км, чітко довели, що їм гаплик остаточний.

Єдине, чому гаплик ще не наступив - ще не поділилися 100 мільярдами доларів з розумниками.



Південна Корея для нас - однаково, що Марс. Не обговорюємо.



Хм... Греція... Багато хто буде не згодний з першим (!) місцем:

Греція, яку донедавна асоціювали з економічними кризами, два роки поспіль очолювала список. Реальна вартість фондового ринку в країні зросла більш ніж на 40 відсотків.

Оскільки уряд проводить низку проринкових реформ, інвестори знову починають звертати увагу на грецькі компанії.



Незважаючи на те, що країна все ще набагато бідніша, ніж до великого краху на початку 2010-х років, МВФ у своїй нещодавній заяві високо оцінив «цифрову трансформацію економіки» та «посилення ринкової конкуренції».



Цікаво тут таке: останніми двома тижнями стався несподіваний позитивний прорив у відносинах Греція-Туреччина: президент Туреччини особисто прибув в Афіни та підписав низку Угод про поновлення економічного співробітництва. Нагадаю також, що хоча Греція та Туреччина є країнами НАТО, але між ними існують великі проблеми внаслідок несправедливих - на думку Туреччини - Договорів від 1923 року, згідно з якими майже всі острови Середземного моря відійшли до Греції.

Так от Туреччина в тому списку - місце 15. Серед 35-ти країн в огляді...



Ідемо далі:

Люксембург - 5. А ось Канада - 6.

Навіть мене вже назвали на іншій гілці головним експертом по Канаді - після того, як нагороджували почесними посадами Президента та Голови правління міжнародних корпорацій з торгівлі квартирами в Туреччині (хі-хі-хі. Але приємно!).

Ну з Канадою не все так просто - не все медом намазано - але я товаришую з багатьма людьми, які переїхали до Канади і будуть будувати атмосферу нове життя... На відміну від теоретиків з цього форуму я все люблю отримуваnи із авnоритетних джерел і тому в травні-червні 2023 року здіснив візит до Канади, щоби все побачити на власні очі (рейс з San Francisco в Calgary - а через 2 тижня - із Calgary - в Dublin).



Місця 7...8...9: Чилі, Португалія та Іспанія.

Оскільки я всього 3 тижня тому був в Іспанії, де відвідав Барселону, Валенсію та Мадрид, то скажу, що Іспанію можна рекомендувати для інвестицій.

Правда, "не все золото що блищить", і якщо Барселона реально вражає, а в Мадриді хочеться побувати ще і ще раз - то майже 75% території - безлюдні, а з нерухомістю не вс так просто і не все так безхмарно: всі троє моїх знайомих, які мають там нерухомість зовсім не в захваті, а мрії про тримання прибутків від здачі розсипалися як картковий будиночок...

На днях приятель, який мешкає в Стокгольмі та вже жє підданим короля Швеції, відмінив своє бажання купити там нерухомість - рішення мабуть обґрунтоване, бо прожив там цілий місяць...



Місце 10 - Польщя! Бінго! Яку країну я знаю та люблю більше всіх - то Польщя!

Прилетів в Катовиці на літаку з Дортмунду та провів 2 дні в серпні - ходив по знайомих та майже рідних місцях... Свого часу розглядав інвестиції і в Люблін, і в Краків, і в Катовиці... Але не інвестував.

Відверто радію за наших форумчан , які все ж таки в ці дні займаються саме Польщею. Ба, більше: у Варшаві зараз мешкає племінник... Ніяких не вирішить про вектор свого подальшого руху, "заякоритися" в Польщі, чи рухатися далі...



Ну далі цікаво і не цікаво: Ірландія (колишній підлеглий отримав громадянство та виїхав у Бельгію: не все так просто в Ірландії. Цікаво, що ініціатором була його жінка, а не він - він мріяв про UK), Данія, Японія, Швейцарія та Естонія...



