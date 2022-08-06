Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…
В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.
Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).
Прилетіли на три тижні.
Що їм подобається:
- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.
- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);
- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.
Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.
Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.
Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.
Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.
Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.
Наприклад типове оголошення:
«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:
24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории
1 этаж
3+1
150 м2
420 000 $
Право на гражданство»
Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.
Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).
Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).
Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.
Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,
Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.
Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…