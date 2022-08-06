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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:35
stm написав:
Только цыфры Бигор, только цыфры
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова
За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:46
BIGor написав: stm написав:
Только цыфры Бигор, только цыфры
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова
За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК
Но! Вы всё ещё снимаете. Причём 30€ человек за коммунальные и 546злотых без света/воды и отопления от Бетона(экс beee) о чём Вам как экс аудитору говорит?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:05
stm написав:
Только цыфры Бигор, только цыфры
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова
Справедливости ради: за 2500€/м2 тоже есть варианты. Причем практически в той же локации и состоянии, что и квартира из моего примера. Вообще, КрРЖН какой-то непонятный сейчас. С одной стороны, сметают всякое гуано и цены переписываются вверх буквально каждые 2 недели. С другой стороны, вполне себе нормальные объекты стоят месяцами. Причем это и те, что под БК2% попадали, и выше по сумме. Сложно... Непонятно...
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:15
Gastarbaiter написав: stm написав:
Только цыфры Бигор, только цыфры
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова
Справедливости ради: за 2500€/м2 тоже есть варианты. Причем практически в той же локации и состоянии, что и квартира из моего примера. Вообще, КрРЖН какой-то непонятный сейчас. С одной стороны, сметают всякое гуано и цены переписываются вверх буквально каждые 2 недели. С другой стороны, вполне себе нормальные объекты стоят месяцами. Причем это и те, что под БК2% попадали, и выше по сумме. Сложно... Непонятно...
Разберётесь
мониторинг и личный просмотр Вам помогут принять правильное решение для семьи. Учитывая оф.работу и гражданство Вы - прекрасный клиент для банка на ипотеку, большого супер кризиса для ЕС пока не видно на горизонте
Кстати, объект Бигора не был центром у Вавеля. Почему я и веселюсь.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:30
stm написав: BIGor написав: stm написав:
Только цыфры Бигор, только цыфры
Причём основанные на Ваших же упоминаниях 4600€/м2 за 39м2 в хорошем комплексе на выселках Кракова
За ці гроші можна вже в центрі купити житло. Я навіть знаю ЖК
Но! Вы всё ещё снимаете. Причём 30€ человек за коммунальные и 546злотых без света/воды и отопления от Бетона(экс beee) о чём Вам как экс аудитору говорит?
Менше зловживайте алкоголем, бо те що пишете - понос слів.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:43
BIGor написав:
Менше зловживайте алкоголем, бо те що пишете - понос слів.
До слёз, круче только Акурт аргументирует ))) и то, уже пытается найти общее у нас с ним, хотя общего нет, мне первичка Румынов даже с ПДВ на срок от 5 лет нра, несмотря на экономические проблемы, а пиво румынское вообще не нра... )))
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:05
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Ось і не вистачає… весь час. Ну, не для всіх - але не вистачає та не вистачає…
Феномен грошей та залізобетону…
От це мене особливо дивує, враховуючи демографічну ситуацію і стрімке скорочення населення.
Мене не дивує. Є люди, які життя живуть, а є люди, які скирду скирдують (умовні flymany). Ці дві категорії зовсім мало збігаються. Вважаю, що не більше 10% суміщують повноцінне життя із розумним скирдуванням. Тому що "скирдувальникі" надто жадібні, а "життєрадісним" не вдається багато наскирдувати.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:34
Мене мало чим в нерухомості можна здивувати - навіть пані stm нічим абсолютно не може здивувати, але все ж таки є чим.
Уявіть: я за кермом авто.
Сніг. Їду обережно, слизько, але перед перехрестям дороги однієї європейської країни дорога нагадає ковзанку.
Тут дзвінок від пані не stm - з тієї який зиск - ні грошей, ні для душі - ні - дзвінок від пані Заліни...
Не знаю, якої вона нації, але я таких не люблю: хитрі, як stm, жадібні, як stm, ну і як в тому прислівʼї: «Очі завидюші, руки загрібущі, І дупа - без дна!»
