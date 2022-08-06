Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:40

Gastarbaiter написав: Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші! Ага, тримай рота ширше! Вже неактуальне! Хворі люди змітають усе за будь-які гроші!

Феномен зростання цін на житло для людини та практично постійний попит є особливо помітним останні пару років.Я це пояснюю тим, що гроші - навіть тверда валюта - поступово але активно знецінюються.Активність помітна: наприклад, я зараз бронюю собі готелі то в Кракові, то в Брно, то в Зальцбургу, то в Белграді - так всі готелі, в яких я раніше зупинявся, здорожчали в 2 та більше разів.Здивував простий але зручно розташований готель на виїзді з Кракова на Закопане: його перекупили, змінили назву - і відразу ціна без жодних змін +100…+150%. Це в євро.При шаленому розвитку індустрії будівництва все зупинилося на тому, що я називаю (кепкуючи) «єгипетська технологія»: котлован - залили фундамент - піднялися колони - залили плити перекриття - наповнення проміжків між колонами будь якими видами цегли - зовнішнє оздоблення - вуаля - отримайте житло.Здавалося б: такого простого лайна можна набудувати вже багато, вже давно і забезпечити всіх.Е, ні, шановні: як говорив гуморист ХХ сторіччя А.Райкін: «Пусть все будет - но пусть чего-то не хватает!»Ось і не вистачає… весь час. Ну, не для всіх - але не вистачає та не вистачає…Феномен грошей та залізобетону…