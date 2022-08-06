Додано: Вів 26 гру, 2023 15:13

Дістався до компа, можу трохи розписати свої спостереження краківського ринку нерухомості.



Ціни на нерухомість росли у доковідні роки через доволі стрімкий ріст економіки та зарплат, появою тисяч нових робочих місць та міграцією у регіон, що супроводжувалося відносно низькими ставками за іпотекою. Ще тоді писав, що взяти кавалірку в іпотеку під оренду понаїхам чи подобово туристам - це улюблена народна забава місцевих.

Потім був ковід, туризм зупинився, з'явилася як норма віддалена праця, багато хто з понаїхів повернувся у рідні іпєня чи то через втрату роботи, чи через то, що не було різниці звідки таблички в екселі лабати. Ринок оренди знаходився десь на рівні плінтуса, 2к. у прицентраллі можна було орендувати за ціною доковідної кавалірки на околиці. Здавалося, тут оця бізнес-модель (кавалірка в іпотеку під оренду) і повинна була б дати збій, але уряд надав ленлордам кредитні канікули і якось обійшлося без обвалу. Після ковіду ставки за кредитами полізли угору, але й тут лендлордів врятувала війна в Україні та тисячі біженців, які змітали усе, що було під оренду. Доходи населення продовжили зростати, ціни нерухомості ще більше пішли угору.

Зараз склалася доволі дивна ситуація, коли, з одного боку, ціни продовжують ріст, а з іншого - за такими цінами та іпотечними ставками пересічна краківська родина вже мало що може дозволити собі придбати в місті. Але через великий дефіцит вільних метрів ринок продовжує йти угору.

Є певний "навіс" від ждунів-інвесторів, яки вклалися кілька років тому у новобуди в іпєнях по 6000 за квадрат, а зараз полюють на жертв, що заберуть ото за 13000-15000 (реальні приклади з ЖК по сусідству).

ВК2% дав реальну можливість людям придбати своє перше житло. Звичайно, це не могло не підштовхнути ціни вгору, але принаймі у Кракові це не було вирішальним фактором, а тільки продовженням ланцюга подій.

У найближчі роки разом зі зниженням кредитних ставок ціни будуть продовжувати ріст, оскільки ринок житла ще далекий від насичення (хоча будують зараз дуже багато як в самому місті, так і в навколишніх полях). Можливо, наступить якийсь переломний момент, коли 1 година щодня потягом до Кракова буде важити менше, ніж різниця у ціні нерухомості, і народ почне масово мігрувати у Катовіце та маленькі міста в промені 50км. Зараз у Катовіце ціни десь на 20% нижчі, у невеликих містах між Краковом та Катовіце - десь на 40%.