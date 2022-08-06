Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36

stm написав: И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. ))) И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. )))

Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».Це важливіше та інколи складніше.Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців.