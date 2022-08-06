Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:54

приріст більш ніж на 3 тисячі фунтів на місячній основі.

Гілку "Еміграція, заробітчанство" шановне товариство перетворило на місце з"ясовуванян стосунків пересічного - з державою, та пересічних - між собою...Всі такі розумні, такі розумні... Тільки шкода, що все прогавили, а всі прогнози не збулися...Тому продовжуємо шукати "затишне" містечко та місце для "запасного аеродрому"...Я нікого не буду агітувати купити затишне гніздечко на всесвітньовідомому курорті - час для інвестицій був в 2017-2021 роках, а зараз - період невизначеності, і думаю, що час для інвестицій ще не настав. Ще рано.Про це свідчить як агресивна політика чорного ріелтора з наших українців пана Сергія Г., який виставляє в продаж такі об"єкти, які раніше і не наснилося, і безкінечні рекламні оголошення на кшталт "Купуйте останні 4 квартири в новому ЖК за новою акційною ціною - замість 200 000 євро - всього 160 000 євро плюс на подарунок до Водохреща - безкоштовна комуналка на 3 роки (!!!!)".Розгляну класику після вивчення звіту про нерухомість Великій Британії:Так ось: Згідно з даними Halifax Housing Index, які щомісяця публікуються у Великій Британії, середня ціна будинку в країні в жовтні та грудні становилаЦя цифра означаєТаким чином, зростання цін на житло в Англії триває третій місяць.«Зростання, яке ми спостерігаємо, ймовірно, пов’язане з дефіцитом нерухомості на ринку, а не з високим попитом покупців», – сказав директор Halifax Mortgages Кім Кіннерд.«Однак, оскільки іпотечні ставки продовжують падати, ми можемо спостерігати зростання довіри покупців у найближчі місяці», – додав Кіннерд.Halifax заявив, що загальні ціни на нерухомість зростуть на 1,7 відсотка в 2023 році, але прогнозують, що цього року ціни впадуть на 2-4 відсотки.