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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 00:07
akurt написав:
Для stm. Так, саме цей номер над входом мій улюблений.
Я саме цей номер памʼятаю, коли ще був не жонатий.
Были мы как-то в Хусте на замках. Так вот, подруги на завтраке сообщили, что салат за 13 лет после их посещения со школьных времён нисколько не поменялся, тот же вкус и ингредиенты. После, мы его называли салат "13 лет совершенства". gonchik74 несказанно повезло, номер посовершеннее салата )))
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Додано: Суб 13 січ, 2024 00:10
Бетон написав:
дубарь однако.
ладно, вместо акурта я приду. я люблю капучино, но горячий и без сахара
Флер абсолютно права, в Космо крытый каток, дубарь Вас не побеспокоит
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Додано: Суб 13 січ, 2024 10:02
gonchik74 написав:
Завтра повернусь в Краків, піду до родини, буду слухати, який я лох, що пролюбив своє щастя 1-1.5-2 роки тому, і потім думати нахера ті краківські 40 метрів за 200євро)
Ну Ви вже хочете в самому центрі по 21-22 тис.зл. В спальних районах набагато дешевше є і по 13-14 тис.зл.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:28
fler написав: Бетон написав: stm написав:
На неделе каток Ривер мол, если успеете. Лыжи не надо, коньки прокатные в стоимости ) у меня сейчас развлечения не дороже 500грн, иначе донаты просядут. Нищеброд я
дубарь однако.
ладно, вместо акурта я приду. я люблю капучино, но горячий и без сахара
Катаюся в Космо (на 500 грн. можна відкатати 45 хвилин, обпитися кавою та з'їсти щось до кави). Люблю Мокко. Каву п'ю виключно 100% Arabiсa (найбільше подобається Колумбійська арабіка) і ніякої Робусти. Без цукру. Нє ніщєброд. Надзвичайно вибаглива:)
Інструкція прийнята:)
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