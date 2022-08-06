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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 23:10

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
Столиця переїзжає в Нью-Васюки? Ну от не вірю, що Краків може по цінам бути дорожчий столиці Німеччини. По тим оголошенням що Ви скинули

Ось вам ще приклади.

13 wrz 2023 - 925 860 zł
10 lip 2023 - 826 500 zł
10 cze 2023 - 819 375 zł
30 lis 2022 - 805 125 zł
1 sie 2022 - 744 562 zł
17 lip 2022 - 711 220 zł
ekspozycja: 1 rok i 5 miesięcy

30 paź 2023 - 1 120 000 zł
7 sie 2023 - 1 020 000 zł
5 kwi 2023 - 970 000 zł
7 lut 2023 - 749 000 zł
25 sie 2022 - 690 470 zł
ekspozycja: 1 rok i 4 miesięcy

Подивіться уважно: чи росли хатєлкі у період до ВК2%? Та чи ринкова ціна визначається об'єктами, що висять місяцями?

Цікаво, якщо обєкти не продилися за 900 тис, 1,1 млн в разгар БК 2%, хто їх купить після нового року коли принцеса перетвориться в гнилу тикву?

Хоч Краків усе ще має добрий потенціал, я вже трохи побоююся, що років за 10 він стане занадто дорогим для компаній і вони почнуть переносити свої центри деінде далі. Та й у нинішні часи щось планувати на 10 років (та навіть і на 5) - марна справа.
Щодо цих об'єктів, які висять більше року - підозрою, що це не поодинокі приклади. Останні пару місяців змітали усе підряд, аби потрапляло під ліміти ВК2%. Але оцей сегмент 800+ - то вже інша справа. Гадаю, що там вже зараз покупці можуть трохи крутити руки продавцям. Але, мабуть, не усім горить саме продати, а не продавати. Подібних прикладів пам'ятаю чимало ще з 00-х років, коли був близько обізнаним з донецьким ринком нерухомості. Кому треба було продати - знижували ціни до 800 (не з 1.5 млн. звісно) і продавали під ВК2%. Якщо фінансування програми продовжиться, цілком можливо, що сегмент "3к. трохи більше 800" буде скочуватися нижче ліміту і тиснути на кавалірки.

Ну яке знижуватись. Днями розмовляв з нашими, що взяли під 2% обʼєкт за 847тис. 47 віддали просто готівкою.
gonchik74
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