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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:26

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так почекайте, 2% кредит з того що я читав, взяли десь 50 тис поляків квартири, а ті хто не взяли отримали +30% до цін. Тобто повний комунізм. В одних взяли податки і дали іншим. При тому що першим ще ціни на 30% підвищили. Тому PiS і фактично програв - поляки кажуть що ця партія зробила житло недосяжним для місцевих.

Тому так явно казати, що когось лишили житла - глупо. Кількість житла як будували стабільно приблизно одну і ту кількість.

Так, трохи на ціни це вплинуло, але ріст був у 2 рази за останні 5 років. З сьогоднішніми ставками я взагалі не розумію, як пересічна родина може собі придбати щось більше за кавалірку. Чи може оренда стала доступнішою? Це реально класна програма, яка дає можливість людям купити собі перше житло, а не сплачувати дяді роками по 60% зарплати. До того ж на об'єкти, що були трохи дорожчі за ліміт під 2%, ціни навпаки знизилися. Те, що зараз купуємо, стояло з літа за 900. Знизили до 800 - ми й забрали під 2%.

Це брехня про те що щось стало доступніше, нагадаю, 50 тис. стало доступніше - іншим 39 млн - недоступніше. Надули ціни роздаючи гроші в стилі "Ердогано-економіки".
Так само брехня про те що знизились ціни на об'єкти вищі ціною за порог 2%, те що коштувало влітку 650 - 700 тис зараз коштує 1-1,1 млн. Непогано стали квартири доступніше :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:11

  BIGor написав:Це брехня про те що щось стало доступніше, нагадаю, 50 тис. стало доступніше - іншим 39 млн - недоступніше. Надули ціни роздаючи гроші в стилі "Ердогано-економіки".
Так само брехня про те що знизились ціни на об'єкти вищі ціною за порог 2%, те що коштувало влітку 650 - 700 тис зараз коштує 1-1,1 млн. Непогано стали квартири доступніше :mrgreen:

1. Якщо за 1 млн. вигрібають, то це і є ринкова ціна цих об'єктів. Питання у їх долі на ринку.
2. Краків з його дефіцитом нерухомості - це ще не уся Польща. У Катовіце чи Лодзі за 500-600к можна взяти цілком нормальні метри.
3. Якщо уявити, що через BK2% за 800к можна зараз взяти лише мікрокавалірку, а тягнути іпотеку на 801к під 8% вже здатні лише одиниці, то що, на Пана думку, робити продаванам більших квартир? Чекати, коли їхні 35 метрів заберуть за 1 млн? Чи трохи знижувати ціни, щоб потрапити під ВК2%?
4. Реальний приклад зниження ціни - не приклад?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:05

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Це брехня про те що щось стало доступніше, нагадаю, 50 тис. стало доступніше - іншим 39 млн - недоступніше. Надули ціни роздаючи гроші в стилі "Ердогано-економіки".
Так само брехня про те що знизились ціни на об'єкти вищі ціною за порог 2%, те що коштувало влітку 650 - 700 тис зараз коштує 1-1,1 млн. Непогано стали квартири доступніше :mrgreen:

1. Якщо за 1 млн. вигрібають, то це і є ринкова ціна цих об'єктів. Питання у їх долі на ринку.
2. Краків з його дефіцитом нерухомості - це ще не уся Польща. У Катовіце чи Лодзі за 500-600к можна взяти цілком нормальні метри.
3. Якщо уявити, що через BK2% за 800к можна зараз взяти лише мікрокавалірку, а тягнути іпотеку на 801к під 8% вже здатні лише одиниці, то що, на Пана думку, робити продаванам більших квартир? Чекати, коли їхні 35 метрів заберуть за 1 млн? Чи трохи знижувати ціни, щоб потрапити під ВК2%?
4. Реальний приклад зниження ціни - не приклад?

Реальний приклад - це обʼяви на один і той самий обʼєкт до та після здешевлення. А так це лише розповідь) Я регулярно кидаю обʼяви 1+ в улюблене, часто приходять меседжі про зміну ціни. Вгадайте в який бік))) Блок на шість шереговців по 1.2+ з поставкою в 25-му зник за два тижні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:18

  gonchik74 написав:Реальний приклад - це обʼяви на один і той самий обʼєкт до та після здешевлення. А так це лише розповідь) Я регулярно кидаю обʼяви 1+ в улюблене, часто приходять меседжі про зміну ціни. Вгадайте в який бік))) Блок на шість шереговців по 1.2+ з поставкою в 25-му зник за два тижні.

