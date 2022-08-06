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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 830831832833 Додано: Пон 08 січ, 2024 21:50 Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.



Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.

Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.

Обіцяю уважно прочитати. akurt

Повідомлень: 8993 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:04 akurt написав: Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.



Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.

Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.

Обіцяю уважно прочитати. Я ж не винний, що один в школі погано вчився, немає ні словарного запасу, ні знань; а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.Пане cherchiltank - до вас питания як до знавця сільської нерухомості на схід від Києва: запропонуйте КОРОТКУ розповідь про інвестиційну нерухомість в сільській місцевості Румунії.Цікаво, наскільки коротко це у вас получиться.Обіцяю уважно прочитати.

Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))

«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?) Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?) gonchik74

Повідомлень: 547 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:22 gonchik74 написав: Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))

«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?) Словарний, немає (не з дієсловами), получиться) - це не говорячи про орфографію. Хто там як в школі вчився?)))«Обіцяю уважно прочитати» - може краще свої дописи, перш ніж запостити?)

Мовознавство в нерухомості - річ корисна.

Наприклад, дочка приятелів після закінчення Острозької академії за спеціальністю «Українська мова та література» вдало заробляє гроші не тільки тим, що пише статті на замовлення для поважних видань, а й вичитує/редагує тексти сайтів наших бізнесменів та різних фірм: не солідно, коли цікавий актуальний корисний матеріал написано безграмотно.

Наприклад, в моєму тексті є перелік: «…немає ні словарного запасу, ні знань..»

В цьому випадку застосовується кома. Слово «немає» застосовано вірно, бо «Немає» - у заперечному слові «немає» - частка «не» пишеться разом. В реченні його можна замінити словом «нема». За значенням це слово є близьким до прикметника «відсутній».

Ну, це в школі вчать…

Для школярів відносно переліку написано приблизно так: «Перелік, також список — множина (постійна або тимчасова) пов'язаних об'єктів, упорядкованих деяким логічним способом.»



Чесно кажучі, не зрозумів вашу думку відносно моєї фрази «Обіцяю уважно прочитати» («прочитати» - дієслово, доконаний вид).

Я реально думаю, що «людина з сільської місцевості» деякі речі бачить/відчуває по-іншому, можливо, точніше або більш прискіпливо, ніж «міська» людина. Мовознавство в нерухомості - річ корисна.Наприклад, дочка приятелів після закінчення Острозької академії за спеціальністю «Українська мова та література» вдало заробляє гроші не тільки тим, що пише статті на замовлення для поважних видань, а й вичитує/редагує тексти сайтів наших бізнесменів та різних фірм: не солідно, коли цікавий актуальний корисний матеріал написано безграмотно.Наприклад, в моєму тексті є перелік: «…немає ні словарного запасу, ні знань..»В цьому випадку застосовується кома. Слово «немає» застосовано вірно, бо «Немає» - у заперечному слові «немає» - частка «не» пишеться разом. В реченні його можна замінити словом «нема». За значенням це слово є близьким до прикметника «відсутній».Ну, це в школі вчать…Для школярів відносно переліку написано приблизно так: «Перелік, також список — множина (постійна або тимчасова) пов'язаних об'єктів, упорядкованих деяким логічним способом.»Чесно кажучі, не зрозумів вашу думку відносно моєї фрази «Обіцяю уважно прочитати» («прочитати» - дієслово, доконаний вид).Я реально думаю, що «людина з сільської місцевості» деякі речі бачить/відчуває по-іншому, можливо, точніше або більш прискіпливо, ніж «міська» людина. Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 січ, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8993 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:40 akurt написав: а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.



а інша не розуміє , про що власне мова йде, бо немає відношення до нерухомості взагалі.

