Мабуть, ви сплутали гілку, та цю фразу хотіли розмістити на «київській» гілці:
«преступник, занимающийся махинациями с покупкой квартир у одиноких пенсионеров, алкоголиков и т. п. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).»
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2024 09:32
Мабуть, ви сплутали гілку, та цю фразу хотіли розмістити на «київській» гілці:
«преступник, занимающийся махинациями с покупкой квартир у одиноких пенсионеров, алкоголиков и т. п. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).»
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:38
Нічого особистого, просто факти...
Ринок нерухомості Туреччини зараз переживає самий цікавий момент:
- чутки про підвищення "планки інвестицій" для отримання громадянства з цифри в 400 000 доларів до цифр в 600 000, 750 000 або 1 000 000 доларів - НЕ підтвердилися;
- чутки про карколомно жорсткий закон про короткострокову оренду - не були чутками: Закон вступив в дію і буде дуже цікаво, як орендодавці зможуть отримати ліцензії на короткострокову оренду (без ліцензії перший раз штраф приблизно 7 000 доларів) та згоду 100% (!!!!) мешканців будинка на те, що хтось в їх будинку буду здавати квартиру...
Я гадаю, що орендодавці почнуть масово викидати квартири в продаж...
Ну а поки потенційні інвестори вивчають сухі факти:
- Минулого року Анталія прийняла 15 мільйонів 689 тисяч 258 іноземних туристів, побивши історичний рекорд.
- Місто, яке є одним із найулюбленіших світових центрів туризму, пережило свій найкращий туристичний рік - у 2023 році.
- Попередній рекорд у місті було побито у 2019 році з 15 мільйонами 280 тисячами 763 іноземними туристами.
(За даними Управління культури і туризму провінції Анталія)
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