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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 828829830831
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 09:32

Мабуть, ви сплутали гілку, та цю фразу хотіли розмістити на «київській» гілці:
«преступник, занимающийся махинациями с покупкой квартир у одиноких пенсионеров, алкоголиков и т. п. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).»
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:38

Нічого особистого, просто факти...

Ринок нерухомості Туреччини зараз переживає самий цікавий момент:
- чутки про підвищення "планки інвестицій" для отримання громадянства з цифри в 400 000 доларів до цифр в 600 000, 750 000 або 1 000 000 доларів - НЕ підтвердилися;
- чутки про карколомно жорсткий закон про короткострокову оренду - не були чутками: Закон вступив в дію і буде дуже цікаво, як орендодавці зможуть отримати ліцензії на короткострокову оренду (без ліцензії перший раз штраф приблизно 7 000 доларів) та згоду 100% (!!!!) мешканців будинка на те, що хтось в їх будинку буду здавати квартиру...
Я гадаю, що орендодавці почнуть масово викидати квартири в продаж...

Ну а поки потенційні інвестори вивчають сухі факти:

- Минулого року Анталія прийняла 15 мільйонів 689 тисяч 258 іноземних туристів, побивши історичний рекорд.
- Місто, яке є одним із найулюбленіших світових центрів туризму, пережило свій найкращий туристичний рік - у 2023 році.
- Попередній рекорд у місті було побито у 2019 році з 15 мільйонами 280 тисячами 763 іноземними туристами.

(За даними Управління культури і туризму провінції Анталія)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:12

  akurt написав:Нічого особистого, просто факти...

Ринок нерухомості Туреччини зараз переживає самий цікавий момент:
- чутки про підвищення "планки інвестицій" для отримання громадянства з цифри в 400 000 доларів до цифр в 600 000, 750 000 або 1 000 000 доларів - НЕ підтвердилися;
- чутки про карколомно жорсткий закон про короткострокову оренду - не були чутками: Закон вступив в дію і буде дуже цікаво, як орендодавці зможуть отримати ліцензії на короткострокову оренду (без ліцензії перший раз штраф приблизно 7 000 доларів) та згоду 100% (!!!!) мешканців будинка на те, що хтось в їх будинку буду здавати квартиру...
Я гадаю, що орендодавці почнуть масово викидати квартири в продаж...

Ну а поки потенційні інвестори вивчають сухі факти:

- Минулого року Анталія прийняла 15 мільйонів 689 тисяч 258 іноземних туристів, побивши історичний рекорд.
- Місто, яке є одним із найулюбленіших світових центрів туризму, пережило свій найкращий туристичний рік - у 2023 році.
- Попередній рекорд у місті було побито у 2019 році з 15 мільйонами 280 тисячами 763 іноземними туристами.

(За даними Управління культури і туризму провінції Анталія)

Ок, вмовив, відправлю своїх цього року знову в турцію відпочивати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:37

Краще в Туреччину: надійніше.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:54

Бідному женитися - і дня мало...

Гілку "Еміграція, заробітчанство" шановне товариство перетворило на місце з"ясовуванян стосунків пересічного - з державою, та пересічних - між собою...
Всі такі розумні, такі розумні... Тільки шкода, що все прогавили, а всі прогнози не збулися...

Тому продовжуємо шукати "затишне" містечко та місце для "запасного аеродрому"...
Я нікого не буду агітувати купити затишне гніздечко на всесвітньовідомому курорті - час для інвестицій був в 2017-2021 роках, а зараз - період невизначеності, і думаю, що час для інвестицій ще не настав. Ще рано.
Про це свідчить як агресивна політика чорного ріелтора з наших українців пана Сергія Г., який виставляє в продаж такі об"єкти, які раніше і не наснилося, і безкінечні рекламні оголошення на кшталт "Купуйте останні 4 квартири в новому ЖК за новою акційною ціною - замість 200 000 євро - всього 160 000 євро плюс на подарунок до Водохреща - безкоштовна комуналка на 3 роки (!!!!)".

Розгляну класику після вивчення звіту про нерухомість Великій Британії:
https://www.halifax.co.uk/media-centre/ ... index.html

Так ось: Згідно з даними Halifax Housing Index, які щомісяця публікуються у Великій Британії, середня ціна будинку в країні в жовтні та грудні становила 287 тисяч 105 фунтів.
Ця цифра означає приріст більш ніж на 3 тисячі фунтів на місячній основі.

Таким чином, зростання цін на житло в Англії триває третій місяць.

«Зростання, яке ми спостерігаємо, ймовірно, пов’язане з дефіцитом нерухомості на ринку, а не з високим попитом покупців», – сказав директор Halifax Mortgages Кім Кіннерд.

«Однак, оскільки іпотечні ставки продовжують падати, ми можемо спостерігати зростання довіри покупців у найближчі місяці», – додав Кіннерд.

Halifax заявив, що загальні ціни на нерухомість зростуть на 1,7 відсотка в 2023 році, але прогнозують, що цього року ціни впадуть на 2-4 відсотки.
akurt
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