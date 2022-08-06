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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:18

  Gastarbaiter написав:Новое польское правительство решило переплюнуть "папэрэдникив". Говорят, что программа кредитов под 2% была плохой, а они скоро предложат "под 0%".


Чисто теоретично може бути вигідним видавати кредити і під 0% річних:
- якщо зараз вершина синусоїди на житло;
- якщо Забудовники відчувають застій на ринку;
- якщо банки прогнозують зниження цін,
то вигідно збути те, що зараз дорого - одначе клієнт не має права власності на таку квартиру.
В разі несплати її виставлять на аукціон та продадуть за ціною реалізації.
Така ціна буде однозначно вища за розмір тих платежів, що встиг проплатити клієнт.

До цієї дурнуватої думки мене підводить аналіз наявності нерухомості в Німеччині.
Не далі тижня тому я наводив аналітичні матеріали, які говорять, що на рику нерухомості Німеччини найбільше падіння з 2000 (!!!) року - на 10% - чого раніше ніколи не було.
З цією метою хочу проаналізувати дані з сайту нерухомості https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... =-200000.0

Тут вже на перший погляд цікаво:
- Дрезден в діапазоні від 85 до 200 кілоєвро - 300 варіантів;
- Дюссельдорф - до 200 кілоєвро - 100 варіантів;
Ось непогано: 2 640 євро за кв. м - здається дешевше Києва...https://www.immobilienscout24.de/expose ... district#/
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:30

Нерухомість в США: порівнюємо прибутки та витрати

Отримав від наших людей в США цікаву табличку.
Вона складена одним із "наших" рієлторів для допомоги інвесторам.
Табличка містить всього 2 колонки, але це і є самим цікавим.
Перша колонка - то ціна, за якою можна купити готовий "під ключ" будинок у Забудовника (в США Покупець нічого не платить рієлтору).
Друга колонка - хто може собі дозволити це зробити за критерієм зарплатні - як прийнято в США - за рік.
Найчастіше житло США купують не за готівку, як прийнято в Україні, а в кредит.
Тобто при прийняття рішення про видачу кредиту банк буде вимагати показати ваші прибутки.
Перед табличкою пояснення:
- наведено дані для штату South Carolina, який в ці Дні активно розвивається та досить низькими цінами приваблює інвесторів;
- мінімальна ціна за готовий "під ключ будинок" - 250 000 доларів - це будинок площею не менше 150 кв. м., який побудовано на земельній ділянці орієнтовно в 6 соток. Будинок побудовано за класичною американською технологією: я такі мацав особисто не один раз - брус, фанера, утеплювач. мідні труби, сховані в середині стін; зовні будинок покрито або сайдингом, або оштукатурені так, що здається, що це класична кам"яниця. Будинок завжди за американськими стандартами має 2 гаража.
- 850 000 доларів США це буде кам"яний будинок (з класичної цегли) в 2-3 поверхи та площею не менше 200 кв. м.
Зображення

Саме цікаве: ким треба працювати в цьому штаті, щоби дозволити собі такий будинок
(матеріал готується)
akurt
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