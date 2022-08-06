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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:50
Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.
Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.
Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.
Обіцяю уважно прочитати.
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akurt
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:04
akurt написав:
Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.
Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.
Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.
Обіцяю уважно прочитати.
Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))
«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?)
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gonchik74
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:22
gonchik74 написав:
Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))
«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?)
Мовознавство в нерухомості - річ корисна.
Наприклад, дочка приятелів після закінчення Острозької академії за спеціальністю «Українська мова та література» вдало заробляє гроші не тільки тим, що пише статті на замовлення для поважних видань, а й вичитує/редагує тексти сайтів наших бізнесменів та різних фірм: не солідно, коли цікавий актуальний корисний матеріал написано безграмотно.
Наприклад, в моєму тексті є перелік: «…немає ні словарного запасу, ні знань..»
В цьому випадку застосовується кома. Слово «немає» застосовано вірно, бо «Немає» - у заперечному слові «немає» - частка «не» пишеться разом. В реченні його можна замінити словом «нема». За значенням це слово є близьким до прикметника «відсутній».
Ну, це в школі вчать…
Для школярів відносно переліку написано приблизно так: «Перелік, також список — множина (постійна або тимчасова) пов'язаних об'єктів, упорядкованих деяким логічним способом.»
Чесно кажучі, не зрозумів вашу думку відносно моєї фрази «Обіцяю уважно прочитати» («прочитати» - дієслово, доконаний вид).
Я реально думаю, що «людина з сільської місцевості» деякі речі бачить/відчуває по-іншому, можливо, точніше або більш прискіпливо, ніж «міська» людина.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 08 січ, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:40
akurt написав:
а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.
Я как раз поняла о чём речь. Не знал, не знал и вот консультирует ))) и не будем забывать что пользование невинностью не имеет срока давности в уголовном преследовании ))) поэтому в обращении ко мне отныне используйте словосочетание "принцесса stm", а не "почти принцесса" )))
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:46
Це у Вас зрозуміла ностальгія про прогавлену можливість інвестицій в біленьку хатку моряка на відомому острові, в камʼяницю сеньйора Алессандро в провінції Калабрія Італії, в квартиру сивого адвоката в Бухаресті, в непогану нову квартиру в Празі, яку можна було взяти в іпотеку під 7% річних.
Часи важкі - погоджуюсь. І цікаві: ви ж самі бачите, який неабиякий інтерес викликав мій матеріал як відповідь на питання пана mazurkevych щодо Румунії:
«Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.
В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?»
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Додано: Пон 08 січ, 2024 23:13
akurt написав:
Це у Вас зрозуміла ностальгія про прогавлену можливість інвестицій в біленьку хатку моряка на відомому острові, в камʼяницю сеньйора Алессандро в провінції Калабрія Італії, в квартиру сивого адвоката в Бухаресті, в непогану нову квартиру в Празі, яку можна було взяти в іпотеку під 7% річних.
Часи важкі - погоджуюсь. І цікаві: ви ж самі бачите, який неабиякий інтерес викликав мій матеріал як відповідь на питання пана mazurkevych щодо Румунії:
«Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.
В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?»
И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. Это обходные пути Украины с Польшей и Словакией. Такого рода инвестиции делает ЕС своими деньгами в перспективы на долгие годы. Поэтому можно не успеть, но потом Вы нам доложите из открытых источников как выросла цена и Вы ведь говорили что лучшее пиво в Румынии, верно? ))) Инвестор от Бога )))
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Додано: Пон 08 січ, 2024 23:17
akurt написав:
Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.
Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.
Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.
Обіцяю уважно прочитати.
Я в школі так вчився що не мав потреби їхати на чужину щоб заробити копійку і рекламувати турецькі халупи на форумах) в сільській місцевості Румунії як і Болгарії можуть інвестувати тільки цигани - ви циган?)
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