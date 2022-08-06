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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 12:12
Трохи уявляю собі локацію: певний час жив в сусідньому районі Bronowice…
Ти бачиш воно як…
А як раз в ці дати наш знавець закордонної нерухомості пан cherchiltank неодноразово висловлював авторитетну думку, що то тільки якісь ефемерні араби і заважають жити.
Більше нічого…
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akurt
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:12
Ось вам ще приклади.
13 wrz 2023 - 925 860 zł
10 lip 2023 - 826 500 zł
10 cze 2023 - 819 375 zł
30 lis 2022 - 805 125 zł
1 sie 2022 - 744 562 zł
17 lip 2022 - 711 220 złekspozycja: 1 rok i 5 miesięcy
30 paź 2023 - 1 120 000 zł
7 sie 2023 - 1 020 000 zł
5 kwi 2023 - 970 000 zł
7 lut 2023 - 749 000 zł
25 sie 2022 - 690 470 złekspozycja: 1 rok i 4 miesięcy
Подивіться уважно: чи росли хатєлкі у період до ВК2%? Та чи ринкова ціна визначається об'єктами, що висять місяцями?
Щось не змітають, як пиріжки на базарі.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:23
BIGor написав:
А Ви не думаєте, що ці мільярди злотих, які вкинули на РН за 6 місяців ніде не вилазять? Хтось продав свою квартиру користувачу БК2% за 800к + своя скирда чи та ж іпотека на залишок - от Вам і вигрібають і по 1,2 к.
Плюс те дуже велике знецінення злотого - і всі побігли скупляти щоб зберегти скирду.
Вилазять. Але те, що вкинули за ВК2%, то відносно небагато у порівнянні до усього ринку і змінити ціни радикально не могло. На початку відбувся певний стрибок через накопичений попит, але за існуючими ставками добирати оті 400к на розширення можуть собі дозволити далеко не усі.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:32
Пан Gastarbaiter, Ви - молодець!
Цікавий аналіз…
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akurt
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:13
Дістався до компа, можу трохи розписати свої спостереження краківського ринку нерухомості.
Ціни на нерухомість росли у доковідні роки через доволі стрімкий ріст економіки та зарплат, появою тисяч нових робочих місць та міграцією у регіон, що супроводжувалося відносно низькими ставками за іпотекою. Ще тоді писав, що взяти кавалірку в іпотеку під оренду понаїхам чи подобово туристам - це улюблена народна забава місцевих.
Потім був ковід, туризм зупинився, з'явилася як норма віддалена праця, багато хто з понаїхів повернувся у рідні іпєня чи то через втрату роботи, чи через то, що не було різниці звідки таблички в екселі лабати. Ринок оренди знаходився десь на рівні плінтуса, 2к. у прицентраллі можна було орендувати за ціною доковідної кавалірки на околиці. Здавалося, тут оця бізнес-модель (кавалірка в іпотеку під оренду) і повинна була б дати збій, але уряд надав ленлордам кредитні канікули і якось обійшлося без обвалу. Після ковіду ставки за кредитами полізли угору, але й тут лендлордів врятувала війна в Україні та тисячі біженців, які змітали усе, що було під оренду. Доходи населення продовжили зростати, ціни нерухомості ще більше пішли угору.
Зараз склалася доволі дивна ситуація, коли, з одного боку, ціни продовжують ріст, а з іншого - за такими цінами та іпотечними ставками пересічна краківська родина вже мало що може дозволити собі придбати в місті. Але через великий дефіцит вільних метрів ринок продовжує йти угору.
Є певний "навіс" від ждунів-інвесторів, яки вклалися кілька років тому у новобуди в іпєнях по 6000 за квадрат, а зараз полюють на жертв, що заберуть ото за 13000-15000 (реальні приклади з ЖК по сусідству).
ВК2% дав реальну можливість людям придбати своє перше житло. Звичайно, це не могло не підштовхнути ціни вгору, але принаймі у Кракові це не було вирішальним фактором, а тільки продовженням ланцюга подій.
У найближчі роки разом зі зниженням кредитних ставок ціни будуть продовжувати ріст, оскільки ринок житла ще далекий від насичення (хоча будують зараз дуже багато як в самому місті, так і в навколишніх полях). Можливо, наступить якийсь переломний момент, коли 1 година щодня потягом до Кракова буде важити менше, ніж різниця у ціні нерухомості, і народ почне масово мігрувати у Катовіце та маленькі міста в промені 50км. Зараз у Катовіце ціни десь на 20% нижчі, у невеликих містах між Краковом та Катовіце - десь на 40%.
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Gastarbaiter
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