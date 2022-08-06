Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

Анталія. Середземне море.Ситуація на ринку нерухомості. Кінець року 2023…В ці дні в Анталії в купленій батьком в травні 2018 року квартирі 1+1 проводить час родина, яка прилетіла з Великої Британії.Мешкають на північ від Лондона (електричкою приблизно 1,5 години).Прилетіли на три тижні.Що їм подобається:- не очікували, що в грудні такий класний клімат: вночі +8, вдень до +22. Купаються в морі, температура води +18.- подобається набережна Середземного моря: вже пройшли її майже всю - до Приморського парку з деревами евкаліптів та амфітеатру (тут не так давно проходив концерт Джамали);- на мій подив їм сподобалася турецька кухня - досить проста - але вони сказали що все неймовірно смачно у порівнянні з тією їжею, до якої у минулому українці звикли в UK.Батькова інвестиція травня 2018 року в сумі 54 000$ реально працює.Так ось: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: похитнулися ціни на квартири в ЖК Преміум-коасу.Трохи спілкуюся з досить активним українським рієлтором паном Сергієм, який осів в Анталії та - що цікаво - спеціалізується на квартирах Преміум-класу.Не всі секрети видає, ціни озвучує з верхньої межі можливого, але правду можна виловити за дотичними ознаками: в його кошику на сьогодні нереальна кількість квартир саме в будинках Преміум-класу.Раніше такого не було. Ціни намагаються тримати високі.Наприклад типове оголошення:«Продаётся квартира в хорошем районе Анталии - Унжалы:24/7 охраняемая крытая парковка открытый/крытый бассейн фитнес зал на территории1 этаж3+1150 м2420 000 $Право на гражданство»Саме цей обʼєкт я не знаю, але мікрорайон реально престижний, там тільки дорогі ЖК.Ну і обіграють цифру «420 000» доларів (при інвестиціях в 400 000 доларів дійсно на всю родину (дітьми вважаються особи до віку в 18 років) можна отримати громадянство. Пан Сергій в своїх оголошеннях лякає можливого покупця тим, що через 4 дні цю планку буде підвищеної до 600 000$ (за різними чутками 750 і 10000…).Але найбільше мене здивувало, що в його кошику зʼявилися квартири в досить престижному та знаменитому ЖК «CasaBa»: тут давно не було квартир в продажу (ЖК здано в кінці 2019 році).Ямку в цінах - на мою думку - слід очікувати в березні 2024 року.Я нікого ні до чого не закликаю, тому що Туреччина року 2023 це НЕ Туреччина років 2017-2022, але інвестори завжди думають куди прилаштувати гроші,Крім того, я точно знаю, що в нерухомості, як і в сексі, слід діяти вчасно та швидко: на реальному коні із профітом в 100…200% по валюті ті, хто встиг продати інвестоване в 2017-2021 роках не пізніше листопада року 2023.Самі ж знаєте: часи важкі непередбачувані та непрогнозовані…