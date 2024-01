Додано: Пон 08 січ, 2024 12:25

Хочу бути об"єктивним: наприклад, в Каліфорнії наші люди заробляють за рік 250 000$ і значно більше.Але і ціни значно вищі: квартири ви не знайдете дешевше за 1 000 000 доларів, а приватний будинок - дешевше, ніж за 4 000 000 доларів."Такий хокей нам не є потрібним!"Для того, щоби оцінити хто саме може дозволити собі купити будинок в "середньому" штаті або в штаті нижче середнього, користуємося НЕ чутками, а беремо дані з сайтуНагадаємо. що США не є унітарною державою. США складаються з окремих держав (штатів), які мають власне законодавство, власну податкову політику та дуже відрізняються один від одного.Я свідомо не буду найбільш багатий та розвинутий штат на заході країни - Каліфорнія.Середня зарплата за годину роботи (як прийнято в США) є дуже різноманітною та залежить від професії та спеціальності.Наприклад, якщо ви вчитель або репетитор, то середня зарплатня може складати 14.5 долара на годину: Below national averageAverage $14.42; Low $7.25; High $31.20(Last updated: January 3, 2024)За рік вчитель в цьому штаті в середньому отримує 46 496 доларів і відповідно НЕ може собі дозволити будинок за 150 000 доларів (дивись мій матеріал з таблицею вище).Але: Special Education Teacher вже має середню зарплатню в 62 967 доларів на рік і будинок площею в 150 кв. м - саме для нього!Таку ж зарплатню мають: Director of Education, Education Associate.А ось Education Coach вже має 75 000 доларів на рік та може вже мріяти про будинок в 2 поверхи та площею близько 200 кв. м...Зараз є вакансія в Cedar sprigs academy але на зарплатню значно меншу - в 45 000 доларів на рік.З цікавого:- Senior Program Coordinator - 53 000;- Mental Health Technician - 57 200;- Registered Nurse - 76 745;- Financial Specialist - 41 600;- Tax Specialist - 51 600;- Architect - 64 000;- Aircraft Mechanic hourly salaries 19,80;- Electrical Supervisor - 54 165;- Bus Driver - 27 100; Truck Driver - 53 294;- Senior Structural Engineer - 92 254;- System Programmer - 49 415...- Senior System Engineer - 51 823...- Assistant Professor - 59 781...Ну ось так, панове...Як бачите, зарплатня в цьому штаті зовсім не велика, але її розмір компенсується досить низькими цінами на все навкруги... та одними з найнижчих податків в країні...