Proofy написав:Вот я не понимаю, кому они сдают по завышенным ценам? Украинцы выезжают.akurt написав:Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір.
Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Мне это напоминает раньше Крым в сезон, когда каждая нора сдавалась приезжим.
Кацапам і обізянам з близького сходу)