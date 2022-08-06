Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:34

Мене мало чим в нерухомості можна здивувати - навіть пані stm нічим абсолютно не може здивувати, але все ж таки є чим.

Уявіть: я за кермом авто.

Сніг. Їду обережно, слизько, але перед перехрестям дороги однієї європейської країни дорога нагадає ковзанку.

Тут дзвінок від пані не stm - з тієї який зиск - ні грошей, ні для душі - ні - дзвінок від пані Заліни...

Не знаю, якої вона нації, але я таких не люблю: хитрі, як stm, жадібні, як stm, ну і як в тому прислівʼї: «Очі завидюші, руки загрібущі, І дупа - без дна!»

Коротше, випитав купу цікавої сучасної інформації про нерухомість:

- почав оживати ринок нерухомості Анталії. Зʼявилися інвестори. Цікаво…

- ще не готові платити реальні гроші: не більше +100% по валюті від цін 2017-2020 років.



Рієлтори шаленіють від жадібності та бажання закусити віскі червоною ікрою.

Голод - не тітка!



Уявіть собі: непоганий ЖК на першій лінії SunIsBlue - перша лінія Анталії - саме середина наійбільшоі набережної на всьому узбережжі Середземного моря - зараз в стані чергової реконструкції з часів 2018 року - ціна продавця 1 000 000 €, моя респондентка без жадібності хоче всього 5% комісійних - дзвонять покупці - випитують всю інформацію, просять фото квартири - і виставляють на інших сайтах вже НЕ за ціною в 10000000+5%=1050 000 €, а за ціною в 1 200 000 €.

Збоченці, жадібні та безпідставні.

Я вийшов з авто на сніг та сплюнув!



Єдине, що приємно: ринок нерухомості країни, яка далеко від Йемену, притихлого Ізраіля, рідної стійкої України та проблемних наркоманних голомозих але грошовитих США - почав оживати.

Нехай не +200% по валюті, але і 100% може бути приємним…



P.S. Зʼявився попит на не дуже дороге житло на курорті: готові купити квартиру 1+1 навіть в «закритому» для іноземців районі за ціною орієнтовно в 100 000€.

Теоретично в наш важкий час це не дорого і це нормально. Часи важкі специфічні не прогнозовані.