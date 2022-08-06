Додано: Суб 30 гру, 2023 10:00

Tuz написав: Як на рахунок нерухомості в Чехії?

Чи є тут експерти по чешському ринку нерухомості? Як на рахунок нерухомості в Чехії?Чи є тут експерти по чешському ринку нерухомості?

коливалися близько цифри в шість відсотків.

в купівлі нової нерухомості.

Приклади оренди

Приклади продажу

з можливістю передачі в особисту власність після сплати залишку ренти

Уявлення про ринок нерухомості Чехії можна знайти, проаналізувавши дані сайту hyponamíru.czЩо там можна з"ясувати:1. У першому півріччі 2023 року чеські агентства нерухомості зафіксували зростання попиту на квартири та сімейні будинки.2. Як і у всьому світі стійко високі відсоткові ставки по іпотеці стоять на заваді більш значному пожвавленню попиту на нерухомість. У першому півріччі відсоткові ставки за новими іпотечними кредитами3. Поступове зниження ставок очікували не раніше кінця цього року. Але цей прогноз не виправдався.4. Наразі Покупці мають перевагу. Пропозиція вільної нерухомості дуже широка, і зацікавлені у власному житлі можуть домовитися про ціну. За перші шість місяців поточного року пропозиція вільної нерухомості до продажу зросла у половини опитаних рієлторів.5. Більше 83% людей були зацікавлені6. Новинка для Чехії: за останні півроку на ринку нерухомості була значна кількість покупців з готівковими грошима. Не більше 1/3 покупців купували в кредит.7. Ціни на квартири у 2022 році порівняно з попереднім роком зросли на 16,3% , у 2021 році вони були вищими на 22,2% у річному обчисленні. Найвищу середню ціну за одиницю квартири у 2022 році зафіксувала Прага (), за нею йде район міста Брно із середньою ціною 83 188 крон за м 2. Район Градец Кралове був третім у порядку із середньою ціною 69 077 чеських крон/м2 .8. Орієнтири цін на квартири в залежності від площі:- 50 кв. м - ціна за 1 кв. м 92 000 крон - ціна 4 600 крон (4110$) або приблизно 205 500 доларів США.- 100 кв. м - ціна за 1 кв. м 92 000 крон - ціна 9 200 крон або приблизно 410 00 доларів США.9. Загальний висновок: Ціни на нові квартири не впадуть, з часом можна очікувати знижки на старі панельні будинки. Після періоду дорогих грошей ринок нерухомості відпочиває.квартир в Градец Кралове:18 000 Kč/měsíc (805 доларів). Pronájem byt 3+1, 102m², Hradec Králové, Pražské Předměstí.Pronájem bytu 2+kk 50 m²třída Edvarda Beneše, Hradec Králové - Nový Hradec Králové11 900 Kč/měsíc (530 доларів).квартир в Градец Кракове:Prodej domu 250 m² s pozemkem 1 330 m²Petra Jilemnického, Hradec Králové - Plotiště nad Labem15 900 000 Kč (710 000 доларів).Prodej domu 335 m² s pozemkem 280 m²Spojovací, Hradec Králové - Svobodné Dvory13 500 000 Kč (603 000 доларів).Prodej bytu 2+1 72 m²Rokitanského, Hradec Králové4 590 000 Kč (205 000 доларів).Prodej bytu 3+1 60 m²Severní, Hradec Králové - Slezské Předměstí3 500 000 Kč (156 400 доларів)Опис об"єкту: "Пропонуємо до продажу квартиру 3+1 на третьому поверсі утепленого панельного будинку з ліфтом, на вулиці Северні, Градец Кралове. В квартирі є дві окремі кімнати меншого розміру та прохідна вітальня, яка веде на балкон, що виходить на південний захід. Кухня прохідна з можливістю виходу на засклену лоджію. Ванна та туалет роздільні."І далі: "Підведені всі інженерні мережі, опалення здійснюється за допомогою централізованого теплопостачання. Будинок в цілому в хорошому технічному стані після попередньої реконструкції та утеплення зовнішньої оболонки.Квартира в кооперативній власності,(!!!!!!). Також на першому поверсі будинку є підвал. Парковка є на вулиці перед будинком або на вулиці. Поруч є гаражі для додаткової стоянки."Пройтись по цій вулиці та побачити будинок можна тут:Загальне враження: "Квас - та не про нас..."Підібрати квартиру можна тут:Нагадаю, що Чехія прийняла рішення про виплату премії в сумі 5300 євро тим українцям, хто погодиться повернутися додому.