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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:26

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так почекайте, 2% кредит з того що я читав, взяли десь 50 тис поляків квартири, а ті хто не взяли отримали +30% до цін. Тобто повний комунізм. В одних взяли податки і дали іншим. При тому що першим ще ціни на 30% підвищили. Тому PiS і фактично програв - поляки кажуть що ця партія зробила житло недосяжним для місцевих.

Тому так явно казати, що когось лишили житла - глупо. Кількість житла як будували стабільно приблизно одну і ту кількість.

Так, трохи на ціни це вплинуло, але ріст був у 2 рази за останні 5 років. З сьогоднішніми ставками я взагалі не розумію, як пересічна родина може собі придбати щось більше за кавалірку. Чи може оренда стала доступнішою? Це реально класна програма, яка дає можливість людям купити собі перше житло, а не сплачувати дяді роками по 60% зарплати. До того ж на об'єкти, що були трохи дорожчі за ліміт під 2%, ціни навпаки знизилися. Те, що зараз купуємо, стояло з літа за 900. Знизили до 800 - ми й забрали під 2%.

Це брехня про те що щось стало доступніше, нагадаю, 50 тис. стало доступніше - іншим 39 млн - недоступніше. Надули ціни роздаючи гроші в стилі "Ердогано-економіки".
Так само брехня про те що знизились ціни на об'єкти вищі ціною за порог 2%, те що коштувало влітку 650 - 700 тис зараз коштує 1-1,1 млн. Непогано стали квартири доступніше :mrgreen:
BIGor
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