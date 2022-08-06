Додано: Сер 17 січ, 2024 23:13

На днях буде оприлюднено статистику продажу квартир в Туреччині за грудень 2023 та за весь 2023 рік.

Особливих чудес не буде: буде статистика падіння продажу квартир.

Уряд Туреччини реально потирає долоні: саме вони придумали такі заходи, які будуть вести до ПАДІННЯ ціни оренди квартир та до ПАДІННЯ ціна на нерухомість.



Була абсурдна ситуация: якби Уряд не підвищував зарплатню та пенсії - орендувати квартиру не було грошей навіть у державних чиновників (в Туреччині не крадуть бюджетні гроші - немає такої звички і не бродять художниці, які малюють на турецькій мові лівою рукою текст "Bir çerçeve içinde Daub" ("Мазня у рамці") .)

Особисто в мене враження, що вже продають квартири всі, кому не ліньки доповзти до рієлторської контори. Серед них - і лендлорди (прийнято дуже жорсткий (!) Закон про короткострокову оренду). Я не володію точною інформацією, але говорили люди, що росіяни в попередні роки викуповували квартири під"їздами - все під оренду. Виручка орендодавців за 2023 рік оцінюється в 50 міль"ярдів турецьких лір і з цих сум було сплачено НУЛЬ податків.



Рієлтори плачуть та ридають: після карколомних прибутків та ажіотажу літа 2022 - літа 2023 сидять без грошей та без новеньких білих Мерседесів С300...



Уряд радіє - серед тих проблем, які отримала Туреччина внаслідок російсько-української війни та лютневого (2023) землетрусу, є і суттєве підвищення ціни на оренду квартир та на нерухомість взагалі.

Все змінилося та змінилося саме економічними методами, підкріпленими суворими заходами боротьби з російської навалою.

Здається скоро в Туреччині росіян будуть шукати саме як у вислові "Днём с огём не найти".



Поки чекаю на дані статистики - я вивчив дані Центрального банку Туреччини.

Тут важливо замітити, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогнози кредитних рейтингів 17 турецьких банків зі "стабільного" на "позитивний".

Саме Центральний банк Туреччини здійснює моніторинг цін на нерухомість.



Ще одна ремарка: з 1 січня 2024 року суттєво підвищені заробітні плати громадян Туреччини (всім - і військовим в тому числі - не менше, ніж в 1,5 рази): мінімалка 15 300 лір - а це більше 500 доларів на місяць. Пенсія здається мінімум 11 500 лір (близько 15 000 гривень).

Звісно і таким підвищенням багато людей НЕ задоволені - грошей завжди мало - але і то добре...



Ще одна ремарка: мене НІКОЛИ не хвилювало, і зовсім не хвилює, купите ви собі, коханому, квартиру на березі Середземного моря, де в ці дні хуртовин в Києві справжнє літо: сьогодні +19 (!), але ж треба думати, куди прилаштувати нахом"вчені грошики...

Хтось - в Таїланд, хтось - в Дубай, хтось - в Київ...

Так ось:



1. Індекс цін на житло, який у листопаді 2023 року порівняно з попереднім місяцем зріс на 1,9 відсотка, порівняно з відповідним місяцем року 2022 зріс у номінальному вираженні на 82,8 відсотка, а в реальному (валюта) – на 12,4 відсотка.

(Примітка: гадаю це поки що "інерційні наслідки": ціни на нерухомість падають та будуть падати ще до березня як мінімум, хоча за даними моїх респондентів - рієлторів - вже є пожвавлення ринку).



2. Хоча щорічне зростання цін на житло знизилося в останні місяці, воно залишилося вищим за споживчу інфляцію в 64,77 відсотка на 2023 рік.



3. Ціна квадратного метра середньої квартири в Туреччині в листопаді зросла до 30 318,6 TL (майже точно 1000 доларів за кв. м). Таким чином, ціна середньої квартири площею 100 кв.м (2+1 - трикімнатна) досягла 3 031 860 TL. (нагадаю "мінімалка" 15 300 лір або середня ціна - то еквівалент 200 мінімальних заробітних оплат праці - 15 300 лір, то "чисті" на руки").