Додано: Сер 10 січ, 2024 15:57

Рік 2024 надає можливість озирнутися по боках та зрозуміти, куди були спрямовані очі інвесторів в році 2023.

Вище особисто я давав огляд дій інвесторів в різних країнах світу - тут і США, і Канада, і Туреччина, і Чехія, і Болгарія, і Велика Британія, і інші країни - проста та зрозуміла - я її дуже люблю - Румунія, яка викликала особливий інтерес у АНТИінвесторів.

Навіть було згадано і Правило написання "НЕ" з дієсловами (НЕ купувати, НЕ інвестувати, НЕ думати, НЕ працювати, НЕ вивчати - такий був захват, що в цю ж категорію включили і слова "НЕхай", "НЕмає" - мабуть з речення: "То, нехай там у вас, у панів, такий звичай, щоб дитина матері не слухала, а в нас такого немає (Л. Укр., III, 1952, 635).



Так ось: інвестори з усього світу як стало відомо сьогодні (а частково я писав про це і раніше, коли розказував про "хитру" схему, якій перед Новим роком поклали край - купівлю в якості нерухомості НЕ квартири, а земельні ділянки. І це - заради отримання громадянства в прискореному режимі на всю родину):



Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мехмет Ожасекі заявивив, що станом на 14.11.2023 іноземні фізичні особи активно купували ділянки, лани, поля, сади, тощо площею - всього купили - 28 мільйонів 318 тисяч 836 квадратних метрів по всій Туреччині.

В цілому іноземці придбали 17 076 кваліфікованих основних об’єктів власності.



Цікаво, що іноземці скуповували сільськогосподарські землі і найбільш продуктивні сільськогосподарські угіддя. Сади та виноградники.

Відмічено, що іноземці віддають перевагу землям, які не мають проблем з поливною водою і дають високі врожаї.



У цьому випадку іноземець, який на цій підставі отримав громадянство Туреччини, вважається громадянином Туреччини, а не іноземцем, оскільки він є громадянином Туреччини на землі, яку він придбав.

Оскільки він вважається громадянином Туреччини через купівлю житла та землі, він більше не визначається як іноземець.

Ось така ситуація, панове...



«Ох, земелько, свята земелько – Божа ти донечко! Як радісно тебе загрібати докупи, в одні руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо – усе твоє; там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колоситься жито: і все то гроші, гроші, гроші…» (Іван Карпенко-Карий. "Сто тисяч".)