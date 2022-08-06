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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:08

  Proofy написав:
  akurt написав:Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір.
Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Вот я не понимаю, кому они сдают по завышенным ценам? Украинцы выезжают.
Мне это напоминает раньше Крым в сезон, когда каждая нора сдавалась приезжим.

Кацапам і обізянам з близького сходу)
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:39

Ех, Ірландія - смарагд біля моря...
  ЛАД написав:"«Общественный договор полностью разорван»: жилищный кризис в Ирландии
Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями."


Запросив експертну думку мого колишнього підлеглого, який живе в Ірландії десь 10 років та є вже громадянином Ірландії.
Ось його думка про те, чи дійсно смарагд виявився зіпсованим...

"Да. Жилищный кризис уже давно там, но с началом войны еще круче стал...
А конкретно Дублин - там реально всегда и аренда, и недвижимость пипец какие дорогие были...
Вот например, пол ляма за вот это недоразумение
https://www.daft.ie/for-sale/semi-detac ... 13/5549370

Вот аренда- от €2400
https://www.daft.ie/for-rent/occu-fairw ... in/3919408

Для справки: сам мій респондент купив собі в кредит таунхауз років 5-6 тому - перший внесок був 27000 євро - від проданої панельки в обласному центрі.
Загальна ціна була 97 000 євро.
Рік тому мені говорив, що сусід продає точно такий таунхауз за 350 000...
Не став я йому розказувати, що тут фахівці з іпотеки з Фінансового форуму України так не люблять ту іпотеку. так не люблять...
Хоч і не мали ніколи іі в житті, і не бачили, але так не люблять, так не люблять...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ти в тому смагарді жив? Ти взагалі читав щось про історію Ірландії?)
cherchiltank
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