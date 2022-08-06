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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

Анталія. Середземне море.
Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…

В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.
Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).
Прилетіли на три тижні.
Що їм подобається:
- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.
- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);
- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.

Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.

Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.
Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.
Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.
Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.
Наприклад типове оголошення:
«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:
24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории
1 этаж
3+1
150 м2
420 000 $
Право на гражданство»
Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.
Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).
Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba

Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.
Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,
Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.
Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:25

  akurt написав:Анталія. Середземне море.
Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…

В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.
Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).
Прилетіли на три тижні.
Що їм подобається:
- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.
- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);
- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.

Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.

Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.
Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.
Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.
Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.
Наприклад типове оголошення:
«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:
24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории
1 этаж
3+1
150 м2
420 000 $
Право на гражданство»
Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.
Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).
Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba

Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.
Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,
Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.
Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…

Ті у кого є півмільйона за два роки війни вже їх або кудись прилаштували або сидять на них - та і людей таких в Україні не так і багато, але дякую за цікаву інфу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:50

Маєте рацію.
Крім того, я ще рік тому писав, що на ринок нерухомості Туреччини зайшли хлопці з України.
Якщо вони зайшли - то зрозуміло, що звідкись і вийшли.

Діяли дуже розумно (за українським прислів"ям "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить!":
- налагодили звʼязки з мерією міста розмірами, більшими за Київ;
- налагодили звʼязки з (,);
- замовили аудит частини земної поверхні (витрачені суми дуже великі і я сам не знав скільки це може коштувати). Аудит вивчав ситуацію з правовим статусом землі, електрикою, водою, геологію та іншим… За це було чесно заплачено великі гроші (прямо за українським прислів"ям "Не лінися рано вставати та змолоду більше знати!"
- купили нерухомість з метою отримання громадянства за інвестиції;
- продумали стратегію розвитку - навіть СТО для улюблених українцями найдорожчих марок авто;
- розвернули будівництво - на нових щаблях - з презентацією з танцями та співами (як прийнято в Україні).

Що саме цікаве; саме в той час інші українці дуже опікувалися процентним відношенням до титульної нації представників тієї країни та того антропологічного типу людей, яких вони ніколи в житті не бачили. Було таке дуже нагальне життєве питання.
akurt
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