Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Цікаве питання від пана Флаймана. В першу чергу - я не в курсі польських законів - треба дивитися на оподаткування прибутку від продажу. В багатьох країнах світу оподатковується не ціна продажу (як в Україні), а різниця ціни продажу та купівлі ще й за ступінчастою шкалою. Наприклад в Туреччині продаж квартири після володіння квартирою більше 5-ти років не оподатковується. Але якщо іде перепродаж раніше то сума податку може бути великою. Наприклад, наша людина продала в листопаді квартиру за 11 000 000 лір (інвестиція 2021 року в сумі 1 300 000 лір). Так податок на прибуток від продажу нерухомості сягав суми в 2 000 000 лір або приблизно 2000000/30=67 000$. З цієї причини не продав квартиру 1+1 також наш українець: квартиру куплену восени 2021 року в самому центрі Анталії за смішні 54000$. Здається хотів продати за 130 000$, але світив податок в сумі орієнтовно в 20 000$. Не продав: здав через українських «чорних рієлторів» та виїхав на прожиття в Таїланд.
В Польше налоги если кв менее трех лет в собственности и налог только на прирост цены
BIGor написав:Здавайте в оренду, але звичайно бажана присутність господаря квартири.
господар квартиру навіть не бачив і не побаче). цікаве дивне відчуття. ось воно щастя як квітка за решіткою сізо, до якої не можеш дотягнутись
Я от не вірю, що в такій супер-корупційній ркаїні не можна порішати. Он з останніх прикладів - Орестович - він підполковник ГУР, чиновник (працював радником президента в ОП), і взяв виїхав до Польщі за 2 дні.
BIGor написав:Здавайте в оренду, але звичайно бажана присутність господаря квартири.
господар квартиру навіть не бачив і не побаче). цікаве дивне відчуття. ось воно щастя як квітка за решіткою сізо, до якої не можеш дотягнутись
Я от не вірю, що в такій супер-корупційній ркаїні не можна порішати. Он з останніх прикладів - Орестович - він підполковник ГУР, чиновник (працював радником президента в ОП), і взяв виїхав до Польщі за 2 дні.
Де я і де Арестович. Дивно, але порішати не можна. Ніяк. Тільки в один кінець
Ну а чому «зловеще»? По-перше, в Анталії - я про це неодноразово писав - працюють так звані «чорні рієлтори» - їх бере під своє крило офіційно зареєстрована рієлторська фірма. Вони приносять їм у дзьобику гроші, а ті щедро діляться. Пропорції різні: як правило 50% виручки - фірмі, 50% - забирають «чорні рієлтори». Ці 50% не така вже і суттєва цифра, тому що її можуть ділити на трьох таких рієлторів, А може бути і суттєвою: наприклад, точні дані такі (мені було цікаво): продана нерухомість за 400 000$ готівкою. Комісійні: 2% з Покупця та 2%з Продавця. Разом отримує такий рієлтор 8000$+8000$=16000$. Я обережно випитав, яку частку отримає жонатий хлопець з азербайджанців років 30 (має новонароджену дитину). То так і сказав: 50% віддам у фірму, яка сильно допомагає та прикриває (!), а 50% - мої. Теоретично: якщо продати за рік 2-3 таких обʼєкта - то можна непогано прожити. По-друге, я товаришую з двома родинами українців, які переїхали з Анталії саме в Таїланд. Надсилають фото дуже цікаві: то пляж, то годують бананами слонів, то зарізать свіжезрізаний ананас. Наш народ терплячий та сміливий…
Саме у того українця, про якого йшла мова, арифметика приблизно така: - він працює віддалено - отримує не самі великі гроші - говорив 1500$ на місяць; - квартиру, 1+1 куплену в 2021 році під час відрядження в Туреччину - здається за 54000$ - здав за 800$ на місяць. В цілому в Таїланді за ці гроші з тієї інформації, що я отримую, можна жити….
akurt написав:Ну а чому «зловеще»? По-перше, в Анталії - я про це неодноразово писав - працюють так звані «чорні рієлтори» - їх бере під своє крило офіційно зареєстрована рієлторська фірма. Вони приносять їм у дзьобику гроші, а ті щедро діляться. Пропорції різні: як правило 50% виручки - фірмі, 50% - забирають «чорні рієлтори». Ці 50% не така вже і суттєва цифра, тому що її можуть ділити на трьох таких рієлторів, А може бути і суттєвою: наприклад, точні дані такі (мені було цікаво): продана нерухомість за 400 000$ готівкою. Комісійні: 2% з Покупця та 2%з Продавця. Разом отримує такий рієлтор 8000$+8000$=16000$. Я обережно випитав, яку частку отримає жонатий хлопець з азербайджанців років 30 (має новонароджену дитину). То так і сказав: 50% віддам у фірму, яка сильно допомагає та прикриває (!), а 50% - мої. Теоретично: якщо продати за рік 2-3 таких обʼєкта - то можна непогано прожити. По-друге, я товаришую з двома родинами українців, які переїхали з Анталії саме в Таїланд. Надсилають фото дуже цікаві: то пляж, то годують бананами слонів, то зарізать свіжезрізаний ананас. Наш народ терплячий та сміливий…
Саме у того українця, про якого йшла мова, арифметика приблизно така: - він працює віддалено - отримує не самі великі гроші - говорив 1500$ на місяць; - квартиру, 1+1 куплену в 2021 році під час відрядження в Туреччину - здається за 54000$ - здав за 800$ на місяць. В цілому в Таїланді за ці гроші з тієї інформації, що я отримую, можна жити….