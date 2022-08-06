Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Новое польское правительство решило переплюнуть "папэрэдникив". Говорят, что программа кредитов под 2% была плохой, а они скоро предложат "под 0%".
Чисто теоретично може бути вигідним видавати кредити і під 0% річних: - якщо зараз вершина синусоїди на житло; - якщо Забудовники відчувають застій на ринку; - якщо банки прогнозують зниження цін, то вигідно збути те, що зараз дорого - одначе клієнт не має права власності на таку квартиру. В разі несплати її виставлять на аукціон та продадуть за ціною реалізації. Така ціна буде однозначно вища за розмір тих платежів, що встиг проплатити клієнт.
До цієї дурнуватої думки мене підводить аналіз наявності нерухомості в Німеччині. Не далі тижня тому я наводив аналітичні матеріали, які говорять, що на рику нерухомості Німеччини найбільше падіння з 2000 (!!!) року - на 10% - чого раніше ніколи не було. З цією метою хочу проаналізувати дані з сайту нерухомості https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... =-200000.0
Отримав від наших людей в США цікаву табличку. Вона складена одним із "наших" рієлторів для допомоги інвесторам. Табличка містить всього 2 колонки, але це і є самим цікавим. Перша колонка - то ціна, за якою можна купити готовий "під ключ" будинок у Забудовника (в США Покупець нічого не платить рієлтору). Друга колонка - хто може собі дозволити це зробити за критерієм зарплатні - як прийнято в США - за рік. Найчастіше житло США купують не за готівку, як прийнято в Україні, а в кредит. Тобто при прийняття рішення про видачу кредиту банк буде вимагати показати ваші прибутки. Перед табличкою пояснення: - наведено дані для штату South Carolina, який в ці Дні активно розвивається та досить низькими цінами приваблює інвесторів; - мінімальна ціна за готовий "під ключ будинок" - 250 000 доларів - це будинок площею не менше 150 кв. м., який побудовано на земельній ділянці орієнтовно в 6 соток. Будинок побудовано за класичною американською технологією: я такі мацав особисто не один раз - брус, фанера, утеплювач. мідні труби, сховані в середині стін; зовні будинок покрито або сайдингом, або оштукатурені так, що здається, що це класична кам"яниця. Будинок завжди за американськими стандартами має 2 гаража. - 850 000 доларів США це буде кам"яний будинок (з класичної цегли) в 2-3 поверхи та площею не менше 200 кв. м.
Саме цікаве: ким треба працювати в цьому штаті, щоби дозволити собі такий будинок (матеріал готується)
Куди ж його пересічному українцю прилаштувати гроші? Якщо маєте можливість продавати куплені по 4 гривен курячі яйця по 17 гривень - тут і питань немає: в готелі Хорватії. Пригодяться. Часи дивні: раніше стандарт української торгівлі був +100%, зараз +300...+350%... Ну якому там амерканському бізнесмену насниться: там якщо націнка перевищує 20% - вже працює натовп податківців... та тюремщиків... Жебраки... Не вміють хазяйнувати...
Кількість заявок на участь у програмі «Золота віза», яка передбачає отримання посвідки на проживання через купівлю нерухомості в Греції вартістю не менше 250 тисяч євро, у 2023 році досягла історичного максимуму. Хто ж є розумнішим/хитрішим/кмітивішим?
Станом на листопад 2023 року кількість людей із золотими візами в Греції, не враховуючи членів родини, становить 14 945 осіб.
Перше місце - громадяни Китаю (58%, 9647 інвесторів). У 2023 році кількість китайців у цій сфері зросла на 2 000. Друге місце - громадяни Туреччини - найближчі сусіди... Частка невелика: 7%. Інвесторів - 1050. Третє місце - росіяни. Інвесторів - 722. Четверте місце - громадяни Лівану - 705. П"яте місце - громадяни Ірану - 502. Шосте місце - громадяни Єгипту - 462.
В 2023 році таких інвесторів було 4 362, що на що на 78 відсотків більше, ніж кількість заявок за попередній рік.
Скільки ж коштує нерухомість для інвестора? Припускаючи, що покупка нерухомості в середньому становить 300 тисяч євро на одну заявку, то за попередніми оцінками у 2023 році Греція отримає дохід у розмірі 2,3 мільярда євро.
В 2023 році розподіл місць дещо змінився: ліванці посіли третє місце зі збільшенням на 192 інвестори, іранці посіли четверте місце зі збільшенням на 169 інвесторів, а американці та єгиптяни посіли п’яте та шосте місце зі збільшенням на 73 інвестори кожен. Кількість росіян у 2023 році зменшилася на 44 особи.
Експерти пояснюють зменшення кількості росіян за рахунок збільшення ризику конфіскації майна заможних росіян у країнах Євросоюзу.
Нагадаю: в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини українці входять традиційно за номером 3 або 4... Ще цікаво: на відміну від Туреччини, в Греції не можна відразу стати громадянином, купивши нерухомість. Якщо заявку на золоту візу буде схвалено, ті, хто відповідає іншим умовам, зможуть стати громадянами через 7 (!!!!!) років (в Туреччині 3...6 місяців).
