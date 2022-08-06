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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:08

  Proofy написав:
  akurt написав:Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір.
Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Вот я не понимаю, кому они сдают по завышенным ценам? Украинцы выезжают.
Мне это напоминает раньше Крым в сезон, когда каждая нора сдавалась приезжим.

Кацапам і обізянам з близького сходу)
cherchiltank
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