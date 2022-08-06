Додано: Нед 07 січ, 2024 13:30

за критерієм зарплатні

Отримав від наших людей в США цікаву табличку.Вона складена одним із "наших" рієлторів для допомоги інвесторам.Табличка містить всього 2 колонки, але це і є самим цікавим.Перша колонка - то ціна, за якою можна купити готовий "під ключ" будинок у Забудовника (в США Покупець нічого не платить рієлтору).Друга колонка - хто може собі дозволити це зробити- як прийнято в США - за рік.Найчастіше житло США купують не за готівку, як прийнято в Україні, а в кредит.Тобто при прийняття рішення про видачу кредиту банк буде вимагати показати ваші прибутки.Перед табличкою пояснення:- наведено дані для штату South Carolina, який в ці Дні активно розвивається та досить низькими цінами приваблює інвесторів;- мінімальна ціна за готовий "під ключ будинок" - 250 000 доларів - це будинок площею не менше 150 кв. м., який побудовано на земельній ділянці орієнтовно в 6 соток. Будинок побудовано за класичною американською технологією: я такі мацав особисто не один раз - брус, фанера, утеплювач. мідні труби, сховані в середині стін; зовні будинок покрито або сайдингом, або оштукатурені так, що здається, що це класична кам"яниця. Будинок завжди за американськими стандартами має 2 гаража.- 850 000 доларів США це буде кам"яний будинок (з класичної цегли) в 2-3 поверхи та площею не менше 200 кв. м.Саме цікаве: ким треба працювати в цьому штаті, щоби дозволити собі такий будинок(матеріал готується)