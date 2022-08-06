|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 12:12
Трохи уявляю собі локацію: певний час жив в сусідньому районі Bronowice…
Ти бачиш воно як…
А як раз в ці дати наш знавець закордонної нерухомості пан cherchiltank неодноразово висловлював авторитетну думку, що то тільки якісь ефемерні араби і заважають жити.
Більше нічого…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8929
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3432 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:12
Ось вам ще приклади.
13 wrz 2023 - 925 860 zł
10 lip 2023 - 826 500 zł
10 cze 2023 - 819 375 zł
30 lis 2022 - 805 125 zł
1 sie 2022 - 744 562 zł
17 lip 2022 - 711 220 złekspozycja: 1 rok i 5 miesięcy
30 paź 2023 - 1 120 000 zł
7 sie 2023 - 1 020 000 zł
5 kwi 2023 - 970 000 zł
7 lut 2023 - 749 000 zł
25 sie 2022 - 690 470 złekspozycja: 1 rok i 4 miesięcy
Подивіться уважно: чи росли хатєлкі у період до ВК2%? Та чи ринкова ціна визначається об'єктами, що висять місяцями?
Щось не змітають, як пиріжки на базарі.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2947
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:23
BIGor написав:
А Ви не думаєте, що ці мільярди злотих, які вкинули на РН за 6 місяців ніде не вилазять? Хтось продав свою квартиру користувачу БК2% за 800к + своя скирда чи та ж іпотека на залишок - от Вам і вигрібають і по 1,2 к.
Плюс те дуже велике знецінення злотого - і всі побігли скупляти щоб зберегти скирду.
Вилазять. Але те, що вкинули за ВК2%, то відносно небагато у порівнянні до усього ринку і змінити ціни радикально не могло. На початку відбувся певний стрибок через накопичений попит, але за існуючими ставками добирати оті 400к на розширення можуть собі дозволити далеко не усі.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2947
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:32
Пан Gastarbaiter, Ви - молодець!
Цікавий аналіз…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8929
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3432 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24472
|16399856
|
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
|
|9929
|6189073
|
|
|6
|375017
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|