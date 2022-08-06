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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36
Це важливіше та інколи складніше.
Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.
В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.
…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).
…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).
…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.
Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…
Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…
P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.
Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.
Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.
Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.
Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.
Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:53
Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.
И как дилетант: важна стоимость активов в конечном итоге, инвестирование - это путь к активу, цена актива на сегодня и возможность его быстрой реализации - это ваш успех и его окончательное мерило.
С танком мы спорили, что сталинка по 19 и новолипки по 24 - это просто недополученная прибыль новолипок из-за устаревшего ремонта, он правда воспринял это как личную обиду и так же считает меня выдумщицей
Вот ремонт - это затраты, но правильные затраты ведут, что сама стоимость актива может вырасти и отдача от актива может увеличиться кратно. Теперь вопрос денег, времени и усилий. Моя история так впечатлила 2х людей, что они просто требуют помощи в сдаче в аренду. Вымогатели, я ж просто красочно рассказываю, даже не пишу текст, а как Арестович устно многословлю )))
Вернёмся к неважному: сколько лей стоит отель для переселенцев ныне тоже не очень важно как один из индикаторов, как для инвестиции в первичку Румынии, так даже для цен аренды Киева, Львова и Ивано-Франковска с Ужгородом, вот цена продуктов переселенца важнее. Тут Вы действительно не просто, а с умом и выражением постучали по клаве )))
Да, я абсолютно никак не связанна с недвижимостью нежилой, гаражами и землёй в последнее время. Посмотрим на мою удачу голубоглазой бландинки. Гараж уже на момент выдуманной вот только что для форума сделки был на 60% недооценка, да, под гаражом была приватизированная земля, она вошла в выдуманный договор покупки и регистрации прав собственности. Заканчиваю произносить слова неведомые инвесторам, лучше об удачной покупке кофе, не румынское пиво конечно, но в Украине цены на 100% выше, а я привезла 6 килограммовых пачек для себя, а не продажи ведь. Уровень "супер инвестор со знанием дела" )))
ПС: Посмотрела на результат, теперь я понимаю как набивать простынь с океаном, спасибо, буду пользоваться. Ну, когда будет много времени и желания головом, а не ногом стучать по клаве ))) ППС: соревновательная жилка, а бедным людям читать теперь на ночь кошмары )))
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stm
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Додано: Вів 09 січ, 2024 08:10
stm написав:
Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.
Як писав Émile Zola
у романі «Germinal
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«Після всього, що було випито, гріх не зʼїсти камамбер».
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:57
Рік 2024 надає можливість озирнутися по боках та зрозуміти, куди були спрямовані очі інвесторів в році 2023.
Вище особисто я давав огляд дій інвесторів в різних країнах світу - тут і США, і Канада, і Туреччина, і Чехія, і Болгарія, і Велика Британія, і інші країни - проста та зрозуміла - я її дуже люблю - Румунія, яка викликала особливий інтерес у АНТИінвесторів.
Навіть було згадано і Правило написання "НЕ" з дієсловами (НЕ купувати, НЕ інвестувати, НЕ думати, НЕ працювати, НЕ вивчати - такий був захват, що в цю ж категорію включили і слова "НЕхай", "НЕмає" - мабуть з речення: "То, нехай там у вас, у панів, такий звичай, щоб дитина матері не слухала, а в нас такого немає (Л. Укр., III, 1952, 635).
Так ось: інвестори з усього світу як стало відомо сьогодні (а частково я писав про це і раніше, коли розказував про "хитру" схему, якій перед Новим роком поклали край - купівлю в якості нерухомості НЕ квартири, а земельні ділянки. І це - заради отримання громадянства в прискореному режимі на всю родину):
Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мехмет Ожасекі заявивив, що станом на 14.11.2023 іноземні фізичні особи активно купували ділянки, лани, поля, сади, тощо площею - всього купили - 28 мільйонів 318 тисяч 836 квадратних метрів по всій Туреччині.
В цілому іноземці придбали 17 076 кваліфікованих основних об’єктів власності.
Цікаво, що іноземці скуповували сільськогосподарські землі і найбільш продуктивні сільськогосподарські угіддя. Сади та виноградники.
Відмічено, що іноземці віддають перевагу землям, які не мають проблем з поливною водою і дають високі врожаї.
У цьому випадку іноземець, який на цій підставі отримав громадянство Туреччини, вважається громадянином Туреччини, а не іноземцем, оскільки він є громадянином Туреччини на землі, яку він придбав.
Оскільки він вважається громадянином Туреччини через купівлю житла та землі, він більше не визначається як іноземець.
Ось така ситуація, панове...
«Ох, земелько, свята земелько – Божа ти донечко! Як радісно тебе загрібати докупи, в одні руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо – усе твоє; там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колоситься жито: і все то гроші, гроші, гроші…» (Іван Карпенко-Карий. "Сто тисяч".)
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akurt
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:26
akurt написав:
У цьому випадку іноземець, який на цій підставі отримав громадянство Туреччини, вважається громадянином Туреччини, а не іноземцем, оскільки він є громадянином Туреччини на землі, яку він придбав.
Правильно ли я понимаю, получая гражданство страны по инвестициям ты считаешься гражданином?!!! А в ЕС и США об этом знают или только Турецкая находка гражданство по инвестициям?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:56
У меня в личке спрашивали, как инвестиция в Варшаве.
Так как я новичок, ответить не могу согласно правилам.
Ну как инвестиция? Плачу каждый месяц 546 злотых.
Бог знает, стоит наверное. Не видел я её ни разу.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:19
Бетон написав:
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так попросить адміна в особисті, щоби просто змінив нік. Ну чо таку чудову хісторі губити
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Додано: Чет 11 січ, 2024 01:54
Бетон написав:
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Маскулинно )))
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