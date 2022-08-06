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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 23:10

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
Столиця переїзжає в Нью-Васюки? Ну от не вірю, що Краків може по цінам бути дорожчий столиці Німеччини. По тим оголошенням що Ви скинули

Ось вам ще приклади.

13 wrz 2023 - 925 860 zł
10 lip 2023 - 826 500 zł
10 cze 2023 - 819 375 zł
30 lis 2022 - 805 125 zł
1 sie 2022 - 744 562 zł
17 lip 2022 - 711 220 zł
ekspozycja: 1 rok i 5 miesięcy

30 paź 2023 - 1 120 000 zł
7 sie 2023 - 1 020 000 zł
5 kwi 2023 - 970 000 zł
7 lut 2023 - 749 000 zł
25 sie 2022 - 690 470 zł
ekspozycja: 1 rok i 4 miesięcy

Подивіться уважно: чи росли хатєлкі у період до ВК2%? Та чи ринкова ціна визначається об'єктами, що висять місяцями?

Цікаво, якщо обєкти не продилися за 900 тис, 1,1 млн в разгар БК 2%, хто їх купить після нового року коли принцеса перетвориться в гнилу тикву?

Хоч Краків усе ще має добрий потенціал, я вже трохи побоююся, що років за 10 він стане занадто дорогим для компаній і вони почнуть переносити свої центри деінде далі. Та й у нинішні часи щось планувати на 10 років (та навіть і на 5) - марна справа.
Щодо цих об'єктів, які висять більше року - підозрою, що це не поодинокі приклади. Останні пару місяців змітали усе підряд, аби потрапляло під ліміти ВК2%. Але оцей сегмент 800+ - то вже інша справа. Гадаю, що там вже зараз покупці можуть трохи крутити руки продавцям. Але, мабуть, не усім горить саме продати, а не продавати. Подібних прикладів пам'ятаю чимало ще з 00-х років, коли був близько обізнаним з донецьким ринком нерухомості. Кому треба було продати - знижували ціни до 800 (не з 1.5 млн. звісно) і продавали під ВК2%. Якщо фінансування програми продовжиться, цілком можливо, що сегмент "3к. трохи більше 800" буде скочуватися нижче ліміту і тиснути на кавалірки.

Ну яке знижуватись. Днями розмовляв з нашими, що взяли під 2% обʼєкт за 847тис. 47 віддали просто готівкою.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 01:37

  gonchik74 написав:Ну яке знижуватись. Днями розмовляв з нашими, що взяли під 2% обʼєкт за 847тис. 47 віддали просто готівкою.

Звісно, зловживання будуть. Але
- це не працює з первинкою
- не кожен продавець вторинки на це погодиться
- слабо уявляю собі як масове явище родину, яка б мала можливість скирдувати гроші на перший внесок, але не купила собі бодай щось при першій нагоді, а продовжила скирдувати далі. Тому, скоріш за все, переважна більшість покупців не матимуть готівки на доплату. Та й навіть ці 200к далеко не в кожного будуть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

Анталія. Середземне море.
Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…

В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.
Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).
Прилетіли на три тижні.
Що їм подобається:
- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.
- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);
- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.

Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.

Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціна на квартири в ЖК Преміум-коасу.
Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та / що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.
Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.
Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.
Наприклад типове оголошення:
«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:
24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории
1 этаж
3+1
150 м2
420 000 $
Право на гражданство»
Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.
Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) модна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).
Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖЕ «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba

Ямку в цінах слід очікувати в березні 2024 року.
akurt
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