Зазначається, що 86 відсотків із 8461 заявок, які чекають у черзі на схвалення "Золотої візи" для першого дозволу та поновлення, окрім членів родини, були в регіоні Аттика, до якого входить столиця Афіни. Консервативний уряд "Нова демократія" підвищив нижню межу для золотої візи з 250 тисяч євро до 500 тисяч євро в деяких регіонах, включаючи столицю Афіни, станом на липень 2023 року, але, незважаючи на це, кількість заявок продовжує залишатися високою.
(за матеріалам статистичних джерел та преси Грецької республіки).
Куди ж його пересічному українцю прилаштувати гроші? Якщо маєте можливість продавати куплені по 4 гривен курячі яйця по 17 гривень - тут і питань немає: в готелі Хорватії. Пригодяться. Часи дивні: раніше стандарт української торгівлі був +100%, зараз +300...+350%... Ну якому там амерканському бізнесмену насниться: там якщо націнка перевищує 20% - вже працює натовп податківців... та тюремщиків... Жебраки... Не вміють хазяйнувати...
Кількість заявок на участь у програмі «Золота віза», яка передбачає отримання посвідки на проживання через купівлю нерухомості в Греції вартістю не менше 250 тисяч євро, у 2023 році досягла історичного максимуму. Хто ж є розумнішим/хитрішим/кмітивішим?
Станом на листопад 2023 року кількість людей із золотими візами в Греції, не враховуючи членів родини, становить 14 945 осіб.
Перше місце - громадяни Китаю (58%, 9647 інвесторів). У 2023 році кількість китайців у цій сфері зросла на 2 000. Друге місце - громадяни Туреччини - найближчі сусіди... Частка невелика: 7%. Інвесторів - 1050. Третє місце - росіяни. Інвесторів - 722. Четверте місце - громадяни Лівану - 705. П"яте місце - громадяни Ірану - 502. Шосте місце - громадяни Єгипту - 462.
В 2023 році таких інвесторів було 4 362, що на що на 78 відсотків більше, ніж кількість заявок за попередній рік.
Скільки ж коштує нерухомість для інвестора? Припускаючи, що покупка нерухомості в середньому становить 300 тисяч євро на одну заявку, то за попередніми оцінками у 2023 році Греція отримає дохід у розмірі 2,3 мільярда євро.
В 2023 році розподіл місць дещо змінився: ліванці посіли третє місце зі збільшенням на 192 інвестори, іранці посіли четверте місце зі збільшенням на 169 інвесторів, а американці та єгиптяни посіли п’яте та шосте місце зі збільшенням на 73 інвестори кожен. Кількість росіян у 2023 році зменшилася на 44 особи.
Експерти пояснюють зменшення кількості росіян за рахунок збільшення ризику конфіскації майна заможних росіян у країнах Євросоюзу.
Нагадаю: в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини українці входять традиційно за номером 3 або 4... Ще цікаво: на відміну від Туреччини, в Греції не можна відразу стати громадянином, купивши нерухомість. Якщо заявку на золоту візу буде схвалено, ті, хто відповідає іншим умовам, зможуть стати громадянами через 7 (!!!!!) років (в Туреччині 3...6 місяців).
Зазначається, що 86 відсотків із 8461 заявок, які чекають у черзі на схвалення "Золотої візи" для першого дозволу та поновлення, окрім членів родини, були в регіоні Аттика, до якого входить столиця Афіни. Консервативний уряд "Нова демократія" підвищив нижню межу для золотої візи з 250 тисяч євро до 500 тисяч євро в деяких регіонах, включаючи столицю Афіни, станом на липень 2023 року, але, незважаючи на це, кількість заявок продовжує залишатися високою.
(за матеріалам статистичних джерел та преси Грецької республіки).
Які експерти? Які ризики конфіскації москальської нерухомості?))) Для них просто не працює ця програма, як і для білорусів.
Ну треба ж експертам якусь причину придумати. Особисто моя думка - росіянам же не дають або маже не дають Шенгенські візи - ось вони і попасти не можуть в Грецію для інвестицій. Греки єдине, що дають росіянами - це так звані "Острівні візи" - тобто на поромі можна припливти на один конкретині острів - в туристичних цілях. З Туреччини всіх (майже) росіян виштовхали або виштовхують - чув, що в Сербію тікають. 31 грудня по вулицях Анталії поліціянти зупиняли "Іванушек International" - аусвайс покажи.... Авіакомпанія AirSerbia відновила рейси із Стамбула - не так вже і дорого, щось наче по 70-80 євро квиток.
На непрофільній гілці зʼявилося дуже цікаве питання. Я хоч і буваю в Румунії досить часто і планую бути в найближчі 3 тижня, але відповіді не знаю.
mazurkevych написав:Таке питання, можливо хтось стикався чи цікавився: Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом. Чи цінник в каталозі (типа нашого Лун) відповідає дійсності, чи продають на етапі будівництва (котлован, в процесі будівництва), який порядок розрахування (чи кеш беруть, валюту) і які супутні видатки?
З того що знаю сам, то в Бухаресті наче 800-1500 евро/метр в побудованих будинках, податок 3% і нотаріус ще близько 5% за кавалірки та десь 0,3-0,6% річних податку на нерухомість.
Ну і здавати можна з подібною маржею, як була в КРЖН до війни + можливість жити самому при такій необхідності…