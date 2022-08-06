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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Цікаве питання від пана Флаймана.
В першу чергу - я не в курсі польських законів - треба дивитися на оподаткування прибутку від продажу.
В багатьох країнах світу оподатковується не ціна продажу (як в Україні), а різниця ціни продажу та купівлі ще й за ступінчастою шкалою.
Наприклад в Туреччині продаж квартири після володіння квартирою більше 5-ти років не оподатковується. Але якщо іде перепродаж раніше то сума податку може бути великою.
Наприклад, наша людина продала в листопаді квартиру за 11 000 000 лір (інвестиція 2021 року в сумі 1 300 000 лір). Так податок на прибуток від продажу нерухомості сягав суми в 2 000 000 лір або приблизно 2000000/30=67 000$.
З цієї причини не продав квартиру 1+1 також наш українець: квартиру куплену восени 2021 року в самому центрі Анталії за смішні 54000$.
Здається хотів продати за 130 000$, але світив податок в сумі орієнтовно в 20 000$.
Не продав: здав через українських «чорних рієлторів» та виїхав на прожиття в Таїланд.
В Польше налоги если кв менее трех лет в собственности и налог только на прирост цены
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Я например, свою если бы и решил продать, то не смог бы этого сделать еще около года.
Хотя ключи уже получил.
Окончательные доки будут готовы через год примерно.

Та и разница в цене очень большая будет (по докам сейчас цена /2 от рыночной) и как следствие налоги.
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