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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 825826827828 Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…



В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.

Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).

Прилетіли на три тижні.

Що їм подобається:

- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.

- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);

- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.



Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.



Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.

Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.

Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.

Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.

Наприклад типове оголошення:

«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:

24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории

1 этаж

3+1

150 м2

420 000 $

Право на гражданство»

Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.

Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).

Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).

https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba



Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.

Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,

Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.

Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані… Анталія. Середземне море.Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).Прилетіли на три тижні.Що їм подобається:- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.Наприклад типове оголошення:«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории1 этаж3+1150 м2420 000 $Право на гражданство»Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані… akurt

Повідомлень: 8933 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3418 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 10:25 akurt написав: Анталія. Середземне море.

Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…



В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.

Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).

Прилетіли на три тижні.

Що їм подобається:

- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.

- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);

- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.



Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.



Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.

Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.

Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.

Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.

Наприклад типове оголошення:

«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:

24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории

1 этаж

3+1

150 м2

420 000 $

Право на гражданство»

Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.

Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).

Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).

https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba



Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.

Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,

Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.

Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані… Анталія. Середземне море.Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).Прилетіли на три тижні.Що їм подобається:- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.Наприклад типове оголошення:«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории1 этаж3+1150 м2420 000 $Право на гражданство»Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…

Ті у кого є півмільйона за два роки війни вже їх або кудись прилаштували або сидять на них - та і людей таких в Україні не так і багато, але дякую за цікаву інфу) Ті у кого є півмільйона за два роки війни вже їх або кудись прилаштували або сидять на них - та і людей таких в Україні не так і багато, але дякую за цікаву інфу) cherchiltank

Повідомлень: 1023 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 825826827828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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