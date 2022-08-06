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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:35

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  stm написав:Только цыфры Бигор, только цыфры :)
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова :)

За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:46

  BIGor написав:
  stm написав:Только цыфры Бигор, только цыфры :)
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова :)

За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК

Но! Вы всё ещё снимаете. Причём 30€ человек за коммунальные и 546злотых без света/воды и отопления от Бетона(экс beee) о чём Вам как экс аудитору говорит?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:05

  stm написав:Только цыфры Бигор, только цыфры :)
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова :)

Справедливости ради: за 2500€/м2 тоже есть варианты. Причем практически в той же локации и состоянии, что и квартира из моего примера. Вообще, КрРЖН какой-то непонятный сейчас. С одной стороны, сметают всякое гуано и цены переписываются вверх буквально каждые 2 недели. С другой стороны, вполне себе нормальные объекты стоят месяцами. Причем это и те, что под БК2% попадали, и выше по сумме. Сложно... Непонятно...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:15

  Gastarbaiter написав:
  stm написав:Только цыфры Бигор, только цыфры :)
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова :)

Справедливости ради: за 2500€/м2 тоже есть варианты. Причем практически в той же локации и состоянии, что и квартира из моего примера. Вообще, КрРЖН какой-то непонятный сейчас. С одной стороны, сметают всякое гуано и цены переписываются вверх буквально каждые 2 недели. С другой стороны, вполне себе нормальные объекты стоят месяцами. Причем это и те, что под БК2% попадали, и выше по сумме. Сложно... Непонятно...

Разберётесь :) мониторинг и личный просмотр Вам помогут принять правильное решение для семьи. Учитывая оф.работу и гражданство Вы - прекрасный клиент для банка на ипотеку, большого супер кризиса для ЕС пока не видно на горизонте :)
stm
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  #<1 ... 832833834835
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