Ну ось такий сьогодні критерій, за критеріями "інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку"

А що обирає шановне панство? Саме важке в цій справі - критерії вибору країни для інвестицій.На цьому форумі висували різні критерії:- треба інвестувати там, де вологість повітря не перевищує 51%. Думаєте, жартую? Ніт! Авторитетно людина розказувала та доводила.- треба інвестувати там, де бродять красуні у віці 15 -16 років - найкраще по вулицях Філіппін. Не вибагливі, подарунків не просять. Достаньо витрачати на їх утримання не більше як 800 (вісімсот) гривень на рік.- не буду втомлювати форумчан, бо пропонували навіть "За МКАД".Багато було критерієв...Пропоную інший критерій.Журнал The Economist оголосив, економіка якої країни працювала краще в 2023 році.The Economist зібрав дані на основі п’яти економічних і фінансових показників: інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку для 35 (!) країн.На першому місті виявилася цікава намЗа нею йдутьНу з Ізраїлем в кінці 2023 року стало все дуже непросто та непередбачувано.Цікаво, що жоден провидець/шептун/гадалка з Фінансового форуму України не змогли вгадати таку халепу. Яку тільки - вибачайте - "херню" не пророкували, а тут прогавили...З США теж все не просто: он на гілці "Еміграція, заробітчанство" наші люди, які в житті не були до США на відстані ближче, ніж 10 000 км, чітко довели, що їм гаплик остаточний.Єдине, чому гаплик ще не наступив - ще не поділилися 100 мільярдами доларів з розумниками.Південна Корея для нас - однаково, що Марс. Не обговорюємо.Хм... Греція... Багато хто буде не згодний з першим (!) місцем:Греція, яку донедавна асоціювали з економічними кризами, два роки поспіль очолювала список. Реальна вартість фондового ринку в країні зросла більш ніж на 40 відсотків.Оскільки уряд проводить низку проринкових реформ, інвестори знову починають звертати увагу на грецькі компанії.Незважаючи на те, що країна все ще набагато бідніша, ніж до великого краху на початку 2010-х років, МВФ у своїй нещодавній заяві високо оцінив «цифрову трансформацію економіки» та «посилення ринкової конкуренції».Цікаво тут таке: останніми двома тижнями стався несподіваний позитивний прорив у відносинах Греція-Туреччина: президент Туреччини особисто прибув в Афіни та підписав низку Угод про поновлення економічного співробітництва. Нагадаю також, що хоча Греція та Туреччина є країнами НАТО, але між ними існують великі проблеми внаслідок несправедливих - на думку Туреччини - Договорів від 1923 року, згідно з якими майже всі острови Середземного моря відійшли до Греції.Так от Туреччина в тому списку - місце 15. Серед 35-ти країн в огляді...Ідемо далі:Люксембург - 5. А осьНавіть мене вже назвали на іншій гілці головним експертом по Канаді - після того, як нагороджували почесними посадами Президента та Голови правління міжнародних корпорацій з торгівлі квартирами в Туреччині (хі-хі-хі. Але приємно!).Ну з Канадою не все так просто - не все медом намазано - але я товаришую з багатьма людьми, які переїхали до Канади і будуть будувати атмосферу нове життя... На відміну відз цього форуму я все люблю отримуваnи із авnоритетних джерел і тому в травні-червні 2023 року здіснив візит до Канади, щоби все побачити на власні очі (рейс з San Francisco в Calgary - а через 2 тижня - із Calgary - в Dublin).Місця 7...8...9: Чилі, Португалія та Іспанія.Оскільки я всього 3 тижня тому був в Іспанії, де відвідав Барселону, Валенсію та Мадрид, то скажу, що Іспанію можна рекомендувати для інвестицій.Правда, "не все золото що блищить", і якщо Барселона реально вражає, а в Мадриді хочеться побувати ще і ще раз - то майже 75% території - безлюдні, а з нерухомістю не вс так просто і не все так безхмарно: всі троє моїх знайомих, які мають там нерухомість зовсім не в захваті, а мрії про тримання прибутків від здачі розсипалися як картковий будиночок...На днях приятель, який мешкає в Стокгольмі та вже жє підданим короля Швеції, відмінив своє бажання купити там нерухомість - рішення мабуть обґрунтоване, бо прожив там цілий місяць...Місце 10 - Польщя! Бінго! Яку країну я знаю та люблю більше всіх - то Польщя!Прилетів в Катовиці на літаку з Дортмунду та провів 2 дні в серпні - ходив по знайомих та майже рідних місцях... Свого часу розглядав інвестиції і в Люблін, і в Краків, і в Катовиці... Але не інвестував., які все ж таки в ці дні займаються саме Польщею. Ба, більше: у Варшаві зараз мешкає племінник... Ніяких не вирішить про вектор свого подальшого руху, "заякоритися" в Польщі, чи рухатися далі...Ну далі цікаво і не цікаво: Ірландія (колишній підлеглий отримав громадянство та виїхав у Бельгію: не все так просто в Ірландії. Цікаво, що ініціатором була його жінка, а не він - він мріяв про UK), Данія, Японія, Швейцарія та Естонія...Ну ось такий сьогодні критерій, за критеріями "інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку"

