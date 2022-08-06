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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:12

  BIGor написав:Ось об'єкт для прикладу https://pl.m2bomber.com/obj/925462753/v ... kanie-b187

zmiana ceny

16 gru 2023 - 1 058 000 zł
1 lis 2023 - 931 686 zł
1 paź 2023 - 993 085 zł
17 wrz 2023 - 868 306 zł

Трохи уявляю собі локацію: певний час жив в сусідньому районі Bronowice…
Ти бачиш воно як…
А як раз в ці дати наш знавець закордонної нерухомості пан cherchiltank неодноразово висловлював авторитетну думку, що то тільки якісь ефемерні араби і заважають жити.
Більше нічого…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:12

  BIGor написав:Ось об'єкт для прикладу https://pl.m2bomber.com/obj/925462753/v ... kanie-b187

zmiana ceny

16 gru 2023 - 1 058 000 zł
1 lis 2023 - 931 686 zł
1 paź 2023 - 993 085 zł
17 wrz 2023 - 868 306 zł

Ось вам ще приклади.

13 wrz 2023 - 925 860 zł
10 lip 2023 - 826 500 zł
10 cze 2023 - 819 375 zł
30 lis 2022 - 805 125 zł
1 sie 2022 - 744 562 zł
17 lip 2022 - 711 220 zł
ekspozycja: 1 rok i 5 miesięcy


30 paź 2023 - 1 120 000 zł
7 sie 2023 - 1 020 000 zł
5 kwi 2023 - 970 000 zł
7 lut 2023 - 749 000 zł
25 sie 2022 - 690 470 zł
ekspozycja: 1 rok i 4 miesięcy

Подивіться уважно: чи росли хатєлкі у період до ВК2%? Та чи ринкова ціна визначається об'єктами, що висять місяцями?
Щось не змітають, як пиріжки на базарі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:23

  BIGor написав:А Ви не думаєте, що ці мільярди злотих, які вкинули на РН за 6 місяців ніде не вилазять? Хтось продав свою квартиру користувачу БК2% за 800к + своя скирда чи та ж іпотека на залишок - от Вам і вигрібають і по 1,2 к.
Плюс те дуже велике знецінення злотого - і всі побігли скупляти щоб зберегти скирду.

Вилазять. Але те, що вкинули за ВК2%, то відносно небагато у порівнянні до усього ринку і змінити ціни радикально не могло. На початку відбувся певний стрибок через накопичений попит, але за існуючими ставками добирати оті 400к на розширення можуть собі дозволити далеко не усі.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2947
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:32

Пан Gastarbaiter, Ви - молодець!
Цікавий аналіз…
akurt
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Повідомлень: 8929
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Подякували: 1196 раз.
 
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  #<1 ... 824825826827
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