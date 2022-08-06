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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:28

До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:39

  Gastarbaiter написав:До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!

Это Бигор просто приехал в Краков ))) Если правда что Краков уже по цене Праги, то у него плохая удача ))) Ждите пока уедет теперь )))
stm
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