Коротше, випитав купу цікавої сучасної інформації про нерухомість:
- почав оживати ринок нерухомості Анталії. Зʼявилися інвестори. Цікаво…
- ще не готові платити реальні гроші: не більше +100% по валюті від цін 2017-2020 років.
Рієлтори шаленіють від жадібності та бажання закусити віскі червоною ікрою.
Голод - не тітка!
Уявіть собі: непоганий ЖК на першій лінії SunIsBlue - перша лінія Анталії - саме середина наійбільшоі набережної на всьому узбережжі Середземного моря - зараз в стані чергової реконструкції з часів 2018 року - ціна продавця 1 000 000 €, моя респондентка без жадібності хоче всього 5% комісійних - дзвонять покупці - випитують всю інформацію, просять фото квартири - і виставляють на інших сайтах вже НЕ за ціною в 10000000+5%=1050 000 €, а за ціною в 1 200 000 €.
Збоченці, жадібні та безпідставні.
Я вийшов з авто на сніг та сплюнув!
Єдине, що приємно: ринок нерухомості країни, яка далеко від Йемену, притихлого Ізраіля, рідної стійкої України та проблемних наркоманних голомозих але грошовитих США - почав оживати.
Нехай не +200% по валюті, але і 100% може бути приємним…
P.S. Зʼявився попит на не дуже дороге житло на курорті: готові купити квартиру 1+1 навіть в «закритому» для іноземців районі за ціною орієнтовно в 100 000€.
Теоретично в наш важкий час це не дорого і це нормально. Часи важкі специфічні не прогнозовані.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 12 січ, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:37
akurt написав:
Мене мало чим в нерухомості можна здивувати - навіть пані stm нічим абсолютно не може здивувати, але все ж таки є чим.
Уявіть: я за кермом авто.
Сніг. Їду обережно, слизько, але перед перехрестям дороги однієї європейської країни дорога нагадає ковзанку.
Тут дзвінок від пані не stm - з тієї який зиск - ні грошей, ні для душі - ні - дзвінок від пані Заліни...
Не знаю, якої вона нації, але я таких не люблю: хитрі, як stm, жадібні, як stm, ну і як в тому прислівʼї: «Очі завидюші, руки загрібущі, І дупа - без дна!»
Коротше, випитав купу цікавої сучасної інформації про нерухомість:
- почав оживати ринок нерухомості Анталії. Зʼявилися інвестори. Цікаво…
- ще не готові платити реальні гроші: не більше +100% по валюті від цін 2017-2020 років.
Рієлтори шаленіють від жадібності та бажання закусити віскі червоною ікрою.
Голод - не тітка!
Уявіть собі: непоганий ЖК на першій лінії SunIsBlue - перша лінія Анталії - саме середина наійбільшоі набережної на всьому узбережжі Середземного моря - зараз в стані чергової реконструкції з часів 2018 року - ціна продавця 1 000 000 €, моя респондентка без жадібності хоче всього 5% комісійних - дзвонять покупці - випитують всю інформацію, просять фото квартири - і виставляють на інших сайтах вже НЕ за ціною в 10000000+5%=1050 000 €, а за ціною в 1 200 000 €.
Збоченці, жадібні та безпідставні.
Я вийшов з авто на сніг та сплюнув!
Єдине, що приємно: ринок нерухомості країни, яка далеко від Йемену, притихлого Ізраіля, рідної стійкої України та проблемних наркоманних голомозих але грошовитих США - почав оживати.
Нехай не +200% по валюті, але і 100% може було приємним…
Только хардкор, только Анталия, подтверждаю жадно )))
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:45
Тю на вас: я не в Анталії, дуже дуже далеко від Анталії з грудня 2023…
Якщо десь перехватите грошей, можемо зустрітися в кінці січня в Бад-Хофгастайн.
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