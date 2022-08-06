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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:39

І ти, Брут...
або що ж це воно робиться в світі з нерухомістю...

Ціни на житло в Німеччині в третьому кварталі знизилися на 10,2 (!) відсотка, що стало найрізкішим падінням за останні 23 роки.

Вивчаю дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis) , яке оприлюднило дані про ціни на житло за третій квартал 2023 року.
Фіксують результати спостережень з 2000 року, коли почали збирати дані про ціни на житло.
На сьогоднішній день найбільше зниження спостерігалося в першому кварталі 2023 року на 6,8 відсотка та в другому кварталі 2023 року на 9,6 відсотка.

У Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті, Штутгарті та Дюссельдорфі ціни на квартири знизилися на 9,1 відсотка (!), а ціни на будинки з садами знизилися на 12,7 відсотка (!!!).
Джерело: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html

Яка ж причина?
Гадаю причина в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) бореться з підвищенням процентних ставок проти високої інфляції.
Така ситуація гальмує економіку, здорожчуючи інвестиції в будівництво та інші галузі.
Гроші стають дорожчими...

"На коні" ті, хто вчасно продав нерухомість на піку синусоїди... Та сидить з пачками гідомирно-противних зелених доларів або приємно-кольорових таких ніжних та гладеньких євро...
Коли чекати наступний пік? Не скоро: коли ЄЦБ змінить монетарну політику та знизить процентні ставки - не раніше середини наступного року.

Вдалих інвестицій!
akurt
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  #<1 ... 822823824825
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