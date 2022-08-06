akurt
Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44
akurt
Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57
Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".
Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...
Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:48
Взагалі то в Україні війна - і багатьом не до аеродромів - давайте вже гілку як здриснути на матрас і з Одеси в Туреччину)
Додано: Сер 20 гру, 2023 13:56
Yes! Час обирати країну для інвестицій!
Саме важке в цій справі - критерії вибору країни для інвестицій.
На цьому форумі висували різні критерії:
- треба інвестувати там, де вологість повітря не перевищує 51%. Думаєте, жартую? Ніт! Авторитетно людина розказувала та доводила.
- треба інвестувати там, де бродять красуні у віці 15 -16 років - найкраще по вулицях Філіппін. Не вибагливі, подарунків не просять. Достаньо витрачати на їх утримання не більше як 800 (вісімсот) гривень на рік.
- не буду втомлювати форумчан, бо пропонували навіть "За МКАД".
Багато було критерієв...
Пропоную інший критерій.
Журнал The Economist оголосив, економіка якої країни працювала краще в 2023 році.
The Economist зібрав дані на основі п’яти економічних і фінансових показників: інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку для 35 (!) країн.
На першому місті виявилася цікава нам Греція.
За нею йдуть Південна Корея, США та Ізраїль.
Ну з Ізраїлем в кінці 2023 року стало все дуже непросто та непередбачувано.
Цікаво, що жоден провидець/шептун/гадалка з Фінансового форуму України не змогли вгадати таку халепу. Яку тільки - вибачайте - "херню" не пророкували, а тут прогавили...
З США теж все не просто: он на гілці "Еміграція, заробітчанство" наші люди, які в житті не були до США на відстані ближче, ніж 10 000 км, чітко довели, що їм гаплик остаточний.
Єдине, чому гаплик ще не наступив - ще не поділилися 100 мільярдами доларів з розумниками.
Південна Корея для нас - однаково, що Марс. Не обговорюємо.
Хм... Греція... Багато хто буде не згодний з першим (!) місцем:
Греція, яку донедавна асоціювали з економічними кризами, два роки поспіль очолювала список. Реальна вартість фондового ринку в країні зросла більш ніж на 40 відсотків.
Оскільки уряд проводить низку проринкових реформ, інвестори знову починають звертати увагу на грецькі компанії.
Незважаючи на те, що країна все ще набагато бідніша, ніж до великого краху на початку 2010-х років, МВФ у своїй нещодавній заяві високо оцінив «цифрову трансформацію економіки» та «посилення ринкової конкуренції».
Цікаво тут таке: останніми двома тижнями стався несподіваний позитивний прорив у відносинах Греція-Туреччина: президент Туреччини особисто прибув в Афіни та підписав низку Угод про поновлення економічного співробітництва. Нагадаю також, що хоча Греція та Туреччина є країнами НАТО, але між ними існують великі проблеми внаслідок несправедливих - на думку Туреччини - Договорів від 1923 року, згідно з якими майже всі острови Середземного моря відійшли до Греції.
Так от Туреччина в тому списку - місце 15. Серед 35-ти країн в огляді...
Ідемо далі:
Люксембург - 5. А ось Канада - 6.
Навіть мене вже назвали на іншій гілці головним експертом по Канаді - після того, як нагороджували почесними посадами Президента та Голови правління міжнародних корпорацій з торгівлі квартирами в Туреччині (хі-хі-хі. Але приємно!).
Ну з Канадою не все так просто - не все медом намазано - але я товаришую з багатьма людьми, які переїхали до Канади і будуть будувати - наполегливою працею - своє нове життя... На відміну від теоретиків з цього форуму я все люблю отримуваnи із авторитетних джерел і тому в травні-червні 2023 року здійснив візит до Канади, щоби все побачити на власні очі (рейс з San Francisco в Calgary - а через 2 тижня - із Calgary - в Dublin).
Місця 7...8...9: Чилі, Португалія та Іспанія.
Оскільки я всього 3 тижня тому був в Іспанії, де відвідав Барселону, Валенсію та Мадрид, то скажу, що Іспанію можна рекомендувати для інвестицій.
Правда, "не все золото, що блищить", і якщо Барселона реально вражає, а в Мадриді хочеться побувати ще і ще раз - то майже 75% території - безлюдні, а з нерухомістю не все так просто і не все так безхмарно: всі троє моїх знайомих, які мають там нерухомість, зовсім не в захваті, а мрії про отримання пасивних прибутків від здачі розсипалися як картковий будиночок...
На днях приятель, який мешкає в Стокгольмі та вже є підданим короля Швеції, відмінив своє бажання купити там нерухомість - рішення мабуть обґрунтоване, бо прожив там цілий місяць...
Місце 10 - Польщя! Бінго! Яку країну я знаю та люблю більше всіх - то Польщя!
Прилетів в Катовиці на літаку з Дортмунду та провів 2 дні в серпні цього року - ходив по знайомих та майже рідних місцях... Свого часу розглядав інвестиції і в Люблін, і в Краків, і в Катовиці... Але не інвестував.
Відверто радію за наших форумчан, які все ж таки в ці дні займаються саме Польщею. Ба, більше: у Варшаві зараз мешкає племінник... Ніяк не вирішить напрямок вектора свого подальшого руху, "заякоритися" в Польщі, чи рухатися далі... Я - за "далі"!
Ну далі цікаво і не цікаво: Ірландія (колишній підлеглий отримав громадянство та виїхав у Бельгію: не все так просто в Ірландії. Цікаво, що ініціатором була його жінка, а не він - він мріяв про UK), Данія, Японія, Швейцарія та Естонія...
Для нашої людини найбільш реальною є Естонія. Країна свого часу сильно обпеклася на діях "радянських людей" та будує свій власний світогляд та життя. І для наших - не все там просто...
Дуже великий тягар дій в радянські часи вихованої збоченцями "радянської людини"...
Особисто я в Естонію б поїхав. Давно не був в Таллінні. Але відношення моє - тепле...
Ну ось такий сьогодні критерій, за критеріями "інфляція, розмір інфляції, Валовий Внутрішній Продукт, зайнятість і показники фондового ринку"
А що обирає шановне панство?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 гру, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:01
А-Н-Т-А-Л-І-Я
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:24
Все вірно: для себе я обрав Анталію. Як ви знаєте точно: я думав головОМ, а не ногОМ.
Сьогодні відбувся цікавий діалог з нашим українцем в Анталії: я рекомендував нашим українцям збиратися для відпочинку в один із самих цікавих на сьогодні гірськолижних центрів - він в центрі Туреччини - на схилах вулкана Erciyes (івисота 3 914 м над рівнем моря - верхня станція витягів на висоті в 3 400 м). Авіаквитки з Анталії - по 35 доларів в один бік (з багажем), готелі від 230 доларів за тиждень, Ski-pass - менше ніж 50 доларів на тиждень (!!!!).
Одна наша людина висловила припущення, що є багато і більш цікавих міст.
Я не сперечався: у світі багато цікавого, але попросив назвати, що на його думку в сучасних умовах є більш цікавим.
Ось тут було мовчання...
Ну Ви ж знаєте, пане флаймане, я людина реальних справ, а не пустих фраз: в мене вже заброньовані на січень готелі в Австрії, а на лютий - в Kayseri-Erciyes.
Буде точний - але власне суб"єктивний - висновок...
P.S. Я НЕ перебуваю в Анталії і в Туреччині взагалі - я в Європі - планую повернуся десь на початку лютого. Вже року 2024...
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:17
Правильно - війну краще пересидіти на гірськолижному курорті- коли ж дивитись цікавинки Туреччини як не тоді коли в рідній країні війна - молодці наші хлопи турецькі)
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:40
Та точно, хто як не чоловік, який вже років пʼять, як не живе в Україні, поїде захищати Вашу київську нерухомість))) Тут не уже і віденський вʼязень не сипе патріотичними закликами, мабуть змирився з думкою, що квітку краще продати москалям. Один Конговець, як то кажуть - не словом, а ділом, якщо вірити тим самим словам))) Ну ще кілька форумчан.
В контексті назви теми - а слабо колишньому ухилянту, а зараз лідеру вільного народу, продати хатинку в Форте деі Мармі і гроші віддати в оборонпром? уявляєте який би це створило підйом народної свідомості?
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:08
Інвестиції в нерухомість Туреччини: підсумки листопада 2023 року
Свіжі дані Інституту статистики Туреччини було оприлюднено в понеділок 18 грудня, але я в ціні мандрую Європою та зміг вчасно проаналізувати тільки зараз.
Перед тим мої враження: ціни на нерухомість Туреччині падають завдячуючи активним економічним та юридичним діям Уряду Туреччини. Серед цих дій: жорстке реально відношення до видачі ВНП в Туреччині громадянам росії - не дають навіть тим, хто вже мав. Ці громадяни в попередній рік були на першому місті серед інвесторів. Крім того, Поліція проводить активний пошук припаркованих авто російської реєстрації та вивозить іх на штрафмайданчик. Отримати назад можна після довгих ходінь по кабінетам та сплати в казну Туреччини платежів в сумі приблизно 250 євро.
