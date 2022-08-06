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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:58
akurt написав:
Тю на вас: я не в Анталії, дуже дуже далеко від Анталії з грудня 2023…
Якщо десь перехватите грошей, можемо зустрітися в кінці січня в Бад-Хофгастайн.
На неделе каток Ривер мол, если успеете. Лыжи не надо, коньки прокатные в стоимости ) у меня сейчас развлечения не дороже 500грн, иначе донаты просядут. Нищеброд я
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:59
stm написав: akurt написав:
Мене мало чим в нерухомості можна здивувати - навіть пані stm нічим абсолютно не може здивувати, але все ж таки є чим.
Уявіть: я за кермом авто.
Сніг. Їду обережно, слизько, але перед перехрестям дороги однієї європейської країни дорога нагадає ковзанку.
Тут дзвінок від пані не stm - з тієї який зиск - ні грошей, ні для душі - ні - дзвінок від пані Заліни...
Не знаю, якої вона нації, але я таких не люблю: хитрі, як stm, жадібні, як stm, ну і як в тому прислівʼї: «Очі завидюші, руки загрібущі, І дупа - без дна!»
Коротше, випитав купу цікавої сучасної інформації про нерухомість:
- почав оживати ринок нерухомості Анталії. Зʼявилися інвестори. Цікаво…
- ще не готові платити реальні гроші: не більше +100% по валюті від цін 2017-2020 років.
Рієлтори шаленіють від жадібності та бажання закусити віскі червоною ікрою.
Голод - не тітка!
Уявіть собі: непоганий ЖК на першій лінії SunIsBlue - перша лінія Анталії - саме середина наійбільшоі набережної на всьому узбережжі Середземного моря - зараз в стані чергової реконструкції з часів 2018 року - ціна продавця 1 000 000 €, моя респондентка без жадібності хоче всього 5% комісійних - дзвонять покупці - випитують всю інформацію, просять фото квартири - і виставляють на інших сайтах вже НЕ за ціною в 10000000+5%=1050 000 €, а за ціною в 1 200 000 €.
Збоченці, жадібні та безпідставні.
Я вийшов з авто на сніг та сплюнув!
Єдине, що приємно: ринок нерухомості країни, яка далеко від Йемену, притихлого Ізраіля, рідної стійкої України та проблемних наркоманних голомозих але грошовитих США - почав оживати.
Нехай не +200% по валюті, але і 100% може було приємним…
Только хардкор, только Анталия, подтверждаю жадно )))
… захлинаючись жовчю?)
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gonchik74
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:00
gonchik74 написав: stm написав:
Только хардкор, только Анталия, подтверждаю жадно )))
… захлинаючись жовчю?)
Хитро улыбаясь при этом ) беспринципно чувствую слабину оппонентов )))
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:10
stm написав: gonchik74 написав: stm написав:
Только хардкор, только Анталия, подтверждаю жадно )))
… захлинаючись жовчю?)
Хитро улыбаясь при этом ) беспринципно чувствую слабину оппонентов )))
Сиджу в Анталії, дивлюсь на німецьких пенсів, і думаю - нахіба мені тут хата за лям? у них немає, їм по 80+ і танцюють, мо й мені, безхатченку так пощастить?) Завтра повернусь в Краків, піду до родини, буду слухати, який я лох, що пролюбив своє щастя 1-1.5-2 роки тому, і потім думати нахера ті краківські 40 метрів за 200євро)
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gonchik74
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:27
gonchik74 написав:
Сиджу в Анталії, дивлюсь на німецьких пенсів, і думаю - нахіба мені тут хата за лям? у них немає, їм по 80+ і танцюють, мо й мені, безхатченку так пощастить?) Завтра повернусь в Краків, піду до родини, буду слухати, який я лох, що пролюбив своє щастя 1-1.5-2 роки тому, і потім думати нахера ті краківські 40 метрів за 200євро)
Жизнь в эмиграции - боль ) но есть неназванный филантроп который как хобби повозит вас по всей Анталии и даже в миграционку завезет ))) хотя... нет его в Анталии, Зальцбург пока консультирует )
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:28
[quote="5672798:gonchik74"]
Уявляєте, як пані stm випаде в осад, якщо дізнається, що вдень 26 січня ми з вами зустрінемося за філіжанкою кави в Кракові…
На першому поверсі готеля «Рolonia» - в ресторації.
Не надовго - я далі поїду на Катовиці…
Там є одна халепа: і Ви, і я - жонаті чоловіки.
Їй це буде не до вподоби…
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akurt
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:34
akurt написав:
Уявляєте, як пані stm випаде в осад, якщо дізнається, що вдень 26 січня ми з вами зустрінемося за філіжанкою кави в Кракові…
На першому поверсі готеля «Рolonia» - в ресторації.
Не надовго - я далі поїду на Катовиці…
Там є одна халепа: і Ви, і я - жонаті чоловіки.
Їй це буде не до вподоби…
Мы сейчас обсуждаем какие-то особые встречи ненадолго в отеле двух женатых мужчин? )))
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stm
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:35
stm написав: akurt написав:
Тю на вас: я не в Анталії, дуже дуже далеко від Анталії з грудня 2023…
Якщо десь перехватите грошей, можемо зустрітися в кінці січня в Бад-Хофгастайн.
На неделе каток Ривер мол, если успеете. Лыжи не надо, коньки прокатные в стоимости ) у меня сейчас развлечения не дороже 500грн, иначе донаты просядут. Нищеброд я
дубарь однако.
ладно, вместо акурта я приду. я люблю капучино, но горячий и без сахара
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:36
Для stm. Так, саме цей номер над входом мій улюблений.
26 січня. Чекаємо саме в ньому.
Для автора вище: не повірите, я не такий вибагливий до кави: капучино майже ніколи не пʼю.
Я пʼю каву не менше трьох разів на день чисто в практичному смислі: для мене не ж важливою марка кави або аромат.
Просто кава.
До речі, вважаю, що «Львівська кава» - суміш Арабіка та Робуста - класна кава і по аромату, і по властивостям , і по ціні.
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