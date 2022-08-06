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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 січ, 2024 22:28
До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!
Додано: Чет 11 січ, 2024 22:39
Это Бигор просто приехал в Краков ))) Если правда что Краков уже по цене Праги, то у него плохая удача ))) Ждите пока уедет теперь )))
Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:40
Феномен зростання цін на житло для людини та практично постійний попит є особливо помітним останні пару років.
Я це пояснюю тим, що гроші - навіть тверда валюта - поступово але активно знецінюються.
Активність помітна: наприклад, я зараз бронюю собі готелі то в Кракові, то в Брно, то в Зальцбургу, то в Белграді - так всі готелі, в яких я раніше зупинявся, здорожчали в 2 та більше разів.
Здивував простий але зручно розташований готель на виїзді з Кракова на Закопане: його перекупили, змінили назву - і відразу ціна без жодних змін +100…+150%. Це в євро.
При шаленому розвитку індустрії будівництва все зупинилося на тому, що я називаю (кепкуючи) «єгипетська технологія»: котлован - залили фундамент - піднялися колони - залили плити перекриття - наповнення проміжків між колонами будь якими видами цегли - зовнішнє оздоблення - вуаля - отримайте житло.
Здавалося б: такого простого лайна можна набудувати вже багато, вже давно і забезпечити всіх.
Е, ні, шановні: як говорив гуморист ХХ сторіччя А.Райкін: «Пусть все будет - но пусть чего-то не хватает!»
Ось і не вистачає… весь час. Ну, не для всіх - але не вистачає та не вистачає…
Феномен грошей та залізобетону…
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:30
Люди вміють рахувати гроші.
Не те що деякі телепні, які дають всім безплатні поради, а самі кладуть гроші на депозит в турецьких лірах.
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