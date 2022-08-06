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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 00:07

  akurt написав:Для stm. Так, саме цей номер над входом мій улюблений.
Я саме цей номер памʼятаю, коли ще був не жонатий.

Были мы как-то в Хусте на замках. Так вот, подруги на завтраке сообщили, что салат за 13 лет после их посещения со школьных времён нисколько не поменялся, тот же вкус и ингредиенты. После, мы его называли салат "13 лет совершенства". gonchik74 несказанно повезло, номер посовершеннее салата )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 00:10

  Бетон написав:дубарь однако.
ладно, вместо акурта я приду. я люблю капучино, но горячий и без сахара

Флер абсолютно права, в Космо крытый каток, дубарь Вас не побеспокоит :)
stm
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Повідомлень: 4377
З нами з: 04.03.15
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