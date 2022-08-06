Додано: Пон 01 січ, 2024 11:45

Ну а чому «зловеще»?

По-перше, в Анталії - я про це неодноразово писав - працюють так звані «чорні рієлтори» - їх бере під своє крило офіційно зареєстрована рієлторська фірма. Вони приносять їм у дзьобику гроші, а ті щедро діляться. Пропорції різні: як правило 50% виручки - фірмі, 50% - забирають «чорні рієлтори». Ці 50% не така вже і суттєва цифра, тому що її можуть ділити на трьох таких рієлторів,

А може бути і суттєвою: наприклад, точні дані такі (мені було цікаво): продана нерухомість за 400 000$ готівкою. Комісійні: 2% з Покупця та 2%з Продавця. Разом отримує такий рієлтор 8000$+8000$=16000$. Я обережно випитав, яку частку отримає жонатий хлопець з азербайджанців років 30 (має новонароджену дитину). То так і сказав: 50% віддам у фірму, яка сильно допомагає та прикриває (!), а 50% - мої.

Теоретично: якщо продати за рік 2-3 таких обʼєкта - то можна непогано прожити.

По-друге, я товаришую з двома родинами українців, які переїхали з Анталії саме в Таїланд. Надсилають фото дуже цікаві: то пляж, то годують бананами слонів, то зарізать свіжезрізаний ананас. Наш народ терплячий та сміливий…



Саме у того українця, про якого йшла мова, арифметика приблизно така:

- він працює віддалено - отримує не самі великі гроші - говорив 1500$ на місяць;

- квартиру, 1+1 куплену в 2021 році під час відрядження в Туреччину - здається за 54000$ - здав за 800$ на місяць.

В цілому в Таїланді за ці гроші з тієї інформації, що я отримую, можна жити….