Я как раз поняла о чём речь. Не знал, не знал и вот консультирует ))) и не будем забывать что пользование невинностью не имеет срока давности в уголовном преследовании ))) поэтому в обращении ко мне отныне используйте словосочетание "принцесса stm", а не "почти принцесса" ))) Я как раз поняла о чём речь. Не знал, не знал и вот консультирует ))) и не будем забывать что пользование невинностью не имеет срока давности в уголовном преследовании ))) поэтому в обращении ко мне отныне используйте словосочетание "принцесса stm", а не "почти принцесса" ))) stm

Повідомлень: 4356 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:46 Це у Вас зрозуміла ностальгія про прогавлену можливість інвестицій в біленьку хатку моряка на відомому острові, в камʼяницю сеньйора Алессандро в провінції Калабрія Італії, в квартиру сивого адвоката в Бухаресті, в непогану нову квартиру в Празі, яку можна було взяти в іпотеку під 7% річних.

Часи важкі - погоджуюсь. І цікаві: ви ж самі бачите, який неабиякий інтерес викликав мій матеріал як відповідь на питання пана mazurkevych щодо Румунії:

«Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.

В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?» akurt

Повідомлень: 8993 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 23:13 akurt написав: Це у Вас зрозуміла ностальгія про прогавлену можливість інвестицій в біленьку хатку моряка на відомому острові, в камʼяницю сеньйора Алессандро в провінції Калабрія Італії, в квартиру сивого адвоката в Бухаресті, в непогану нову квартиру в Празі, яку можна було взяти в іпотеку під 7% річних.

Часи важкі - погоджуюсь. І цікаві: ви ж самі бачите, який неабиякий інтерес викликав мій матеріал як відповідь на питання пана mazurkevych щодо Румунії:

«Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.

В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?» Це у Вас зрозуміла ностальгія про прогавлену можливість інвестицій в біленьку хатку моряка на відомому острові, в камʼяницю сеньйора Алессандро в провінції Калабрія Італії, в квартиру сивого адвоката в Бухаресті, в непогану нову квартиру в Празі, яку можна було взяти в іпотеку під 7% річних.Часи важкі - погоджуюсь. І цікаві: ви ж самі бачите, який неабиякий інтерес викликав мій матеріал як відповідь на питання пана mazurkevych щодо Румунії:«Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом.В кого які є думки стосовно перспективності подібних інвестицій?»

И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. Это обходные пути Украины с Польшей и Словакией. Такого рода инвестиции делает ЕС своими деньгами в перспективы на долгие годы. Поэтому можно не успеть, но потом Вы нам доложите из открытых источников как выросла цена и Вы ведь говорили что лучшее пиво в Румынии, верно? ))) Инвестор от Бога ))) И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. Это обходные пути Украины с Польшей и Словакией. Такого рода инвестиции делает ЕС своими деньгами в перспективы на долгие годы. Поэтому можно не успеть, но потом Вы нам доложите из открытых источников как выросла цена и Вы ведь говорили что лучшее пиво в Румынии, верно? ))) Инвестор от Бога ))) stm

Повідомлень: 4356 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36 stm написав: И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. ))) И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. )))



Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.

Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.



Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.

В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».



Це важливіше та інколи складніше.

Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.

В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.

…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).

…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).

…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.

Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…

Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…



P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.

Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.

Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.

Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.

Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.

Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців. Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».Це важливіше та інколи складніше.Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців. akurt

Повідомлень: 8993 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 01:53 akurt написав: stm написав: И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. ))) И тут Вы вкратце дали совет на миллион евро. Напомните, какой? Надо было до 1 января обратиться к Вам? ))) Потрясающе!!! ))) А сейчас что? Что-то там с экономикой не то, верно? Но я смотрю на супер бан и количество техники его строящей. )))



Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.

Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.



Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.

В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».



Це важливіше та інколи складніше.

Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.

В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.

…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).

…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).

…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.

Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…

Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…



P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.

Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.

Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.

Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.

Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.

Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців. Пані stm - з ваших роздумів ділетанта можна кепкувати. А можна і не сміятися.Тут немає сорому, бо слова «інвестиціі в нерухомість» та “stm” ніяк не поєднувалися останні багато років.Там же є питання від учасника форуму щодо економічної доцільності інвестицій в нерухомість Румунії з наміром ЗДАВАТИ таку нерухомість.В нерухомості під здачу, пані stm, є купа своїх особливостей. Це не нерухомість «для себе, коханого/коханоі».Це важливіше та інколи складніше.Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців.

Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.