На днях росія занесла Туреччину до списку "недружніх країн" (!!!!).
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
Продажі квартир по всій Туреччині в листопаді 2023 знизилися на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 93 514. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 15 тисячами 187 продажів квартир і часткою в 16,2%. Згідно з показниками продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 8 250 продажів будинків і 8,8% часткою, та Ізмір з 5 тис. 105 продажів будинків і 5,5% часткою.
Цікаво про Стамбул: найближчим часом із столиці Анкари в Стамбул будуть переведені Центральний банк та частина міністерств. Стамбул і зараз є недосяжним для інших країн найбільшим містом Європи, а тепер кількість мешканців буде зростати ще швидше...
2. Інвестицій іноземців. Чесно кажучи, я очікував більш різкого падіння продажів, але ні: ситуація досить стабільна. Заради інтересу я був в Державному кадастровому центрі, де проводиться оформлення Угод купівлі-продажу, то був здивований тим, що дуже багато людей (прийом за попередньою реєстрацією в он-лайн режимі, призначають прийом буквально з інтервалом 5 хвилин). Працюють декілька працівників і все відбувається досить швидко.
У листопаді іноземцям було продано 2 342 квартири/будинка. Продажі квартир/будинків іноземцям у листопаді зменшилися на 61,5% порівняно з тим же місяцем попереднього року.
Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в листопаді становила 2,5% (максимум був в районі 4,8%).
Анталія посіла перше місце з продажу житла іноземцям з 790 продажами квартир/будинків. За Анталією йдуть Стамбул з 710 продажами квартир/будинків і Мерсін з 316 продажами квартир/будинків.
Є помітною тенденція - внаслідок падіння цін - купівлі не квартир, а приватних осель класу "Вілла".
Вони розташовані не обовʼязково поблизу моря - можливо навіть навпаки. Як правило, це будівлі в 2-3 поверха, з власним басейном та гаражем. Часто мають власний ліфт - з підземної парковки на всі поверхи.
3. Саме цікаве - розподіл іноземних інвесторів за громадянством.
Тут що помітно - українські інвестори стійко зберігають місце 3 в ТОП-20 інвесторів.
На що я звернув увагу:
- знову повернулися в ТОР-20 громадяни Канади. Я іх розумію: там зараз справжня класична зима, а в Анталії продовжується літо і народ реально масово плаває в морі. В Канаді так не поплаваєш. Тому варто купити собі "дачу" на Середземному морі ще й за ціною десь в 10 разів нижче, ніж в Канаді.
Авіаперельоти з Канади в Анталію досить дешеві - орієнтовно 500-650 доларів туди і назад.
- повернулися громадяни Нідерландів - і їх я теж розумію: коли я в липні я на авто був в Нідерландах, то планував ще поїхати в Бельгію, але не поїхав із-за жахливої погоди : дощі та +13 (!).
- громадяни США, Великої Британії завжди в центрі рейтингу, а ось громадяни Німеччини перемістилися з традиційних 3-4 місця аж на шосте...
- мене здивували громадяни Іраку, які традиційно були на місці 2...3 і завжди після Ірану (це країни-сусідки Туреччини). Не знаю, що саме змінилося в Іраку, але місцем в рейтингу здивували.
- в ТОП-20 все вище та вище піднімаються громадяни Саудівської Аравії - зовсім не бідної країни.
Можливо це пов"язано з тим, що в останній рік серед країн, в яких найбільше були у відрядженнях турецькі міністри, була саме Саудівська Аравія - економічні зв"язки виходять на новий рівень.
- громадяни московії останній рік завжди на першому місці, але дещо суттєво змінилося: зараз купують нерухомість виключно "під громадянство" - при інвестиціях на суму вище за 400 000 доларів. Це квартири 3+1 в ЖК преміум класу - площею орієнтовно в 160 кв. м. Цікаво, що велику актвність в цьому сегменті почав проявляти невідомо звідки прибулий українець Сергій Г.
Ну що ж - гроші - як відомо - не пахнуть... А - можливо - і пахнуть, дивлячись на те, що в Польщі на днях до тюремного ув"язнення засуджено десяток українців, які працювати на ФСБ (!). Проти Польщі... Всі у віці 19-22 роки (!)...
Найбліьш цікавим буде 20 січня 2024, коли будуть оприлюднені дані за весь 2023 рік.
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