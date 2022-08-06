stm написав:
И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. )))
Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.
Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.
Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.
В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».
Це важливіше та інколи складніше.
Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.
В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.
…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).
…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).
…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.
Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…
Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…
P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.
Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.
Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.
Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.
Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.
Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців.