|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36
Це важливіше та інколи складніше.
Наприклад: позиціонування квартири під здачу в умовах відсутності орендаря один місяць (все чекаємо надійного) дорівнює тому, що фактично орендодавець буде здавати квартиру цілий рік на 10% нижче, ніж планував. Це - втрати. Не годиться.
В цьому випадку ніхто крім мене не знав, або не звертав увагу на зміну ПДВ при купівлі квартири в Румунії в період 2018-2023 років та на чергове підвищення цього ПДВ менше тижня тому з 01.01.2024.
…Різниця доволі суттєва: я навів цифри - а там орієнтовно 10 000 € додаткових платежів зверху ціни нерухомості - інвестору якось треба «відбити». Можно грубо сказати, що інвестор в таку нерухомість буде здавати квартиру орієнтовно 2 роки (два !) «даром» (для себе).
…Або треба суттєво підвищити орендну плату (дивись пункт вище про даремне безоплатне позиціонування квартири).
…Ну або купувати щось дешевеньке (в умовах спрогнозованого зростання цін на нерухомість в Румунії) в «дешевенькому» місці.
Можна ще сказати (хоч це вже буде і смішно), що вигідніше інвестором в нерухомість Румунії було відбутися на 8 днів раніше. Всього 8 днів - а дещо змінилося…
Слава Богу, що у вас немає грошей для інвестицій і вас ця біда обходить стороною…
P.S. Дякую учаснику форуму mazurkevych за цікаве питання про інвестиції в нерухомість Румунії - мій матеріал - реально експромт (написано після повернення з СТО) - як відповідь на запитання викликав суттєвий ажіотаж.
Будемо чекати, хто нам розкаже ще про можливість іноземця отримувати прибуток від здачі в оренду нерухомості в Румунії: ліцензії, законність, податки та щось інше.
Мені здається, там є якісь «підводні камені», бо я звернув увагу в грудні, перебуваючи в Румунії, що досить помітно підвищилися ціни в готелях.
Наприклад, в 2022 році румунам Уряд за розміщення на життя українця у себе в хаті платив 50 лей за особу і це було досить нормально, бо за бюджетний номер на двох без сніданку готелі брали 96-100 лей. На харчування українцям виділяли по 20 лей на добу.
Зараз готелі в Румунії вдвічі, а то і втричі дорожчі.
Можливо змінилося законодавство щодо приватних орендодавців.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9003
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3424 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:53
Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.
И как дилетант: важна стоимость активов в конечном итоге, инвестирование - это путь к активу, цена актива на сегодня и возможность его быстрой реализации - это ваш успех и его окончательное мерило.
С танком мы спорили, что сталинка по 19 и новолипки по 24 - это просто недополученная прибыль новолипок из-за устаревшего ремонта, он правда воспринял это как личную обиду и так же считает меня выдумщицей
Вот ремонт - это затраты, но правильные затраты ведут, что сама стоимость актива может вырасти и отдача от актива может увеличиться кратно. Теперь вопрос денег, времени и усилий. Моя история так впечатлила 2х людей, что они просто требуют помощи в сдаче в аренду. Вымогатели, я ж просто красочно рассказываю, даже не пишу текст, а как Арестович устно многословлю )))
Вернёмся к неважному: сколько лей стоит отель для переселенцев ныне тоже не очень важно как один из индикаторов, как для инвестиции в первичку Румынии, так даже для цен аренды Киева, Львова и Ивано-Франковска с Ужгородом, вот цена продуктов переселенца важнее. Тут Вы действительно не просто, а с умом и выражением постучали по клаве )))
Да, я абсолютно никак не связанна с недвижимостью нежилой, гаражами и землёй в последнее время. Посмотрим на мою удачу голубоглазой бландинки. Гараж уже на момент выдуманной вот только что для форума сделки был на 60% недооценка, да, под гаражом была приватизированная земля, она вошла в выдуманный договор покупки и регистрации прав собственности. Заканчиваю произносить слова неведомые инвесторам, лучше об удачной покупке кофе, не румынское пиво конечно, но в Украине цены на 100% выше, а я привезла 6 килограммовых пачек для себя, а не продажи ведь. Уровень "супер инвестор со знанием дела" )))
ПС: Посмотрела на результат, теперь я понимаю как набивать простынь с океаном, спасибо, буду пользоваться. Ну, когда будет много времени и желания головом, а не ногом стучать по клаве ))) ППС: соревновательная жилка, а бедным людям читать теперь на ночь кошмары )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 08:10
stm написав:
Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.
Як писав Émile Zola
у романі «Germinal
»
«Після всього, що було випито, гріх не зʼїсти камамбер».
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9003
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3424 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:57
Рік 2024 надає можливість озирнутися по боках та зрозуміти, куди були спрямовані очі інвесторів в році 2023.
Вище особисто я давав огляд дій інвесторів в різних країнах світу - тут і США, і Канада, і Туреччина, і Чехія, і Болгарія, і Велика Британія, і інші країни - проста та зрозуміла - я її дуже люблю - Румунія, яка викликала особливий інтерес у АНТИінвесторів.
Навіть було згадано і Правило написання "НЕ" з дієсловами (НЕ купувати, НЕ інвестувати, НЕ думати, НЕ працювати, НЕ вивчати - такий був захват, що в цю ж категорію включили і слова "НЕхай", "НЕмає" - мабуть з речення: "То, нехай там у вас, у панів, такий звичай, щоб дитина матері не слухала, а в нас такого немає (Л. Укр., III, 1952, 635).
Так ось: інвестори з усього світу як стало відомо сьогодні (а частково я писав про це і раніше, коли розказував про "хитру" схему, якій перед Новим роком поклали край - купівлю в якості нерухомості НЕ квартири, а земельні ділянки. І це - заради отримання громадянства в прискореному режимі на всю родину):
Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мехмет Ожасекі заявивив, що станом на 14.11.2023 іноземні фізичні особи активно купували ділянки, лани, поля, сади, тощо площею - всього купили - 28 мільйонів 318 тисяч 836 квадратних метрів по всій Туреччині.
В цілому іноземці придбали 17 076 кваліфікованих основних об’єктів власності.
Цікаво, що іноземці скуповували сільськогосподарські землі і найбільш продуктивні сільськогосподарські угіддя. Сади та виноградники.
Відмічено, що іноземці віддають перевагу землям, які не мають проблем з поливною водою і дають високі врожаї.
У цьому випадку іноземець, який на цій підставі отримав громадянство Туреччини, вважається громадянином Туреччини, а не іноземцем, оскільки він є громадянином Туреччини на землі, яку він придбав.
Оскільки він вважається громадянином Туреччини через купівлю житла та землі, він більше не визначається як іноземець.
Ось така ситуація, панове...
«Ох, земелько, свята земелько – Божа ти донечко! Як радісно тебе загрібати докупи, в одні руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо – усе твоє; там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колоситься жито: і все то гроші, гроші, гроші…» (Іван Карпенко-Карий. "Сто тисяч".)
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9003
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3424 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:26
akurt написав:
У цьому випадку іноземець, який на цій підставі отримав громадянство Туреччини, вважається громадянином Туреччини, а не іноземцем, оскільки він є громадянином Туреччини на землі, яку він придбав.
Правильно ли я понимаю, получая гражданство страны по инвестициям ты считаешься гражданином?!!! А в ЕС и США об этом знают или только Турецкая находка гражданство по инвестициям?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 23:56
У меня в личке спрашивали, как инвестиция в Варшаве.
Так как я новичок, ответить не могу согласно правилам.
Ну как инвестиция? Плачу каждый месяц 546 злотых.
Бог знает, стоит наверное. Не видел я её ни разу.
(Бывший беее). Бетон мне больше нравится
-
Бетон
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.01.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 12:59
akurt написав: stm написав:
Мне влом резать ваш текст на части. Отвечаю по сути: съела жареный камамбер с клюквенным соусом и запила вином Nerello Mascalese, IGT тоже может быть очень даже ничего.
Як писав Émile Zola
у романі «Germinal
»
«Після всього, що було випито, гріх не зʼїсти камамбер».
Вчора почув цікаву новину, 30 грудня Єврокомісія прийняла рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони та скасування паспортного контролю на морі та у повітрі. Контроль на сухопутному кордоні тимчасово залишається, але дата його скасування вже обговорюється.
Чомусь Румунія мені не так подобаєтся, як пану Акурту, а ось БГ - цікаво. Хоч там, звісно, москаляк забагато, але ціх тарганів усюди зараз...
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:14
Якщо би ви були так часто в Болгарії та Румунії, як я - то можливо приєдналися до моєї б думки.
