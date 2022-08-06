За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:35
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:46
Но! Вы всё ещё снимаете. Причём 30€ человек за коммунальные и 546злотых без света/воды и отопления от Бетона(экс beee) о чём Вам как экс аудитору говорит?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:05
Справедливости ради: за 2500€/м2 тоже есть варианты. Причем практически в той же локации и состоянии, что и квартира из моего примера. Вообще, КрРЖН какой-то непонятный сейчас. С одной стороны, сметают всякое гуано и цены переписываются вверх буквально каждые 2 недели. С другой стороны, вполне себе нормальные объекты стоят месяцами. Причем это и те, что под БК2% попадали, и выше по сумме. Сложно... Непонятно...
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:15
Разберётесь мониторинг и личный просмотр Вам помогут принять правильное решение для семьи. Учитывая оф.работу и гражданство Вы - прекрасный клиент для банка на ипотеку, большого супер кризиса для ЕС пока не видно на горизонте
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