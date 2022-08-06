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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:39

І ти, Брут...
або що ж це воно робиться в світі з нерухомістю...

Ціни на житло в Німеччині в третьому кварталі знизилися на 10,2 (!) відсотка, що стало найрізкішим падінням за останні 23 роки.

Вивчаю дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis) , яке оприлюднило дані про ціни на житло за третій квартал 2023 року.
Фіксують результати спостережень з 2000 року, коли почали збирати дані про ціни на житло.
На сьогоднішній день найбільше зниження спостерігалося в першому кварталі 2023 року на 6,8 відсотка та в другому кварталі 2023 року на 9,6 відсотка.

У Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті, Штутгарті та Дюссельдорфі ціни на квартири знизилися на 9,1 відсотка (!), а ціни на будинки з садами знизилися на 12,7 відсотка (!!!).
Джерело: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html

Яка ж причина?
Гадаю причина в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) бореться з підвищенням процентних ставок проти високої інфляції.
Така ситуація гальмує економіку, здорожчуючи інвестиції в будівництво та інші галузі.
Гроші стають дорожчими...

"На коні" ті, хто вчасно продав нерухомість на піку синусоїди... Та сидить з пачками гідомирно-противних зелених доларів або приємно-кольорових таких ніжних та гладеньких євро...
Коли чекати наступний пік? Не скоро: коли ЄЦБ змінить монетарну політику та знизить процентні ставки - не раніше середини наступного року.

Вдалих інвестицій!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:21

  akurt написав:І ти, Брут...
або що ж це воно робиться в світі з нерухомістю...

Ціни на житло в Німеччині в третьому кварталі знизилися на 10,2 (!) відсотка, що стало найрізкішим падінням за останні 23 роки.

Вивчаю дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis) , яке оприлюднило дані про ціни на житло за третій квартал 2023 року.
Фіксують результати спостережень з 2000 року, коли почали збирати дані про ціни на житло.
На сьогоднішній день найбільше зниження спостерігалося в першому кварталі 2023 року на 6,8 відсотка та в другому кварталі 2023 року на 9,6 відсотка.

У Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті, Штутгарті та Дюссельдорфі ціни на квартири знизилися на 9,1 відсотка (!), а ціни на будинки з садами знизилися на 12,7 відсотка (!!!).
Джерело: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html

Яка ж причина?
Гадаю причина в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) бореться з підвищенням процентних ставок проти високої інфляції.
Така ситуація гальмує економіку, здорожчуючи інвестиції в будівництво та інші галузі.
Гроші стають дорожчими...

"На коні" ті, хто вчасно продав нерухомість на піку синусоїди... Та сидить з пачками гідомирно-противних зелених доларів або приємно-кольорових таких ніжних та гладеньких євро...
Коли чекати наступний пік? Не скоро: коли ЄЦБ змінить монетарну політику та знизить процентні ставки - не раніше середини наступного року.

Вдалих інвестицій!

В той же час окремі представники нового польського уряду «радують» обіцянками продовжити безпечний кредит, але ставку 2% обіцяють знизити до 0-1.5%.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:В той же час окремі представники нового польського уряду «радують» обіцянками продовжити безпечний кредит, але ставку 2% обіцяють знизити до 0-1.5%.

Ага, на 2% кредит немає грошей, а на 0-1.5% є?

До речі, 2% вже все
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpie ... 68587.html
Z szacunków Związku Banków Polskich wynika, że budżet przeznaczony na dopłaty do „Bezpiecznego kredytu 2 procent” w 2023 i 2024 r. został już wyczerpany. Na 14 grudnia 2023 r. podpisanych było ponad 52 tys. umów, co przy średniej kwocie kredytu na poziomie 402 tys. zł dawałoby „zarezerwowaną” wartość dopłat 959 mln zł. Tymczasem budżet schematu na lata 2023-2024 przewidywał wydatek sięgający 941 mln zł.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:27

BIGor
Я не кажу, що це станеться на 100%, але є така ймовірність
https://m.youtube.com/watch?v=wv7x80LgPzs
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:56

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:В той же час окремі представники нового польського уряду «радують» обіцянками продовжити безпечний кредит, але ставку 2% обіцяють знизити до 0-1.5%.

Ага, на 2% кредит немає грошей, а на 0-1.5% є?

До речі, 2% вже все
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpie ... 68587.html
Z szacunków Związku Banków Polskich wynika, że budżet przeznaczony na dopłaty do „Bezpiecznego kredytu 2 procent” w 2023 i 2024 r. został już wyczerpany. Na 14 grudnia 2023 r. podpisanych było ponad 52 tys. umów, co przy średniej kwocie kredytu na poziomie 402 tys. zł dawałoby „zarezerwowaną” wartość dopłat 959 mln zł. Tymczasem budżet schematu na lata 2023-2024 przewidywał wydatek sięgający 941 mln zł.

Польща - заможна країна. Впевнений, що додаткові гроші знайдуть.
Gastarbaiter
 
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