akurt написав:

Мене мало чим в нерухомості можна здивувати - навіть пані stm нічим абсолютно не може здивувати, але все ж таки є чим.Уявіть: я за кермом авто.Сніг. Їду обережно, слизько, але перед перехрестям дороги однієї європейської країни дорога нагадає ковзанку.Тут дзвінок від пані не stm - з тієї який зиск - ні грошей, ні для душі - ні - дзвінок від пані Заліни...Не знаю, якої вона нації, але я таких не люблю: хитрі, як stm, жадібні, як stm, ну і як в тому прислівʼї: «Очі завидюші, руки загрібущі, І дупа - без дна!»Коротше, випитав купу цікавої сучасної інформації про нерухомість:- почав оживати ринок нерухомості Анталії. Зʼявилися інвестори. Цікаво…- ще не готові платити реальні гроші: не більше +100% по валюті від цін 2017-2020 років.Рієлтори шаленіють від жадібності та бажання закусити віскі червоною ікрою.Голод - не тітка!Уявіть собі: непоганий ЖК на першій лінії SunIsBlue - перша лінія Анталії - саме середина наійбільшоі набережної на всьому узбережжі Середземного моря - зараз в стані чергової реконструкції з часів 2018 року - ціна продавця 1 000 000 €, моя респондентка без жадібності хоче всього 5% комісійних - дзвонять покупці - випитують всю інформацію, просять фото квартири - і виставляють на інших сайтах вже НЕ за ціною в 10000000+5%=1050 000 €, а за ціною в 1 200 000 €.Збоченці, жадібні та безпідставні.Я вийшов з авто на сніг та сплюнув!Єдине, що приємно: ринок нерухомості країни, яка далеко від Йемену, притихлого Ізраіля, рідної стійкої України та проблемних наркоманних голомозих але грошовитих США - почав оживати.Нехай не +200% по валюті, але і 100% може було приємним…