Ще раз. Ціна в оголошенні з літа vs ціна, за якою ця квартира продалася зимою - це реальний приклад чи ні?
І яким чином ВК2% вплинув на те, що оці шерегувки за 1.2млн. змели за 2 тижні? Це явно не той варіант, коли люди продали свою вже виплачену кавалірку за 800к і взяли ще 400к нового кредиту.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:23

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Реальний приклад - це обʼяви на один і той самий обʼєкт до та після здешевлення. А так це лише розповідь) Я регулярно кидаю обʼяви 1+ в улюблене, часто приходять меседжі про зміну ціни. Вгадайте в який бік))) Блок на шість шереговців по 1.2+ з поставкою в 25-му зник за два тижні.

Ще раз. Ціна в оголошенні з літа vs ціна, за якою ця квартира продалася зимою - це реальний приклад чи ні?
І яким чином ВК2% вплинув на те, що оці шерегувки за 1.2млн. змели за 2 тижні? Це явно не той варіант, коли люди продали свою вже виплачену кавалірку за 800к і взяли ще 400к нового кредиту.

Де ці оголошення? В Ваших розповідях? Про шереговці - хз, зможу, напевно, піти в 25-му, поцікавитись, що мотивувало людей до купівлі) Погоджуюсь з Бігором - 2% підняв ціни шалено на все. Чи ви заперечите й те, що подорожчання середнього сегменту тягне догори більш дорожчі обʼєкти?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:13

  gonchik74 написав:Де ці оголошення? В Ваших розповідях? Про шереговці - хз, зможу, напевно, піти в 25-му, поцікавитись, що мотивувало людей до купівлі) Погоджуюсь з Бігором - 2% підняв ціни шалено на все. Чи ви заперечите й те, що подорожчання середнього сегменту тягне догори більш дорожчі обʼєкти?

Так, оголошення в моїх розповідях. Ми, здається, не у суді, щоб документальні докази наводити.
Здорожчання об'єктів понад 800к через ВК2% могло би бути при необмежених фінансових спроможностях населення. Не думаю, що багато людей мають 1.2 млн. на рахунку, або потягнуть платіж під 10к на місяць. Якщо ж такі об'єкти зникають за пару тижнів, то або я живу в якійсь іншій Польщі, або доля таких об'єктів у загальному ринку не дуже висока.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:24

Багатії теж плачуть...
Ціни на нерухомість в багатьох країнах падають - але не в Польщі, як ми читаємо вище.
Фахівці пояснюють збільшенням кредитних ставок.
На днях на цій гілці був огляд цін на нерухомість в Німеччині (падіння) та в США (падіння).
Ось цікавий факт: продаж непоганого будинка в Нью Йорку ось тут:
https://www.google.com/maps/@40.7916905 ... ?entry=ttu
Ця резиденція, розташована на 51 West 95th St в Нью-Йорку, США, запам’яталася як місце, де Кевін, якого зіграв Маколей Калкін, перехитрив «поганих хлопців».

Будинок із чотирма спальнями та чотирма з половиною ванними кімнатами виглядає зовсім інакше, ніж його вигляд на екрані у фільмі 1992 року, коли ним володів дядько Кевіна - Роб Маккалістер.
Завдяки декоративній ліпнині, високим стелям, багатій горіховій підлозі та двом еркерам, садовий рівень будинку містить офіційну вітальню та їдальню зі скляними дверима, які виходять у розкішний сад, що є рідкісною зручностю на Мангеттені.

Ціна: розкішний будинок спочатку виставлявся за 7,65 мільйона доларів, коли він вийшов на ринок у березні 2023, але ціна впала до 7,15 мільйона доларів у квітні 2023, а потім до 6,7 мільйона доларів у червні 2023.
На сьогодні його можна купити ВДВІЧІ дешевше стартової ціни...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 04:47

З приводу нерухомості в Польщі.

Переговорив з племінником у Варшаві з приводу купівлі квартири.
Сказав, що те, що подобається, має ринкову ціну в 250 000 доларів.
А за 250 000$ - це названий вище 1 000 000+ злотих - щось у Варшаві купувати не готовий…
Так що панове вище оприлюднюють цікаві роздуми…
akurt
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  #<1 ... 823824825826
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