И как дилетант: важна стоимость активов в конечном итоге, инвестирование - это путь к активу, цена актива на сегодня и возможность его быстрой реализации - это ваш успех и его окончательное мерило.

С танком мы спорили, что сталинка по 19 и новолипки по 24 - это просто недополученная прибыль новолипок из-за устаревшего ремонта, он правда воспринял это как личную обиду и так же считает меня выдумщицей Вот ремонт - это затраты, но правильные затраты ведут, что сама стоимость актива может вырасти и отдача от актива может увеличиться кратно. Теперь вопрос денег, времени и усилий. Моя история так впечатлила 2х людей, что они просто требуют помощи в сдаче в аренду. Вымогатели, я ж просто красочно рассказываю, даже не пишу текст, а как Арестович устно многословлю )))

Вернёмся к неважному: сколько лей стоит отель для переселенцев ныне тоже не очень важно как один из индикаторов, как для инвестиции в первичку Румынии, так даже для цен аренды Киева, Львова и Ивано-Франковска с Ужгородом, вот цена продуктов переселенца важнее. Тут Вы действительно не просто, а с умом и выражением постучали по клаве )))

Да, я абсолютно никак не связанна с недвижимостью нежилой, гаражами и землёй в последнее время. Посмотрим на мою удачу голубоглазой бландинки. Гараж уже на момент выдуманной вот только что для форума сделки был на 60% недооценка, да, под гаражом была приватизированная земля, она вошла в выдуманный договор покупки и регистрации прав собственности. Заканчиваю произносить слова неведомые инвесторам, лучше об удачной покупке кофе, не румынское пиво конечно, но в Украине цены на 100% выше, а я привезла 6 килограммовых пачек для себя, а не продажи ведь. Уровень "супер инвестор со знанием дела" )))

ПС: Посмотрела на результат, теперь я понимаю как набивать простынь с океаном, спасибо, буду пользоваться. Ну, когда будет много времени и желания головом, а не ногом стучать по клаве ))) ППС: соревновательная жилка, а бедным людям читать теперь на ночь кошмары ))) Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.И как дилетант: важна стоимость активов в конечном итоге, инвестирование - это путь к активу, цена актива на сегодня и возможность его быстрой реализации - это ваш успех и его окончательное мерило.С танком мы спорили, что сталинка по 19 и новолипки по 24 - это просто недополученная прибыль новолипок из-за устаревшего ремонта, он правда воспринял это как личную обиду и так же считает меня выдумщицейВот ремонт - это затраты, но правильные затраты ведут, что сама стоимость актива может вырасти и отдача от актива может увеличиться кратно. Теперь вопрос денег, времени и усилий. Моя история так впечатлила 2х людей, что они просто требуют помощи в сдаче в аренду. Вымогатели, я ж просто красочно рассказываю, даже не пишу текст, а как Арестович устно многословлю )))Вернёмся к неважному: сколько лей стоит отель для переселенцев ныне тоже не очень важно как один из индикаторов, как для инвестиции в первичку Румынии, так даже для цен аренды Киева, Львова и Ивано-Франковска с Ужгородом, вот цена продуктов переселенца важнее. Тут Вы действительно не просто, а с умом и выражением постучали по клаве )))Да, я абсолютно никак не связанна с недвижимостью нежилой, гаражами и землёй в последнее время. Посмотрим на мою удачу голубоглазой бландинки. Гараж уже на момент выдуманной вот только что для форума сделки был на 60% недооценка, да, под гаражом была приватизированная земля, она вошла в выдуманный договор покупки и регистрации прав собственности. Заканчиваю произносить слова неведомые инвесторам, лучше об удачной покупке кофе, не румынское пиво конечно, но в Украине цены на 100% выше, а я привезла 6 килограммовых пачек для себя, а не продажи ведь. Уровень "супер инвестор со знанием дела" )))ПС: Посмотрела на результат, теперь я понимаю как набивать простынь с океаном, спасибо, буду пользоваться. Ну, когда будет много времени и желания головом, а не ногом стучать по клаве ))) ППС: соревновательная жилка, а бедным людям читать теперь на ночь кошмары ))) stm

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