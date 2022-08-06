Додано: Нед 24 гру, 2023 13:37

Крайність номер 1.

Крайність номер 2.

або про те, чого дуже не люблять українці: сплата податків.Часи важкі непередбачувані... Багато думок про те, куди краще інвестувати гроші, зароблені важною працею наприклад на Запорізькому металургійному комбінаті... або на перепродажі польських міжкімнатних дверей... або...Ну, самі знаєте, де...Візьму дві протилежності. Не Україну, де ніхто ніколи та ні за що не платить... в тому числі за випуск масово та в гігантських масштабах підроблених алкогольних напоїв. Як мені сказав на днях пан Андрій, який мешкає у Львові: все все все - від вин до віскі - все підроблене, все наколочено із спірітуса... Вірю: замовив пляшку коньяку "Закарпатський" - 4 зірки - провезли зі Львова через 3 митниці - відкоркувати в Анталії з друзями-іноземцями - виявилася гидка підробка з запахом ацетону... Вилив в мийку на кухні... Сплюнув...Податки на нерухомість в Туреччині: смішні до безтями. Платиться 1 раз на рік в сумі орієнтовно 20 доларів за квартиру. Якщо не заплатив вчасно: буде нараховано пеню в сумі до 100% заборгованості. Платять всі - від учасників Чисменської морської битви (в турецький транскрипції "Чишме" - це 1770 рік) до Голови парламенту (спробував би не сплатити - руки відрубати б відразу).Податки в США.Тут зауваження: країна не тільки велика, але й складається з реально з незалежних держав (штатів), в яких дуже різне законодавство. Тому я візьму щось "середнє" - не дорогу Каліфорнію і не жвавий Нью-Йорк, а невеликий штат Південна Кароліна, де останнім часом інвестують наші українці.1. Податки на нерухомість нараховуються в листопаді поточного року (наприклад, 2023) за нерухомість, придбану в попередньому році (наприклад, в 2022). Сплатити треба до 16 січня наступного року (наприклад, до 16 січня 2024 року).2. Цікаво, що якщо нерухомість куплено в кредит (переважна більшість американців), то цей податок сплатить за вас банк, тому що він щомісячно відраховував певну частку грошей з ваших рахунків.Звісно, наші люди не такі біді, як громадяни США, тому платять за будинки готівкою та сплачують податки самостійно3. Податки є відритою інформацією і кожен може дізнатися, скільки платить сусід... ну для порівняння...4. Податки існують декількох типів у залежності від статусу будинка: приватний (для власного проживання), під комерцію, інше...Наприклад: якщо будинок (основне житло власника) був куплений замість 3-к бабушатника десь біля М "Лісова" (орієнтовно 230 000 доларів) то податок буде складати орієнтовно 1400 доларів на рік.Якщо та сама нерухомість куплена для здачі в оренду (наприклад - як у багатьох учасників форуму - десь біля Центрального стадіону або палацу Україна) то податок буде підвищено відразу (тримайтеся, українські лендлорди!) - в 3 (!) рази до суми приблизно в 4 500 доларів.Цей податок значно вищий за податки на більш дорогу нерухомість: наприклад, якщо нерухомість куплено замість бабушатника в районі Інститутської або замість недобудови на Рибальському - наприклад за 350 000 доларів, то податок буде складати всього 1900 доларів.Якщо ця сама нерухомість буде здаватися в оренду, то державі треба сплатити вже 6 200...6 500 доларів.5. Дуже цікаво: податки на нерухомість за межами міста та в межах міста. Вони відрізняються.Для розрахунків візьмемо конкретну нерухомість в обох випадках з ціною від 230 000 до 250 000 доларів США (приблизно за ціною квартири в Дніпрі на Новодворянській і суттєво дешевше, ніж в так званих "Башнях" в Дніпрі, де живуть працівники Коксохіму та ДТРЗ.Можливо, щось 3-к в Нагірному районі Соборного району Дніпра).Так ось: нерухомість в центрі міста - податок буде складати орієнтовно 2 100 доларів на рік.Такий самий за якістю та ціною будинок за межами міста - 1400 (!!!!) доларів.Ось вам важливий стимул селитися за межами міста...6. Законне питання: як НЕ займатися дурнею та НЕ платити податки?Ну... ну... ну є різні варіанти... Попереджаю: всі законні, засновані на юридичних нюансах конкретного штату... Наприклад, в цьому штаті є багато дивних законів: "Згідно із законом, якщо неодружений чоловік обіцяв незаміжній жінці одружуватися на ній, то весілля дійсно повинне буде відбутися"; "У неділю забороняється працювати" (не жартую); "Чоловікові дозволяється на законних підставах бити свою дружину, але робити це можна тільки по неділях і тільки на сходинках будівлі міського суду" (не жартую); "Кожен чоловік зобов'язаний приносити з собою на недільну церковну службу власну рушницю на той випадок, якщо доведеться відбиватися від індійців."Наприклад, теоретично можна отримати знижку в 25% і зекономити - наприклад - на комерційній нерухомості - приблизно 1200 доларів на рік, чого вистачить на тижневий відпочинок на Гавайях...