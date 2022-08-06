Флер абсолютно права, в Космо крытый каток, дубарь Вас не побеспокоит
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 00:10
Додано: Суб 13 січ, 2024 10:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Суб 13 січ, 2024 12:28
Інструкція прийнята:)
Додано: Сер 17 січ, 2024 23:13
На днях буде оприлюднено статистику продажу квартир в Туреччині за грудень 2023 та за весь 2023 рік.
Особливих чудес не буде: буде статистика падіння продажу квартир.
Уряд Туреччини реально потирає долоні: саме вони придумали такі заходи, які будуть вести до ПАДІННЯ ціни оренди квартир та до ПАДІННЯ ціна на нерухомість.
Була абсурдна ситуация: якби Уряд не підвищував зарплатню та пенсії - орендувати квартиру не було грошей навіть у державних чиновників (в Туреччині не крадуть бюджетні гроші - немає такої звички і не бродять художниці, які малюють на турецькій мові лівою рукою текст "Bir çerçeve içinde Daub" ("Мазня у рамці") .)
Особисто в мене враження, що вже продають квартири всі, кому не ліньки доповзти до рієлторської контори. Серед них - і лендлорди (прийнято дуже жорсткий (!) Закон про короткострокову оренду). Я не володію точною інформацією, але говорили люди, що росіяни в попередні роки викуповували квартири під"їздами - все під оренду. Виручка орендодавців за 2023 рік оцінюється в 50 міль"ярдів турецьких лір і з цих сум було сплачено НУЛЬ податків.
Рієлтори плачуть та ридають: після карколомних прибутків та ажіотажу літа 2022 - літа 2023 сидять без грошей та без новеньких білих Мерседесів С300...
Уряд радіє - серед тих проблем, які отримала Туреччина внаслідок російсько-української війни та лютневого (2023) землетрусу, є і суттєве підвищення ціни на оренду квартир та на нерухомість взагалі.
Все змінилося та змінилося саме економічними методами, підкріпленими суворими заходами боротьби з російської навалою.
Здається скоро в Туреччині росіян будуть шукати саме як у вислові "Днём с огём не найти".
Поки чекаю на дані статистики - я вивчив дані Центрального банку Туреччини.
Тут важливо замітити, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогнози кредитних рейтингів 17 турецьких банків зі "стабільного" на "позитивний".
Саме Центральний банк Туреччини здійснює моніторинг цін на нерухомість.
Ще одна ремарка: з 1 січня 2024 року суттєво підвищені заробітні плати громадян Туреччини (всім - і військовим в тому числі - не менше, ніж в 1,5 рази): мінімалка 15 300 лір - а це більше 500 доларів на місяць. Пенсія здається мінімум 11 500 лір (близько 15 000 гривень).
Звісно і таким підвищенням багато людей НЕ задоволені - грошей завжди мало - але і то добре...
Ще одна ремарка: мене НІКОЛИ не хвилювало, і зовсім не хвилює, купите ви собі, коханому, квартиру на березі Середземного моря, де в ці дні хуртовин в Києві справжнє літо: сьогодні +19 (!), але ж треба думати, куди прилаштувати нахом"вчені грошики...
Хтось - в Таїланд, хтось - в Дубай, хтось - в Київ...
Так ось:
1. Індекс цін на житло, який у листопаді 2023 року порівняно з попереднім місяцем зріс на 1,9 відсотка, порівняно з відповідним місяцем року 2022 зріс у номінальному вираженні на 82,8 відсотка, а в реальному (валюта) – на 12,4 відсотка.
(Примітка: гадаю це поки що "інерційні наслідки": ціни на нерухомість падають та будуть падати ще до березня як мінімум, хоча за даними моїх респондентів - рієлторів - вже є пожвавлення ринку).
2. Хоча щорічне зростання цін на житло знизилося в останні місяці, воно залишилося вищим за споживчу інфляцію в 64,77 відсотка на 2023 рік.
3. Ціна квадратного метра середньої квартири в Туреччині в листопаді зросла до 30 318,6 TL (майже точно 1000 доларів за кв. м). Таким чином, ціна середньої квартири площею 100 кв.м (2+1 - трикімнатна) досягла 3 031 860 TL. (нагадаю "мінімалка" 15 300 лір або середня ціна - то еквівалент 200 мінімальних заробітних оплат праці - 15 300 лір, то "чисті" на руки").
Додано: Сер 17 січ, 2024 23:59
Вы зря на Соню наговаривает, она разорвала помолвку и все подарки продаст и деньги на ЗСУ отдаст.
А про украсть в Турции называется админресурс. Всё можно, но только по договоренности. В демократии это называется всё равно коррупция.
Но правительство Турции - молодец, падение продаж и аренды - это действительно достижение, а главное специальное правительственное! )))
Додано: Чет 18 січ, 2024 01:40
В мережі були дані про те, що в Туреччині в оренді живуть орієнтовно 54% населення.
Тут цікаво, що чеміпонами в тому, як НЕ жити в оренді є країни на кшталт Румунії, Болгарії - там у власних квартирах живуть до 95% мешканців. Це пояснювали тим, що була вдала програма приватизації того, що було побудовано за часів "Народної демократії".
Але взагалі життя в оренді - то загальноприйнята річ у багатьох країнах світу.
Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір.
Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Але комісійні переважували все і тому здавали з посмішкою.
Але там почали вилазити інші проблеми:
- при закінчені терміну Договору оренди власники - лендлорди почали вимагати підвищення з цифр 4000 до цифр в 21 000 (реальні цифри); це при мінімальній оплаті праці в сумі орієнтовно 5 500 лір. Це викликало навіть погрози та бійки.
- від посад у великих містах - в тому числі в Анталії - почати відмовлятися молоді чиновники державних установ - бо получився абсурд - вони отримували орієнтовно 18 000 - 21 000 лір і змушені були б віддавати всі гроші за оренду. Вони просто не погоджувалися на солодкі посади.
Уряд тому і прийняв цікаві заходи.
На сьогодні пропозиції оренди квартир 2+1 в гарних мікрорайонах стабілізувалися на сумах в 10 000 - 13 000 лір при мінімальній оплаті праці в 13 500 (здається) лір. Не знаю точно, але чиновники середньої руки мабуть зараз отримують орієнтовно 35 000 лір (більше 1000 доларів) на місяць.
- суворі закони прийнято щодо короткострокової оренди - там взагалі не платив ніхто ніяких податків - отримуючи до 1200 євро на місяць - я не знаю, як лендлорди будуть здавати тепер в оренду квартири на 2-3 тижня або місяць (як було раніше). Там все дуже хитро прописано.
А ось оренда на рік - без змін.
Все дуже добре і для простого іноземця: ціни з цифр в 50 000 доларів за квартиру 1+1 піднялися до 150 000 доларів, а зараз "присіли" до 100 000 доларів.
Вже можна купувати в якості "дачі"...
P.S. Для мене - і не тільки - дивним є те, що навпаки підвищуються - як мені сказали на днях рієлтори - ціни на квартири Преміум -класу. Ціна на квартиру в ЖК SunIsBlue в 1 050 000 євро сприймається як "нормальна".
Подивимося що далі буде...
Додано: Чет 18 січ, 2024 10:22
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Буде падіння ринку нерухомості Туреччини)
Додано: Чет 18 січ, 2024 10:27
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