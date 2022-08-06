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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:18

  Gastarbaiter написав:Новое польское правительство решило переплюнуть "папэрэдникив". Говорят, что программа кредитов под 2% была плохой, а они скоро предложат "под 0%".


Чисто теоретично може бути вигідним видавати кредити і під 0% річних:
- якщо зараз вершина синусоїди на житло;
- якщо Забудовники відчувають застій на ринку;
- якщо банки прогнозують зниження цін,
то вигідно збути те, що зараз дорого - одначе клієнт не має права власності на таку квартиру.
В разі несплати її виставлять на аукціон та продадуть за ціною реалізації.
Така ціна буде однозначно вища за розмір тих платежів, що встиг проплатити клієнт.

До цієї дурнуватої думки мене підводить аналіз наявності нерухомості в Німеччині.
Не далі тижня тому я наводив аналітичні матеріали, які говорять, що на рику нерухомості Німеччини найбільше падіння з 2000 (!!!) року - на 10% - чого раніше ніколи не було.
З цією метою хочу проаналізувати дані з сайту нерухомості https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... =-200000.0

Тут вже на перший погляд цікаво:
- Дрезден в діапазоні від 85 до 200 кілоєвро - 300 варіантів;
- Дюссельдорф - до 200 кілоєвро - 100 варіантів;
Ось непогано: 2 640 євро за кв. м - здається дешевше Києва...https://www.immobilienscout24.de/expose ... district#/
akurt
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  #<1 ... 829830831832
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