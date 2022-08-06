Додано: Пон 08 січ, 2024 13:02

рекордом

завершених

на 24% меншою

Двозначна інфляція

mazurkevych написав: Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.

В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій? Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?

Скажу чесно: яку країну я люблю та рекомендую для туристичних відвідувань, так це Румунія: проста зрозуміла соціально приємна...Я мандрував і на власному авто, і на електричках, і на літаках, і пішки...Перетинав кордони і з боку Молдови, і з боку Болгарії, і з боку України...Що ж там з інвестиціями: ось для мене "Румунія і інвестиції" - немає контакту між цими словами. Тому спробуємо розібратися...В Румунії маю мало знайомих, але маю - і ось що вони мені доповідають:1. Зовні цього не помітно, але економічна ситуація НЕ найкраща і для поповнення бюджету знизили ту планку, з якої береться податок в 5% (точніше ПДВ) при купівлі нерухомості: планку знизили з 140 000 євро до 120 000 євро.Але це - найгірше ще...З 1 січня 2024 року ПДВ зростає до 9%, і таким чином завершується ера 5%, яка підтримувала ринок протягом 15 років.2. Мої респонденти прогнозують, що тільки за рахунок цього автоматично зростуть ціни на житло.3. Ретроспективно:- 2021 рік завершився рекордом угод з індивідуальним житлом – майже 183 тис. квартир з усієї країни продано на національному рівні (перевірені дані Національного агентства з питань кадастру та реклами нерухомого майна (НАЦРР)).- 2022 рік розпочався добре і міг би перевершити попередній рекорд, якби торги не пішли вниз з минулого літа. За весь рік було здійснено близько 175 400 угод, що на 4% менше, ніж у попередньому році.- 2023 рік: операції з квартирами на національному рівні за перші вісім місяців 2023 рокувідповідно порівняно з тим самим періодом 2021 і 2022 років відповідно...Дані по Бухаресту (останні раз я був в Бухаресті 18-20 грудня): зафіксовано зниження угод на 26,6% порівняно з першим півріччям 2022 року. Це також найслабший результат за останні три роки (згідно з офіційною статистикою).Моя думка про Бухарест: нічого особливого, доволі просте місто з купою на диво обідраних будинків на кшталт Львова. Так багато будинків із пошкодженими зовнішніми стінами (фарба облупилася), що я був здивований. Нарешті майже завершили обхідну трасу навколо Бухареста з боку сходу - там гігантські роз"вязки.Можливо для себе дивитися інші дуже дуже цікаві міста Румунії, але не Бухарест.Є позитив:Згідно з даними Національного інституту статистики (INS), 2022 рік прийшов з новим: загальна кількістьбудинків склала 73 332.Але... є "але": Кількість дозволів на будівництво, виданих за перші сім місяців 2023 року на житлові будинки, як фізичними, так і юридичними особами, булапорівняно з тим самим періодом 2022 року (свідчать дані від INS).Що вплинуло негативно на ринок нерухомості:, зростання індексів ROBOR і IRCC іє основними факторами, які призвели до відкладення рішення про купівлю.- Ще однією причиною, чому було продано менше будинків, є зміна порогу, до якого застосовується 5% ПДВ, зі 140 000 євро до 120 000 євро. В минулому року це був один із суттєвих чинників: миттєво квартири дорожчали на 20000х5%=1000 євро. На рівному місці...А цього Нового року той, хто купує нове житло, платитиме більше, адже ПДВ зросте з 5% доПідвищення податків не впливало тільки на квартири наприклад тут (досить непоганий варіант - ціни до 120 000 євро):Вдалих інвестицій!Автору питання вище спочатку треба "відбити" збільшення податку на нерухомість - з 1 січня 2024 року (міг би в мене запитати - та зекономив би дуже багато єврів - що-що, я гроші мене люблять - то правда)).Арифметика там така: при купівлі нерухомості за 121 000 євро додатково заплатиш державі Румунія 121000х9%=10 890 євро. Спробуй їх відбити орендою для безквартирних жебраків.Тому я так і не роблю, втішаючись саме в ці хвилини румунським пивом "Тімішоара" (дуже рекомендую) та сардінками в олії.