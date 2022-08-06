Чисто теоретично може бути вигідним видавати кредити і під 0% річних:
- якщо зараз вершина синусоїди на житло;
- якщо Забудовники відчувають застій на ринку;
- якщо банки прогнозують зниження цін,
то вигідно збути те, що зараз дорого - одначе клієнт не має права власності на таку квартиру.
В разі несплати її виставлять на аукціон та продадуть за ціною реалізації.
Така ціна буде однозначно вища за розмір тих платежів, що встиг проплатити клієнт.
До цієї дурнуватої думки мене підводить аналіз наявності нерухомості в Німеччині.
Не далі тижня тому я наводив аналітичні матеріали, які говорять, що на рику нерухомості Німеччини найбільше падіння з 2000 (!!!) року - на 10% - чого раніше ніколи не було.
З цією метою хочу проаналізувати дані з сайту нерухомості
Тут вже на перший погляд цікаво:
- Дрезден в діапазоні від 85 до 200 кілоєвро - 300 варіантів;
- Дюссельдорф - до 200 кілоєвро - 100 варіантів;
Ось непогано: 2 640 євро за кв. м - здається дешевше Києва...