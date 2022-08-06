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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:21

  beee написав:злотый только падает

Это к какой валюте он падает?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:00

  Tuz написав:Як на рахунок нерухомості в Чехії?
Чи є тут експерти по чешському ринку нерухомості?

Уявлення про ринок нерухомості Чехії можна знайти, проаналізувавши дані сайту hyponamíru.cz
Що там можна з"ясувати:
1. У першому півріччі 2023 року чеські агентства нерухомості зафіксували зростання попиту на квартири та сімейні будинки.
2. Як і у всьому світі стійко високі відсоткові ставки по іпотеці стоять на заваді більш значному пожвавленню попиту на нерухомість. У першому півріччі відсоткові ставки за новими іпотечними кредитами коливалися близько цифри в шість відсотків.
3. Поступове зниження ставок очікували не раніше кінця цього року. Але цей прогноз не виправдався.
4. Наразі Покупці мають перевагу. Пропозиція вільної нерухомості дуже широка, і зацікавлені у власному житлі можуть домовитися про ціну. За перші шість місяців поточного року пропозиція вільної нерухомості до продажу зросла у половини опитаних рієлторів.
5. Більше 83% людей були зацікавлені в купівлі нової нерухомості.
6. Новинка для Чехії: за останні півроку на ринку нерухомості була значна кількість покупців з готівковими грошима. Не більше 1/3 покупців купували в кредит.
7. Ціни на квартири у 2022 році порівняно з попереднім роком зросли на 16,3% , у 2021 році вони були вищими на 22,2% у річному обчисленні. Найвищу середню ціну за одиницю квартири у 2022 році зафіксувала Прага (112 677 чеських крон/м2 ), за нею йде район міста Брно із середньою ціною 83 188 крон за м 2. Район Градец Кралове був третім у порядку із середньою ціною 69 077 чеських крон/м2 .
8. Орієнтири цін на квартири в залежності від площі:
- 50 кв. м - ціна за 1 кв. м 92 000 крон - ціна 4 600 крон (4110$) або приблизно 205 500 доларів США.
- 100 кв. м - ціна за 1 кв. м 92 000 крон - ціна 9 200 крон або приблизно 410 00 доларів США.
9. Загальний висновок: Ціни на нові квартири не впадуть, з часом можна очікувати знижки на старі панельні будинки. Після періоду дорогих грошей ринок нерухомості відпочиває.

Приклади оренди квартир в Градец Кралове:
18 000 Kč/měsíc (805 доларів). Pronájem byt 3+1, 102m², Hradec Králové, Pražské Předměstí.

Pronájem bytu 2+kk 50 m²
třída Edvarda Beneše, Hradec Králové - Nový Hradec Králové
11 900 Kč/měsíc (530 доларів).

Приклади продажу квартир в Градец Кракове:
Prodej domu 250 m² s pozemkem 1 330 m²
Petra Jilemnického, Hradec Králové - Plotiště nad Labem
15 900 000 Kč (710 000 доларів).

Prodej domu 335 m² s pozemkem 280 m²
Spojovací, Hradec Králové - Svobodné Dvory
13 500 000 Kč (603 000 доларів).

Prodej bytu 2+1 72 m²
Rokitanského, Hradec Králové
4 590 000 Kč (205 000 доларів).

Prodej bytu 3+1 60 m²
Severní, Hradec Králové - Slezské Předměstí
3 500 000 Kč (156 400 доларів)
Опис об"єкту: "Пропонуємо до продажу квартиру 3+1 на третьому поверсі утепленого панельного будинку з ліфтом, на вулиці Северні, Градец Кралове. В квартирі є дві окремі кімнати меншого розміру та прохідна вітальня, яка веде на балкон, що виходить на південний захід. Кухня прохідна з можливістю виходу на засклену лоджію. Ванна та туалет роздільні."
І далі: "Підведені всі інженерні мережі, опалення здійснюється за допомогою централізованого теплопостачання. Будинок в цілому в хорошому технічному стані після попередньої реконструкції та утеплення зовнішньої оболонки.
Квартира в кооперативній власності, з можливістю передачі в особисту власність після сплати залишку ренти (!!!!!!). Також на першому поверсі будинку є підвал. Парковка є на вулиці перед будинком або на вулиці. Поруч є гаражі для додаткової стоянки."
Пройтись по цій вулиці та побачити будинок можна тут:
https://www.google.com/maps/@50.2208087 ... ?entry=ttu

Загальне враження: "Квас - та не про нас..."
P.S. Підібрати квартиру можна тут:
https://reality.idnes.cz/s/hradec-kralove/?page=1

P.P.S. Нагадаю, що Чехія прийняла рішення про виплату премії в сумі 5300 євро тим українцям, хто погодиться повернутися додому.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:26

  beee написав:Что то, Бигор, злотый только падает, а недвига растёт.
Кто знал, что Польша так выстрелит

Я зараз свою скирду в злотих буду перекидувати в долар - курс 3,94 зл. до долара. По Кракову ті варіанти що ми дивимось десь виросли на 30%. Ще і курса нормального нема. Тому в оренді і всі надії що з закінченням БК2% (фактично його закінчили) продавани попустяться.
До речі, оренда зараз тупо падає - експерти кажуть виставленої оренди зараз більше ніж до війни.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 30 гру, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:33

akurt цікаво, що Прага виходить дешевим містом, 5 тис. доларів м/2 такі ціни я бачу на квартири з ремонтом на окраїнах Кракова :D

  akurt написав:Нагадаю, що Чехія прийняла рішення про виплату премії в сумі 5300 євро тим українцям, хто погодиться повернутися додому.

Цікаве рішення, але скоріше направлене на тих хто на соц. забезпеченні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:24

  BIGor написав:akurt цікаво, що Прага виходить дешевим містом, 5 тис. доларів м/2 такі ціни я бачу на квартири з ремонтом на окраїнах Кракова :D

Не дивно, хтось же вже писав, що Польщя за цінами на нерухомість підтягується до Німеччини.

Цікаво, що ціни на квартири в Анталії було просіли трохи - а зараз знову піднялися - вже на вторинному ринку за 1+1 більше 110 000 доларів просять...
На ЖК нові Преміум класу раптом піднялися за 2+1 до цін в районі 12 000 000 лір або 400 000 євро.
Найбліьше мене здивували квартири в ЖК CasaLuna:
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casa-luna

Точно знаю, що восени року 2020, коли ще не почалося будівництво, там ціна на 3+1 була у Забудовника 1 800 000 лір або близько 246 000 доларів. На 2+1 ціну не пам"ятаю.
Я тоді рекомендував сину приятеля купити там 2+1 (в ЖК таких квартир 15) - він крутив носом "Не таке" - та не купив. Купив в Києві.
Та щось на сьогодні наш "чорний рієлтор" пан Сергій (дивуюсь активності) виставив на продаж 2+1 за ціною в 15 500 000 лір або орієнтовно 500 000 євро. Гадаю іде полювання на багатого клієнта, ціну явно суттєво завищено, але все зрозуміло: полюють на того, кого цікавить громадянство на всю родину за інвестиції (нерухомість на 400 000 доларів).
Зображення

Дешеве житло в світі закінчилося...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:25

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:злотый только падает

Это к какой валюте он падает?

К доллару. 3.8.
Я когда брал квартиру сдавал по 5
beee
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