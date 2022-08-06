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Анталія. Середземне море. Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…
В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії. Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години). Прилетіли на три тижні. Що їм подобається: - не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18. - подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали); - на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.
Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.
Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу. Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу. Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу. Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі. Наприклад типове оголошення: «Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы: 24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории 1 этаж 3+1 150 м2 420 000 $ Право на гражданство» Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК. Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…). Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році). https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba
Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року. Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші, Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023. Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…
akurt написав:Анталія. Середземне море. Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…
В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії. Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години). Прилетіли на три тижні. Що їм подобається: - не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18. - подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали); - на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.
Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.
Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу. Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу. Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу. Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі. Наприклад типове оголошення: «Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы: 24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории 1 этаж 3+1 150 м2 420 000 $ Право на гражданство» Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК. Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…). Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році). https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casaba
Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року. Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші, Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023. Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…
Ті у кого є півмільйона за два роки війни вже їх або кудись прилаштували або сидять на них - та і людей таких в Україні не так і багато, але дякую за цікаву інфу)
Маєте рацію. Крім того, я ще рік тому писав, що на ринок нерухомості Туреччини зайшли хлопці з України. Якщо вони зайшли - то зрозуміло, що звідкись і вийшли.
Діяли дуже розумно (за українським прислів"ям "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить!"): - налагодили звʼязки з мерією міста (місто розмірами, які є більшими за Київ); - налагодили звʼязки з (видалено); - замовили аудит частини земної поверхні (витрачені суми дуже великі і я сам не знав скільки це може коштувати). Аудит вивчав ситуацію з правовим статусом землі, електрикою, водою, геологію та іншим… За це було чесно заплачено великі гроші (прямо за українським прислів"ям "Не лінися рано вставати та змолоду більше знати!") - купили нерухомість з метою отримання громадянства за інвестиції; - продумали стратегію розвитку - навіть СТО для улюблених українцями найдорожчих марок авто; - розвернули будівництво - на нових щаблях - з презентацією з танцями та співами (як прийнято в Україні).
Всего за 5 тысяч злотых можно стать совладельцем самой дорогой в Польше квартиры и получить от неё ключи
Огромную квартиру площадью 480 квадратных метров Заорский, называемый “королем польских спекулянтов”, купил летом прошлого года, отдав за нее 23 миллиона злотых. Сейчас же молодой инвестор хочет со своими апартаментами “протестировать право собственности в Польше”.
В рамках эксперимента появился сайт, при открытии которого видна плашка с текстом: “У тебя есть шанс купить 1/20000 или больше долей в апартаментах №504 в “Złotej 44″ вместе с официальной записью в кадастровую книгу и полной свободой в управлении своей долей. И все это с круглосуточным доступом к апартаментам и всем их удобствам”.
https://epickiflip.pl/ Если счетчик на сайте не врет, то уже насобиралось почти 5000 страждущих Ынвешторов на 43000 долей. Чую, будет еще и аукцион!
Ну а чого і не прийняти участь в експерименті? У кожного є шанс виграти. Я виграв колись мобільний телефон Преміум-класу. Була святкова лотерея від МТС.
Зараз в Туреччині цікава подія буде на ринку нерухомості: 31 грудня о 17-30 буде розіграш ДЕРЖАВНОЇ новорічної лотереї. На кону головний приз - 400 000 000 лір або близько 14 мільйонів євро. Загальний призовий фонд який буде виплачено - загальна сума бонусу, який буде розподілено - становитиме 2 мільярди 355 мільйонів 650 тисяч TL.
Вже фахівці почали рахувати, що можна купити на головний приз в 400 мільйонів лір: - Згідно з індексом цін на житло Центрального банку, середня ціна квадратного метра квартири в Туреччині в жовтні становила 30 тисяч 35 TL. Іншими словами, середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів становить 3 мільйони 3 тисячі 500 TL. Відповідно, 133 квартири можна придбати за суму головного виграшу. У Стамбулі ця кількість обмежена 90 резиденціями.
- Туреччина - одна з країн світу, яка розробила та серійно випускає власний електричний автомобіль. У грудні 2023 Togg automobile продала модель V1 RWD Standard Range за 1 мільйон 430 тисяч TL. Іншими словами, за головний приз можна придбати приблизно 280 автомобілів Togg . - за Джекпот також можна придбати 312,2 біткоіна.
Вже навіть порахували, що щомісячний чистий прибуток від депозиту в розмірі 400 мільйонів TL з відсотками 47 відсотків становить 15,6 мільйонів TL.
Один білет коштує 100 лір або близько 3 євро. Я купив десяток: шанс ж є у всіх...
akurt написав:Маєте рацію. Крім того, я ще рік тому писав, що на ринок нерухомості Туреччини зайшли хлопці з України. Якщо вони зайшли - то зрозуміло, що звідкись і вийшли.
Діяли дуже розумно (за українським прислів"ям "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить!"): - налагодили звʼязки з мерією міста (місто розмірами, які є більшими за Київ); - налагодили звʼязки з (видалено); - замовили аудит частини земної поверхні (витрачені суми дуже великі і я сам не знав скільки це може коштувати). Аудит вивчав ситуацію з правовим статусом землі, електрикою, водою, геологію та іншим… За це було чесно заплачено великі гроші (прямо за українським прислів"ям "Не лінися рано вставати та змолоду більше знати!") - купили нерухомість з метою отримання громадянства за інвестиції; - продумали стратегію розвитку - навіть СТО для улюблених українцями найдорожчих марок авто; - розвернули будівництво - на нових щаблях - з презентацією з танцями та співами (як прийнято в Україні).
Ваші знайки - звичайні корупціонери ухилянти, таких знайок з грошима не так і багато і ринок Туреччини для них не в приорітеті)
cherchiltank написав:таких знайок з грошима не так і багато і ринок Туреччини для них не в приорітеті)
Чергова ваша помилка життєва. Цього разу фінансово-економічна: як же "ринок Туреччини для них не в приорітеті)" якщо гроші вивели з рідного міста, вивезли родини разом з автівками преміум-класу та дітьми, завели купу грошей через (видалено), заплатили за аудит, заплатили за (видалено), налагодили будівництво ЖК Преміум-класу, замовили грандіозну презентацію із співами, танцями, фейерверками та (видалено). Ще й все це - у співробітництві з дуже дуже відомим світовим лідером в нерухомості та в готельному бізнесі. Підкреслюю: СВІТОВИМ. Що тоді пріоритет взагалі? Нікому не потрібна в наш час хата за парканом в селі на схід від Києва в бік Харкова? Ну не знаю... Сумніваюсь я одначе...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 гру, 2023 00:14, всього редагувалось 1 раз.