Останній раз був в Болгарії в середині грудня. В 2023 році був в Болгарії 6 разів.
Наступний раз буду - якщо плани не зміняться - 3...4 лютого, по дорозі з Белграда на Софію.
Можливо відвідаю гірськолижний центр Боровець.
Правду кажучі Болгарія змінилася на краще за останні 2 роки:
- стали якіснішими автотраси;
- стали охайними та красивими безкінечні поля та лани: кукурудза соняшник пшениця...
- прибрали з доріг товстопузих та мордатих в стилі СРСР даїшників.
- поменшало знаків "40" на дорогах...
Але ж: купа покинутих з проваленими дахами будинків. Багатоповерхові будинки без вікон та дверей. І так - всюди. Бідність навкруги така, що наші села виглядають Лапс-Вегасом... Майже повна відсутність людей - ніде немає ніхто. Пусті вулиці. Всі виїхали в ЄС...
А якщо і є - то цигани.
Я читав інфу про те, що Болгарія та Румунія входять з весни до складу країн Шенгенської угоди і скажу вам, що для українців це не є добре:
- раніше ви/ми/я могли перебувати без візи 90 днів в Румунії ПЛЮС 90 днів в Болгарії та потім ПЛЮС 90 днів в країнах Шенгенської угоди.
А тепер - сумарно 90 днів...
Отаке... Я не бачу підстав радіти...
Це їм краще - бо зекономлять на прикордонниках: зараз між Болгарією та Румунією існує символічний кордон. На практиці це виглядає так, що в одне віконце подаєш паспорт румунському прикордоннику, а видає у віконці поруч - румунський. "Прилічія" відбулися... Але виглядає як зайва нікому не потрібна операція...
Але було: 90+90+90... стане 0+0+90...
Для НАС не бачу нічого корисного: в Будапешті на прикордонному контролі в листопаді 2023 (ми прилетіли з Мадрида) прикордонник додивився, що немає штампу в"їзду в Іспанію - в паспорті моєї жінки - виникла проблема, бо вони не могли зрозуміти, чи не є моя жінка порушником безвізового перебування в країнах Шенгенської угоди (помилка іспанського прикордонника - як виявилося, в базу даних вони не вносять відомості) - то було не дуже приємно доводити, що ти "білий та пухнастий"...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 11 січ, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9003
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3424 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:25
akurt написав:
....Але було: 90+90+90... стане 0+0+90...
Для НАС не бачу нічого корисного: в Будапешті на прикордонному контролі в листопаді 2023 прикордонник додивився, що немає штампу в"їзду в Іспанію - в паспорті моєї жінки - виникла проблема, бо вони не могли зрозуміти, чи не є моя жінка порушником безвізового перебування в країнах Шенгенської угоди (помилка іспанського прикордонника) - то було не дуже приємно доводити, що ти білий та пухнастий...
Це стосуєтся візаранерів, чи ви часто по 90 днів у ціх країнах проводите ? Із штампом в мене була такаж проблема,але в Латвії, добре, що знайшов всі підтверджуючи документи і подорожував із дружиною, а так не попав би на літак.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:30
Rack написав:
Це стосуєтся візаранерів, чи ви часто по 90 днів у ціх країнах проводите ? Із штампом в мене була такаж проблема,але в Латвії, добре, що знайшов всі підтверджуючи документи і подорожував із дружиною, а так не попав би на літак.
Ну ось те саме біло в Будапешті - ми прилетіли з Мадриду: жінка була переді мною - її затримали та вдвох почали ритися в закордонному паспорті - я стояв чекав, не підходив - потім підійшов - почали доводити, що ми разом прибули з Бухареста (НЕ ШЕНГЕН) в Барселону (Шенген).
Показував свій паспорт, авіаквитки на двох, броні готелів в Барселоні, Валенсії та в Мадриді...
Тому я вчора це читав та думав, що нічого для нас гарного немає, бо було: 90+90+90 - а стало тільки 90...
Особисто я по 90+90+90 не сиджу ніде, але знаю випадки, коли це досить необхідна/приємна для людей річ...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9003
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3424 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9934
|6194458
|
Чет 11 січ, 2024 13:48
akurt
|
|24509
|16428376
|
Чет 11 січ, 2024 09:32
Frant
|
|6
|375149
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|