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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:28

До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:39

  Gastarbaiter написав:До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!

Это Бигор просто приехал в Краков ))) Если правда что Краков уже по цене Праги, то у него плохая удача ))) Ждите пока уедет теперь )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:40

  Gastarbaiter написав:Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!


Феномен зростання цін на житло для людини та практично постійний попит є особливо помітним останні пару років.
Я це пояснюю тим, що гроші - навіть тверда валюта - поступово але активно знецінюються.
Активність помітна: наприклад, я зараз бронюю собі готелі то в Кракові, то в Брно, то в Зальцбургу, то в Белграді - так всі готелі, в яких я раніше зупинявся, здорожчали в 2 та більше разів.
Здивував простий але зручно розташований готель на виїзді з Кракова на Закопане: його перекупили, змінили назву - і відразу ціна без жодних змін +100…+150%. Це в євро.
При шаленому розвитку індустрії будівництва все зупинилося на тому, що я називаю (кепкуючи) «єгипетська технологія»: котлован - залили фундамент - піднялися колони - залили плити перекриття - наповнення проміжків між колонами будь якими видами цегли - зовнішнє оздоблення - вуаля - отримайте житло.
Здавалося б: такого простого лайна можна набудувати вже багато, вже давно і забезпечити всіх.
Е, ні, шановні: як говорив гуморист ХХ сторіччя А.Райкін: «Пусть все будет - но пусть чего-то не хватает!»
Ось і не вистачає… весь час. Ну, не для всіх - але не вистачає та не вистачає…
Феномен грошей та залізобетону…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:33

  Gastarbaiter написав:До речі, після Нового Року з чистої цікавості додав до закладок одне оголошення: 3к з мікрокімнатами (48 квадратів загалом) в краківських іпєнях за 820 тис. Думав, що на таке !@#$% за такі !@#$% гроші ніхто не зазіхне: ВК2% вже "фсьо", ще у грудні дивився більші квартири у кращіх локаціях і за менші гроші, оголошення свіже. Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!

Спокійно, вже падає
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 023/12407/
Średnia cena mieszkań w Krakowie w grudniu 2023 roku wynosiła 15 580 zł za m kw. Tym samym stolica Małopolski odnotowała zmianę średniej ceny ofertowej o 0% względem ubiegłego miesiąca, kiedy to kupujący musieli zapłacić za swoje M średnio 15 625 zł za m kw.

І грудень був ще напомпований БК2%.
Я особисто зараз чекаю і поки купив на частину скирди доларів по 3,98. Подивимось як то воно буде. Поки забудовники викидають на ринок акційні квартири, вже і по 13500 є.
Ще з цікавого, бачив вже квартири від фліперів з ремонтом по 13500, виходить що тепер вони будуть заважати забудовникам.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 12 січ, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:35

stm більше ніж щось тупе від вас і не очікувати. Логіка взагалі ніякої. Навіщо ви сюди це лайно пишете? Який толк від вашого лайна?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:49

  BIGor написав:stm більше ніж щось тупе від вас і не очікувати. Логіка взагалі ніякої. Навіщо ви сюди це лайно пишете? Який толк від вашого лайна?

Бигор, а там еще 0% ставка маячит ))) Шмит, любит выражение: "карма" ))) Вы будете самым большим лопухом если купите Краков по цене Праги )))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:00

stm більше виливайте жовчі і лайна.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:03

  BIGor написав:stm більше виливайте жовчі і лайна.

Я так скучала по вашему выражению "больше жёлчи" ))) Бигор, у ЛАДа проблема с чувством юмора, но это пол беды. Словарный запас - намного важнее. Кстати, Гастрабайтер - уже резидент Польши, всё у него будет хорошо, он уже не просто следит за рынком Кракова :)
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