Додано: Нед 07 січ, 2024 17:05

В Греції є все!



Куди ж його пересічному українцю прилаштувати гроші?

Якщо маєте можливість продавати куплені по 4 гривен курячі яйця по 17 гривень - тут і питань немає: в готелі Хорватії. Пригодяться.

Часи дивні: раніше стандарт української торгівлі був +100%, зараз +300...+350%...

Ну якому там амерканському бізнесмену насниться: там якщо націнка перевищує 20% - вже працює натовп податківців... та тюремщиків... Жебраки... Не вміють хазяйнувати...



Кількість заявок на участь у програмі «Золота віза», яка передбачає отримання посвідки на проживання через купівлю нерухомості в Греції вартістю не менше 250 тисяч євро, у 2023 році досягла історичного максимуму.

Хто ж є розумнішим/хитрішим/кмітивішим?



Станом на листопад 2023 року кількість людей із золотими візами в Греції, не враховуючи членів родини, становить 14 945 осіб.



Перше місце - громадяни Китаю (58%, 9647 інвесторів). У 2023 році кількість китайців у цій сфері зросла на 2 000.

Друге місце - громадяни Туреччини - найближчі сусіди... Частка невелика: 7%.

Інвесторів - 1050.

Третє місце - росіяни. Інвесторів - 722.

Четверте місце - громадяни Лівану - 705.

П"яте місце - громадяни Ірану - 502.

Шосте місце - громадяни Єгипту - 462.



В 2023 році таких інвесторів було 4 362, що на що на 78 відсотків більше, ніж кількість заявок за попередній рік.



Скільки ж коштує нерухомість для інвестора?

Припускаючи, що покупка нерухомості в середньому становить 300 тисяч євро на одну заявку, то за попередніми оцінками у 2023 році Греція отримає дохід у розмірі 2,3 мільярда євро.



В 2023 році розподіл місць дещо змінився: ліванці посіли третє місце зі збільшенням на 192 інвестори, іранці посіли четверте місце зі збільшенням на 169 інвесторів, а американці та єгиптяни посіли п’яте та шосте місце зі збільшенням на 73 інвестори кожен.

Кількість росіян у 2023 році зменшилася на 44 особи.



Експерти пояснюють зменшення кількості росіян за рахунок збільшення ризику конфіскації майна заможних росіян у країнах Євросоюзу.



Нагадаю: в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини українці входять традиційно за номером 3 або 4...

Ще цікаво: на відміну від Туреччини, в Греції не можна відразу стати громадянином, купивши нерухомість. Якщо заявку на золоту візу буде схвалено, ті, хто відповідає іншим умовам, зможуть стати громадянами через 7 (!!!!!) років (в Туреччині 3...6 місяців).



Зазначається, що 86 відсотків із 8461 заявок, які чекають у черзі на схвалення "Золотої візи" для першого дозволу та поновлення, окрім членів родини, були в регіоні Аттика, до якого входить столиця Афіни.

Консервативний уряд "Нова демократія" підвищив нижню межу для золотої візи з 250 тисяч євро до 500 тисяч євро в деяких регіонах, включаючи столицю Афіни, станом на липень 2023 року, але, незважаючи на це, кількість заявок продовжує залишатися високою.



(за матеріалам статистичних джерел та преси Грецької республіки).