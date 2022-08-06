або що ж це воно робиться в світі з нерухомістю...
Ціни на житло в Німеччині в третьому кварталі знизилися на 10,2 (!) відсотка, що стало найрізкішим падінням за останні 23 роки.
Вивчаю дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis) , яке оприлюднило дані про ціни на житло за третій квартал 2023 року.
Фіксують результати спостережень з 2000 року, коли почали збирати дані про ціни на житло.
На сьогоднішній день найбільше зниження спостерігалося в першому кварталі 2023 року на 6,8 відсотка та в другому кварталі 2023 року на 9,6 відсотка.
У Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті, Штутгарті та Дюссельдорфі ціни на квартири знизилися на 9,1 відсотка (!), а ціни на будинки з садами знизилися на 12,7 відсотка (!!!).
Джерело:
Яка ж причина?
Гадаю причина в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) бореться з підвищенням процентних ставок проти високої інфляції.
Така ситуація гальмує економіку, здорожчуючи інвестиції в будівництво та інші галузі.
Гроші стають дорожчими...
"На коні" ті, хто вчасно продав нерухомість на піку синусоїди... Та сидить з пачками гідомирно-противних зелених доларів або приємно-кольорових таких ніжних та гладеньких євро...
Коли чекати наступний пік? Не скоро: коли ЄЦБ змінить монетарну політику та знизить процентні ставки - не раніше середини наступного року.
Вдалих інвестицій!