А-Н-Т-А-Л-І-Я А-Н-Т-А-Л-І-Я flyman

Повідомлень: 33592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 14:24 flyman написав: А-Н-Т-А-Л-І-Я А-Н-Т-А-Л-І-Я

Все вірно: для себе я обрав Анталію. Як ви знаєте точно: я думав головОМ, а не ногОМ.



Сьогодні відбувся цікавий діалог з нашим українцем в Анталії: я рекомендував нашим українцям збиратися для відпочинку в один із самих цікавих на сьогодні гірськолижних центрів - він в центрі Туреччини - на схилах вулкана Erciyes (івисота 3 914 м над рівнем моря - верхня станція витягів на висоті в 3 400 м). Авіаквитки з Анталії - по 35 доларів в один бік (з багажем), готелі від 230 доларів за тиждень, Ski-pass - менше ніж 50 доларів на тиждень (!!!!).

Одна наша людина висловила припущення, що є багато і більш цікавих міст.

Я не сперечався: у світі багато цікавого, але попросив назвати, що на його думку в сучасних умовах є більш цікавим.

Ось тут було мовчання...



Ну Ви ж знаєте, пане флаймане, я людина реальних справ, а не пустих фраз: в мене вже заброньовані на січень готелі в Австрії, а на лютий - в Kayseri-Erciyes.

Буде точний - але власне суб"єктивний - висновок...



P.S. Я НЕ перебуваю в Анталії і в Туреччині взагалі - я в Європі - планую повернуся десь на початку лютого. Вже року 2024... Все вірно: для себе я обрав Анталію. Як ви знаєте точно: я думав головОМ, а не ногОМ.Сьогодні відбувся цікавий діалог з нашим українцем в Анталії: я рекомендував нашим українцям збиратися для відпочинку в один із самих цікавих на сьогодні гірськолижних центрів - він в центрі Туреччини - на схилах вулкана Erciyes (івисота 3 914 м над рівнем моря - верхня станція витягів на висоті в 3 400 м). Авіаквитки з Анталії - по 35 доларів в один бік (з багажем), готелі від 230 доларів за тиждень, Ski-pass -(!!!!).Одна наша людина висловила припущення, що є багато і більш цікавих міст.Я не сперечався: у світі багато цікавого, але попросив назвати, що на його думку в сучасних умовах є більш цікавим.Ось тут було мовчання...Ну Ви ж знаєте, пане флаймане, я людина реальних справ, а не пустих фраз: в мене вже заброньовані на січень готелі в Австрії, а на лютий - в Kayseri-Erciyes.Буде точний - але власне суб"єктивний - висновок...Я НЕ перебуваю в Анталії і в Туреччині взагалі - я в Європі - планую повернуся десь на початку лютого. Вже року 2024... akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 821822823824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Richi і 5 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2445 , 2446 , 2447

rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52 24461 16388052

барабашов Сер 20 гру, 2023 01:42 Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 990 , 991 , 992

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21 9910 6184906

cactusua Вів 12 гру, 2023 17:14 Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?

elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52 6 374951

Bolt Сер 10 сер, 2022 14:45